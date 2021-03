Cornelia Catanga, o viață de calvar. A murit ignorată de autorități, după ce a trăit ultimii ani din casă în casă!

Lumea artistică se află în stare de șoc, după trecerea în neființă a cântăreței Cornelia Catanga, supranumită „regina muzicii lăutărești”. Infectată cu virusul SARS-CoV-2, Catanga s-a stins fulgerător, după ce a fost internată la Spitalul Universitar din București. Realizatorul TV Cristi Brancu, unul dintre apropiații Corneliei, face lumină în acest caz. Nu a fost pentru prima oară când artista a traversat momente de cumpănă, iar în spatele suferinței sale se ascunde o dramă: incapacitatea statului român de a-și proteja valorile.

„În ultimii ani, Cornelia Catanga a fost un om chinuit de soartă. A luat un credit pe care nu l-a putut acoperi, astfel că și-a vândut casa. Apoi a umblat dintr-o locuință în alta, plătind chirie. Conform legii, a cerut statului român și autorităților locale să o ajute. A făcut acest lucru în mai multe rânduri și nu s-a adresat doar unui singur primar, numai că susținerea s-a lăsat așteptată, mai precis n-a venit niciodată”, a declarat, în exclusivitate, pentru FANATIK, Cristi Brancu.

Evident, mai ales într-o situație de acest gen, efectele pandemiei și-au spus cuvântul. „După cum știți, de un an încoace, artiștii nu mai aveau unde să cânte. Așadar, pentru Cornelia și pentru familia ei a fost un calvar. În această perioadă, lecțiile de pian pe care putea să le dea fiul ei, Alex, au fost o mană cerească. Iar Cornelia a fost un om care a trăit cu intensitate, cu patimă, orice lucru care s-a petrecut în jurul său”, a continuat vedeta TV.

Cristi Brancu: „Cornelia a mai trecut o dată pe lângă moarte, din pricina supărării!”

Felul în care s-a produs dispariția artistei lasă loc multor semne de întrebare. Cristian Brancu, cel care nu a fost doar un prieten al artistei, ci chiar făcea parte din familia acesteia, a explicat întregul context: „Știu că suferise din pricina unei răceli. Mitică Pădureanu nu a crezut că este vorba despre COVID. A vorbit cu doctorii și Corneliei i s-a aplicat un tratament care nu a dat rezultate. Cornelia nu respira bine, astfel că i s-au administrat antibiotice. Nu mai putea respira, iar în noaptea de joi spre vineri a fost dusă la spital. A făcut stop cardio-respirator…”

Se pare, totuși, că durerile din trecut au măcinat-o pe cântăreață. „Rețineți, din pricina acelei supărări despre care vorbeam, Catanga a mai trecut o dată pe lângă moarte. Și atunci a făcut un stop cardio-respirator și a fost internată la Spitalul de Urgență. Atunci am vizitat-o și am văzut că-și revenise”, a detaliat Cristi Brancu.

Cornelia Catanga și nașul Cristi Brancu, născuți în aceeași zi: 9 martie

Realizatorul TV și „regina muzicii lăutărești” s-au cunoscut în urmă cu 25 de ani și de atunci au rămas prieteni. Mai mult, Cristi și soția lui, Oana Turcu, au fost nașii de cununie ai cântăreței. „Ne întâlneam la diverse evenimente. Ea, împreună cu soțul ei, Mitică Pădureanu și cu fiul ei au format un trio extraordinar, în sensul în care Cornelia era regina muzicii lăutărești, Mitică este un artist desăvârșit în zona de romanțe și de cafe concert, iar băiatul, un pianist de jazz absolut extraordinar. Împreună formau nu doar un trio, ci o gamă profundă de muzicalitate și de originalitate”, a povestit Brancu.

Și pentru că nimic nu este întâmplător, prietenia lor pare să fi fost hotărâtă de destinul… cifrelor. Cristi Brancu și-a continuat dezvăluirile: „Cu timpul, ne-am apropiat mai mult, pentru că suntem născuți în aceeași zi, pe 9 martie. Ne-am sărbătorit împreună, de multe ori. Spre exemplu, anul trecut, ne-am aniversat în direct, la televizor. Iată, însă, că anul acesta n-am apucat decât să-i trimit un mesaj, dar Cornelia nu mi-a dat niciun feedback. În schimb, a răspuns soțul ei, Mitică Pădureanu…”

„Și-ar fi dorit să-și vadă fiul căsătorit și să aibă nepoți”

Legăturile sufletești strânse duc, uneori, la premoniții. „Acum câteva zile, parcă am simțit că se petrece ceva și am trimis un mesaj în care i-am urat să aibă parte de multă sănătate. Doamne ferește, nu spun că i-am presimțit moartea, dar văzusem că se plângeau la TV și le-am scris „aveți grijă de voi, multă sănătate”. Mitică mi-a răspuns, dar nu a menționat ce probleme are Cornelia”, ne-a mărturisit cunoscutul realizator TV .

De altfel, în timpul discuției noastre, Cristi Brancu a fost profund emoționat. În final, și-a amintit nunta Corneliei Catanga și a dezvăluit un alt motiv al durerii cu care ea a părăsit această lume: „Împreună cu soția mea, Oana, am dus-o pe Cornelia și pe soțul ei la altar, acum șase ani. Au fost mai multe perechi de nași, dar o singură pereche a stat de-a stânga și de-a dreapta lor, în fața preotului. A fost o nuntă superbă, intimă… Cornelia și-ar fi dorit să-și vadă fiul căsătorit și să aibă nepoți, numai că Dumnezeu atât a îngăduit”…

