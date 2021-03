Cornelia Catanga a murit în mizerie. Mara Bănică: “Aurel Pădureanu m-a rugat să-i fac legătura cu Gigi Becali să-l ajute”

Cornelia Catanga a murit vineri pe patul de spital, în urma diagnosticului de Covid. Artista de muzică lăutărească avea vârsta de 63 de ani și fusese internată la Spitalul Universitar de Urgență din București.

În prezent, soțul și partenerul acesteia de scenă a făcut un apel disperat. Cea care a oferit detalii despre reacțiile lui Aurel Pădureanu a fost Mara Bănică. Este cunoscut că jurnalista și solista de muzică de petrecere erau destul de apropiate și adesea se sunau una pe cealaltă.

Mai mult, Cornelia Catanga o contacta pe Mara Bănică de cele mai multe ori și noaptea, deoarece avea insomnii. Aceasta a dezvăluit că solista a murit în mizerie, dar și că soțul ei nu o poate înmormânta așa cum se cuvine, din lipsa finanțelor.

Aurel Pădureanu, apel disperat după moartea Corneliei Catanga. A apelat la Mara Bănică

Din acest motiv, Mara Bănică a fost rugată de către Aurel Pădureanu să fie pus în legătură cu Gigi Becali, pentru o mână de ajutor în acest sens. Mai este cunoscut că artista de muzică lăutărească nu credea în existența Covid, motiv pentru care apropiații săi au suferit un șoc în momentul în care ea a fost confirmată pozitiv și a ajuns la spital.

Cornelia Catanga a decedat la vârsta de 63 de ani și Aurel Pădureanu a susținut că nu va avea bani pentru procesiunea de înmormântare.

“Eu am o înregistrare cu Cornelia pe telefon, că o puneam să-mi cânte, pe 12 martie, era foarte ok. Din păcate, lipsa de informație corectă și anumite știri de la TV nu sunt ok, sunt efectul acelui fake news, pentru că ea nu credea în boală. Este absolut șocant, este o situație foarte grea. Vă spun că nea Aurel nu are cu ce să o înmormânteze.

Proprietarul vânduse locuința, ea era terminată. Nu e drept ceea ce se întâmplă cu artiștii în România, este o moarte în mizerie, nu au bani să o înmormânteze, nu au un acoperiș deasupra capului. E cumplit. Aurel m-a rugat să-i fac legătura cu Gigi Becali și cu Gabi Firea să-l ajute”, a povestit Mara Bănică pentru o emisiune de la Antena Stars.

În mod șocant, nimeni nu se aștepta ca familia solistei să o ducă atât de greu, de o perioadă sau să nu aibă puse economii deoparte.

“Noi dormeam, era 04:45 și suna Catanga, nu e un secret, că ea mă mai suna noaptea, că avea insomnie, că era obișnuită cu viața de noapte. Am pus pe silențios telefonul și am avut, parcă, o presimțire. Am răspuns, era Aurel, care răcnea și îmi spunea: «Mara, a murit Cornelia» . I-am zis: «Linișteste-te» . Se urcase în mașină, pleca spre casă, era cu Alexandru, cu nora, erau bulversați, șocați. Înțeleg că a avut virusul, că s-a tratat o perioadă acasă, nu a mai putut să respire, au chemat ieri salvarea, iar când au vrut să o intubeze, că nu mai respira, a făcut două stopuri cardiace”, a mai susținut Mara Bănică.

