Cornel Varvara, milionarul cu care a venit Cristi Borcea la baraj, are un mesaj ferm pentru Dinamo! Exclusiv

și este la un pas să revină în SuperLiga după numai un an de exil în eșalonul secund. Iar după un asemenea succes răsunător par să vină semne bune și pe plan financiar, pentru că deja se vehiculează nume noi de posibili investitori la clubul „alb-roșu”.

Cornel Varvara, milionarul care a urmărit Dinamo – FC Argeș alături de Cristi Borcea, pune capăt speculațiilor: „Nu am de gând să investesc în fotbal!”

Surpriză mare în tribunele „Arenei Naționale” la barajul Dinamo – FC Argeș: Ultima oară își susținuse echipa iubită de pe stadion la finala Cupei României din 2012, câștigată de Dinamo în fața Rapidului cu 1-0.

Borcea nu a venit singur la partidă, ci a fost însoțit de un foarte bun prieten, potentul om de afaceri Cornel Varvara, ce activează pe piața energiei, reciclării și a echipamentelor de medicină sportivă. Pe care, în euforia victoriei, cu o primă investiție de cel puțin 2-3 milioane de euro.

„Lui Dinamo, pentru SuperLigă, îi trebuie un buget de 10 milioane de euro pentru a se bate în play-off. Lui Coni (n.r. – Cornel Varvara) i-a plăcut foarte mult și noi știm puterea lui financiară, mai e și dinamovist. Mi-a zis «Hai, fratello, să intrăm acum!». Ca și Coni sunt mulți în jurul meu. Dacă se face stadionul vrea să se implice. Nu se pune problema de bani, Coni poate oricând să dea două-trei milioane de euro”, a spus Cristi Borcea la după victoria categorică obținută de Dinamo în fața lui FC Argeș.

FANATIK SUPERLIGA

Cornel Varvara a ținut însă să demonteze ferm prin intermediul FANATIK speculațiile că ar urma să devină investitor la Dinamo.

„Nu am de gând să investesc în fotbalul românesc nici acum, nici în anii viitori. Sunt microbist, îmi place să urmăresc din când în când câte un meci de fotbal bun, dar vreau să fiu foarte, foarte clar. Nu voi investi la Dinamo, și în fotbalul românesc în general, nici acum, nici peste câțiva ani. Nu am în plan acest lucru, nu doresc să fiu unul dintre acționarii sau patronii din fotbalul românesc.

Sunt o persoană retrasă, în strategia mea de viitor nu intră fotbalul. Despre eventuala mea implicare la Dinamo cred că a fost o glumă sau niște vorbe care s-au spus despre mine mai degrabă în glumă. Sunt prieten foarte bun cu Cristi Borcea și știți cum e el, uneori mai glumește cu presa, îi place să mai arunce câte o bombiță, în stilul lui unic. Repet, nu se pune problema ca eu să investesc la Dinamo, nici acum, nici în viitor”, a declarat Cornel Varvara în exclusivitate pentru FANATIK.

Cornel Varvara, mesaj pentru suporterii lui „câinilor”: „Îmi place tot ceea se întâmplă acolo, dar nu voi veni acționar la Dinamo nici acum, nici în viitor!”

Speculațiile despre eventuala implicare financiară a lui Cornel Varvara la Dinamo au apărut și datorită faptului că el deține Elyth, o renumită firmă ce produce echipamente de medicină sportivă. Iar aceasta colaborează cu cluburi mari din întreaga lume, cel mai elocvent exemplu fiind Bayern München.

„E adevărat, una dintre firmele mele, Elyth, produce echipament și tehnologie sportivă de înaltă calitate în Germania. Noi am dotat și secțiile de sport ale clubului Bayern München, ajutăm academii, ajutăm școli în care învață copii cu dizabilități… Banii noștri se duc în această direcție și nu pentru sponsorizarea sau finanțarea unei echipe mari de fotbal.

Preferăm să ajutăm copiii cu probleme, preferăm să investim în viitor, în academii și în niciun caz în ceea ce ar putea să însemne o construcție așa de mare și de importantă cum este Dinamo”, a mai spus omul de afaceri.

Totuși, chiar dacă a refuzat ferm să se implice financiar la Dinamo sau la orice alt club de fotbal din România, el are un mesaj de susținere pentru fanii „câinilor”, care l-au impresionat la partida cu FC Argeș.

„Le țin pumnii celor de la Dinamo în returul barajului cu FC Argeș, e o atmosferă fantastică pe stadion, îmi place tot ceea ce se întâmplă la această echipă, mai ales din punctul de vedere al suporterilor… Dar nu voi veni acționar la Dinamo nici acum, nici în viitor. O să-mi văd de drumul meu. Iar acesta nu înseamnă, în niciun caz, investiție în fotbal.

Am vrut să fac aceste precizări deoarece am primit foarte multe telefoane, de la oameni simpli sau parteneri de afaceri care mă întreabă dacă am de gând să intru în fotbalul românesc. Răspunsul meu ferm este NU! Nu am de gând să intru în fotbalul românesc!

Voi rămâne în continuare un iubitor de la distanță al fotbalului, voi merge la meciurile importante și mă voi bucura de spectacol, indiferent că acesta va fi la Dinamo sau la o altă echipă de fotbal. Aș dori să nu se mai facă niciun fel de speculații, acestea sunt declarațiile mele ferme. Finale!”, și-a încheiat Cornel Varvara declarațiile exclusive acordate FANATIK.