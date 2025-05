Cornelia și Lupu Rednic, țepuiți după ce au cântat la zilele orașului. S-a ajuns în instanță: „Și cu primarul am luat legătura”

Cornelia și Lupu Rednic au primit o lovitură la care nu se așteptau! Faimoșii artiști maramureșeni, care îi încântă pe români cu muzica tradițională la spectacolele lor, au avut parte de o experiență neplăcută din cauza căreia au fost nevoiți să apeleze la instanța judecătorească.

Cornelia și Lupu Rednic au cântat, iar banii în cont n-au mai intrat!

Totul s-a petrecut acum doi ani, când Cornelia și Lupu Rednic au cântat la zilele orașului Luduș din județul Mureș. au fost invitați de primarul comunității pentru a participa la sărbătoarea locală, iar contractul a fost semnat printr-o firmă, Best Eventeam & Impresario, a unui domn pe nume Gorgan.

Potrivit înțelegerii contractuale, primăria a plătit banii către respectiva firmă, sumă ce urma apoi să fie virată de acest organizator către cântăreții prezenți la festivitate. Doar că… suma a rămas blocată în conturile lui Gorgan. Cornelia și Lupu Rednic n-au văzut nici măcar un sfanț, fapt pentru care l-au dat în judecată.

Contactată de FANATIK, soția lui Lupu Rednic a povestit cu lux de amănunte toată pățania și acum speră ca justiția să facă dreptate în acest caz. nu a vrut să ne spună banii pe care trebuie să îi primească deoarece nu consideră relevant acest lucru, însă gestul în sine îl consideră unul condamnabil.

Soția lui Lupu l-a dat în judecată pe organizatorul de evenimente care le-a dat țeapă: „De atunci așteptăm să fim plătiți”

„Nu-i nimic de ascuns, numai că noi n-am vorbit public despre asta. Ne-am cerut drepturile și atâta tot. Este adevărată informația, este un domn Gorgan, de la Cluj-Napoca, Best Events se numește firma dumnealui. Obișnuiește să dea țepele artiștilor. Noi n-am știut lucrurile acestea și iată că ne-am luat-o și noi. Adică am muncit și n-am fost plătiți. Am prestat servicii artistice la zilele orașului, în Luduș, cu mai mulți artiști. Am înțeles că mai mulți interpreți nu și-au luat banii, dar nu știu dacă fiecare și în ce formă și-a cerut drepturile. Dacă au mers și ei în instanță, nu știu ce să spun. Dar omul ăsta nici măcar n-a mai răspuns la telefoane, nimic.

Am sunat la primărie, că noi ne-am interesat, banii către firma lui, pentru noi au fost virați, doar că noi n-am mai fost plătiți. Nu a încercat să i-a legătura cu noi nici după intentarea procesului. Nici măcar nu-l interesează. Sunt oameni cu asemenea caractere. Ce să le făcem? Asta e. Eu cred că justiția își va face treaba.

Cred că asta s-a întâmplat acum doi ani de zile. De atunci, așteptăm să fim plătiți. Eu sper ca omul ăsta, cineva să-l și să-l pedepsească și să-l tragă la răspundere. Pentru că nu-i normal așa ceva. E de anul trecut intentat procesul de noi”, a mărturisit Cornelia Rednic, în premieră și în exclusivitate pentru FANATIK.

Primarul din Luduș a fost informat, dar tot pe Gorgan l-a contractat

ne-a mai spus un lucru care este cel puțin curios. Femeia l-a înștiințat pe primar despre cum operează acest organizator de spectacole și, în mod cu totul straniu, acel primar l-a angajat tot pe el pentru festivalul din anul următor, 2024.

„Și cu primarul de la Luduș am luat legătura. Nu mai știu dacă e același, dar pe acel domn primar l-am informat că uite ce face domnul cu firma de evenimente și, bineînțeles, că în anul următor… Asta-i culmea. Acel primar, fiind că omul ăsta, nu plătește artiștii și ce face? Că dă, pe românește, țepe! I-a dat evenimentul lui pe contract. În loc să dea la o firmă serioasă, i-a dat tot lui spectacolul de zilele orașului.

Noi nu știm ce se întâmplă exact, dar bănuim. Adică te gândești logic. Noi l-am sunat. Deci soțul meu, Lupu, l-a sunat pe domn primar, a vorbit cu dumnea lui și… nicio treabă. În anul următor au luat aceeași firmă. Adică îți dai seama ce fel de oameni. Nu-i importantă suma. Important este că noi i-am prestat serviciu nostru, ce ținea de noi, că au fost oameni de cuvânt, cu factură, cu contract, cu tot, tot, tot. Plus că, îți dai seama, atâta vreme cât tu tai factură, tu îți plătești totul după factură. Firma merge înainte, iar eu banii i-am încasat”, ne-a mai spus Cornelia Rednic.

Reacția lui Gorgan, exclusiv pentru FANATIK

Soția lui Lupu Rednic a aflat, apoi, că respectivul individ ar fi dat țepe și în trecut. Ne-a zis că face spectacole și prin alte localități în afară de Luduș, că prinde diverse contracte cu primăriile din țară, prin alte firme pe care le are. Cornelia ne-a mai relatat că este prima oară în viața ei de artistă când pățește așa ceva. Totodată, cântăreața a adăugat următoarele: „Noi am încercat să luăm legătura cu el, să soluționăm. Adică am fost de bună credință sub toate aspectele. Pot să înțeleg că firma lui are o problemă. Dar, să treacă atâta vreme și nici să nu răspundă la telefon, nici nimic, nu-ți dă banii, atunci n-ai ce să faci. În primă fază, da. Cumva a zis că dau, dar n-a zis când și cum. După care n-a mai răspuns la telefon. El știa că asta va face. Adică nouă ne e destul de clar că el știe că asta va face. Îmi doresc să-l cunoască toți artiștii să nu colaborez cu el”.

FANATIK a investigat situația firmelor deținute de Gorgan și a aflat ceva surprinzător. Bărbatul deține mai multe firme, iar una dintre ele, Best Events SRL, este inactivă din 2022. Cea pe care au reclamat-o soții Rednic în instanță este o altă companie prin care acesta își ia banii, Best Eventeam & Impresario SRL.

FANATIK i-a cerut un punct de vedere domnului Gorgan, iar acestea sunt declarațiile sale: „Eu refuz să răspund răutăților domnilor Rednic. Să nu vă supărați, dar refuz. Văd că ei pun presiune pe mine. Pot să pună presiune că nu răspund la genul acesta de activități, la presiunea asta constantă. Nu știu despre ce vorbesc dânșii. Sunt oameni foarte ciudați, așa că mă abțin să răspund. Eu n-am la nimeni datorie și asta e viața, ăsta e răspunsul”.