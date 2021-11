Cornelia Rednic, viața la 46 de ani. Cântăreața face mărturii despre legătura cu Divinitatea și regimul cu care a slăbit peste 30 de kilograme

Cântăreața de muzică populară Cornelia Rednic ne-a dezvăluit secretele ei, cum se menține în formă și cum reușește să facă față tuturor provocărilor, cu doar câteva zile înainte de aniversarea vârstei de 46 de ani.

a trecut printr-o serie de transformări în ultimii ani. Cunoscuta cântăreață de muzică populară a inițiat mai multe schimbări în viața ei și nu a renunțat până când nu și-a văzut dorințele transformate în realitate: s-a tuns, și-a schimbat stilul vestimentar și a slăbit aproximativ 30 de kilograme. La nivel spiritual, artista dezvăluie că s-a apropiat de Divinitate, a învățat lecția iertării și a iubirii de sine, motiv pentru care a ales să înlăture orice gând negativ din trăirile ei.

“Am ales să dau la o parte orice fel de gând negativ”

“Foarte multă lume îmi zice că arăt bine. Îmi place, îmi cade bine când îmi spun oamenii că sunt frumoasă, că am o energie bună, că se simt bine în jurul meu. Am ales să dau la o parte orice fel de gând negativ.

iața îți oferă tot felul de situații. Am ales să răspund cu bine la absolut orice situație, să fiu așa cum mi-aș dori ca toți ceilalți să fie cu mine”, spune Cornelia Rednic, pentru FANATIK.

Dietă? Cornelia Rednic recunoaște că regimul nu e pentru ea

Singurul truc la care Cornelia Rednic apelează este mâncatul mai puțin. Cunoscuta artistă încearcă să se limiteze singură atunci când vine vorba de mâncare, deși se declară o persoană gurmandă. Vedeta gătește mult și recunoaște că îi place să se înfrupte din bunătăți.

“Aș vrea eu (n.r. să țină reguli la mâncare). Eu am predispoziție spre îngrășare. Mi-aș dori să nu se mai audă că am slăbit și am ajuns în spital. Niciodată nu am ajuns în spital. Da, am făcut o foame prin 1998, atunci mi s-a slăbit puțin organismul. (…) Nu mănânc foarte mult. Tot eu trebuie să mă autoeduc. Eu sunt o gurmandă. Pentru mine este o plăcere tot ce e legat de mâncare. Fac mâncare cu o bucurie și cu un drag de nu se poate”, declară Cornelia Rednic.

Cornelia Rednic nu iese niciodată din casă nearanjată

Fie că are o zi bună sau una mai puțin plăcută, Cornelia Rednic nu iese din casă fără să se asigure că este îmbrăcată frumos, machiată și cu părul aranjat. Recunoaște că, la fel care orice alt om, are și zile în care poate e obosită sau nu se simte bine, însă nu face o scuză din asta pentru a nu se aranja. De asemenea, cunoscuta interpretă spune că nu le înțelege pe femeile care sunt împotriva filtrelor și a machiajului.

“Îmi place foarte mult să mă îmbrac frumos. Am niște rochii foarte frumoase. M-am tuns și, de atunci, toată lumea îmi spune că arăt foarte bine. Nu ies niciodată din casă nearanjată. Îmi place să fiu aranjată. Știi că e chestia asta cu no make-up, no filter, nu înțeleg de ce ar vrea cineva să vadă vreo doamnă nemachiată. Care este câștigul? Da, avem cearcăne uneori, avem pungi sub ochi, poate am muncit mult. Avem dreptul să avem zile în care să arătăm rău. Asta nu înseamnă că eu, dacă în ziua aia ies până la piață sau să iau pâine, nu trebuie să mă aranjez. Eu mă aranjez pentru oamenii care mă văd, merită respectul ăsta din partea mea. Nu am make-up artist, eu singură mă machiez”, spune Cornelia Rednic.

“Am făcut sală mulți ani și alergam 6-7 kilometri”

Cornelia Rednic a ajuns la silueta pe care și-o dorea și se declară mulțumită de aspectul fizic. Nu merge la niciun tratament corporal și nici nu mai face sport. Artista spune că și-ar dori să mai alerge, însă, în ultima perioadă, a renunțat la mișcare.

Nu are de gând să lase lucrurile așa. Cornelia Rednic plănuiește ca în curând să reia ședințele de jogging în parcul din apropierea casei, acolo unde, în trecut, alerga câțiva kilometri.

“Niciun tratament corporal nu fac. În ultima perioadă recunosc că nu mai fac sport. Poate că am devenit un pic mai leneșă. Eu alergam foarte mult. Am făcut și sport de sală foarte mulți ani. Mie îmi place aerul liber, libertatea. Alergam 6-7 kilometri. Făceam mișcare. Recunosc că în ultima perioadă am lăsat-o un pic moale, dar trebuie să reiau”, a spus artista pentru FANATIK.

Cornelia Rednic împlinește 46 de ani pe 29 noiembrie

Cornelia Rednic împlinește vârsta de 46 de ani, pe 29 noiembrie, și spune că nu își dorește nimic altceva decât sănătate. De asemenea, vedeta povestește cum credința a ajutat-o sa se schimbe total.

“Iisus Hristos ne-a lăsat să învățăm două lecții: lecția iertării – să te ierți pe tine și pe cei din jurul tău și lecția iubirii – să te iubești pe tine și să-i iubești pe oamenii din jurul tău, tot ceea ce te înconjoară. Am planurile pe care le are Dumnezeu cu mine. La vârsta mea îmi doresc să fiu sănătoasă eu și toți cei dragi mie. Nu îmi doresc nimic altceva”, a declarat soția lui Lupu Rednic.

Pandemia le-a dat viața peste cap Corneliei și lui Lupu Rednic

La fel ca toți ceilalți artiști, și Cornelia și Lupu Rednic au fost afectați de pandemie. Nu au mai avut atât de multe cântări și recunosc că le-a fost greu să aibă pauze așa mari de la ceea ce știu cel mai bine să facă: să-i încânte pe oameni cu talentul lor.

Cornelia și Lupu Rednic speră ca lucrurile să revină mai repede la normal și să-și poată relua activitatea artistică.

“Anul ăsta cu pandemie ne-a cam chinuit puțin. Să nu poți să cânți și să nu mai ai viața cu care ai fost învățat de dinainte e greu. Noi am făcut asta 30 de ani. A fost greu, încercări multe. Am trecut cu bine prin ele”, ne-a mai spus Cornelia Rednic.