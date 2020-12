Cornelia Catanga și Aurel Pădureanu, din nou împreună. Cine a făcut primul pas

Cornelia Catanga și Aurel Pădureanu au decis să facă pace, ajungând la concluzia că nu pot sta unul fără celălalt. După o despărțire de aproximativ un an, cei doi artiști s-au împăcat.

După mai mult de 30 de ani petrecuți împreună, Cornelia Catanga și Aurel Pădureanu au anunțat că au hotărât să divorțeze, iar vestea a șocat o țară întreagă.

Nimeni nu s-ar fi așteptat ca cei doi să se despartă vreodată, fiind unul dintre cele mai de durată și cele mai apreciate cupluri din industria muzicală românească.

Cornelia Catanga și Aurel Pădureanu s-au împăcat

Într-o intervenție telefonică în emisiunea Star News, de la Antena Stars, Cornelia Catanga și Aurel Pădureanu au mărturisit că s-au împăcat după ce și-au dat seama că nu pot rezista unui fără celălalt.

Conform spuselor lui Aurel Pădureanu, împăcarea a venit atât din partea lui, cât și din partea Corneliei Catanga. După lungi discuții, cei doi artiști au făcut pace și și-au cerut iertare unul altuia.

„Crăciunul e sărbătoarea familiei și asta e lucrul cel mai important, înțelegerea cu familia. Și eu și ea (am făcut pasul spre împăcare), amândoi, pentru că avem 30 de ani de căsnicie, 32 de ani de căsnicie, și era normal. Nu renunțam nici eu, nici ea la treaba asta, sub nicun aspect posibil. A fost o mică discuție trecătoare. Eu sunt un om mai calm, cu eleganță în comportament. Eu ticluiesc înainte să vorbesc. Am vorbit elegant, frumos cu ea…”, a declarat Aurel Pădureanu.

În urmă cu o lună, Cornelia Catanga a mărturisit care a fost motivul real al rupturii. Deși s-a speculat că despărțirea a pornit de la infidelitate, se pare că totul a pornit de la o critică pe care Aurel Pădureanu i-a adus-o artistei la adresa siluetei sale.

„Suntem despărțiți. El mi-a zis că sunt grasă, am dat cu telefonul de pământ, lucru care m-a deranjat enorm de mult. Dacă mai rămân așa de grasă, îmi fac operație. Norocul lui Pădureanu e că acum n-am voie să fac anestezie, din cauza problemelor pe care le am”, a dezvăluit Cornelia Catanga.