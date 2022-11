Cornelia Rednic, siluetă de invidiat după ce a slăbit 30 de kilograme. Ce dietă urmează

Cornelia Rednic arată formidabil, după ce a dat jos 30 de kilograme. Faimoasa interpretă de muzică populară urmează o dietă strictă, pe care a dezvăluit-o în cadrul unui interviu.

Cum a ajuns Cornelia Rednic să aibă o siluetă de invidiat

Cornelia Rednic spune că nu se înfometează, dar ține un regim alimentar recomandat de un specialist în nutriție, cu care colaborează.

Mai exact, artista subliniază că secretul este să mănănci puțin, astfel încât să nu ai mereu stomacul plin. Totodată, ea obișnuiește ca după ora 17:00 să nu mai consume nimic.

Datorită noului stil de viață, solista are momente când pierde și câte 2 kilograme într-o săptămână.

”Nu există să ții dietă și să ai tot timpul stomacul liniștit și hrănit și să slăbești. Trebuie să mănânci puțin. Eu pe toate le-am încercat. Trebuie să mănânci puțin și să ai un program. După ora 17:00, nu mai mănânc nimic. Mai nou consum doar ce îmi zice ea.

Uneori, am doar două mese pe zi, uneori chiar trei, dacă am nevoie. Dar nu prea am nevoie. Că tu nici nu îți dai seama că mâncai mai mult decât ai nevoie, decât când începi și ții regim și te cumințești. Acum, de exemplu, am o săptămână și am slăbit 2 kg”, a declarat Cornelia Rednic pentru

Cornelia Rednic: ”Sunt anumite ceaiuri de slăbit, care te ajută, dar dacă îți ții și tu gura!”

Solista mai recomandă femeilor care vor să aibă o siluetă de invidiat să se țină de dietă și să nu trișeze. De exemplu, nu poți bea un ceai de slăbit și să mănânci nesănătos.

”Nu există ceva care să te ajute să slăbești, iar tu să mănânci de toate. Nu se poate. Sunt anumite ceaiuri de slăbit, care te ajută, dar dacă îți ții și tu gura!

Te ajută să elimini apă, să topești grăsimea mai repede, dar trebuie să faci și tu un efort. Când am făcut asta, am slăbit, când nu am făcut așa, nu am slăbit”, a mai transmis solista.

Chiar dacă a pierdut 30 de kilograme, Cornelia Rednic nu vrea să se oprească aici. Cântăreața vrea să mai slăbească, iar ceea ce o motivează este un nou proiect muzical la care muncește de zor.

Cornelia Rednic are 46 de ani și este originară din Sighetu Marmației.

Cornelia Rednic are 46 de ani și este originară din Sighetu Marmației.