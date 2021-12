Fostul episcop de Huși Corneliu Onilă, judecat în continuare pentru viol. ÎCCJ a desființat hotărârile instanței din Galați

a anulat hotărârile Tribunalului Galați, în baza cărora dosarul de viol al celor trei seminariști a fost înapoiat la Parchetul Curții de Apel Iași, pe motiv că procurorii din Iași l-ar fi întocmit în mod eronat și ”neregulamentar”, a scris .

Fostul episcop de Huși, Corneliu Onilă este judecat în continuare pentru viol

Instanța ICCJ a hotărât că rechizitoriul procurorilor este în ordine, stabilind că este legală sesizarea instanței, precum și administrarea probelor și realizarea actelor de urmărire penală.

Astfel, a fost dispusă începerea unui nou proces pentru cei doi acuzați, Cornel Onilă, fost episcop, și arhimandritul Sebastian Jitaru, .

Judecătorii Curții de Apel Galați ar fi anulat dovezi importante

Din câte se pare, judecătorii din Galați ar fi anulat dovezi de mare importanță din dosar, precum mărturia unui cunoscut avocat din Iași, căruia elevii seminariști i-au dezvăluit ce au pățit înainte de a se isca scandalul.

El prezentase ca dovezi mesaje și capturi din propriul său telefon. Tribunalul din Galați a anulat totodată și expertiza psihiatrică a victimelor.

Hotărârea Înaltei Curți de Casație și Justiție

În continuare, judecătorii de la Înalta Curte au hotărât ca cei doi să fie judecați penal pentru viol.

„Respinge, ca nefondată, contestația formulată de inculpatul Onilă Cornel împotriva încheierii din data de 29 iunie 2021 şi a încheierii din data de 28 iulie 2021 pronunțate de judecătorul de cameră preliminară din cadrul Curții de Apel Galaţi- NCPP – Secţia penală şi pentru cauze cu minori. II. Admite contestația formulată de Parchetul de pe lângă Curtea de Apel Galaţi împotriva încheierii din data de 29 iunie 2021 şi a încheierii din data de 28 iulie 2021 pronunțate de judecătorul de cameră preliminară din cadrul Curții de Apel Galaţi- NCPP – Secţia penală şi pentru cauze cu minori. Desființează, în parte, încheierea din data de 29 iunie 2021 doar cu privire la dispoziția prin care s-au admis cererile şi excepțiile formulate de inculpații Onilă Cornel şi Jitaru Sebastian Cristi şi în totalitate încheierea din data de 28 iulie 2021, şi rejudecând: Respinge, ca neîntemeiate, cererile şi excepțiile formulate de inculpații Onilă Cornel şi Jitaru Sebastian Cristi. Menține celelalte dispozițiile ale încheierii din data de 29 iunie 2021 care nu contravin prezentei. În temeiul art. 346 alin.2 Cod procedură penală, constată legalitatea sesizării instanței, a administrării probelor şi a efectuării actelor de urmărire penală şi dispune începerea judecății. Obligă contestatorul inculpat Onilă Cornel la plata sumei de 200 lei cu titlu de cheltuieli judiciare către stat. Cheltuielile judiciare ocazionate de soluționarea contestației formulate de parchet rămân în sarcina statului. Definitivă. Pronunţată în şedinţa din camera de consiliu, azi 02 noiembrie 2021”, a fost decizia judecătorilor ÎCCJ, potrivit .

Va fi un proces de lungă durată, spun avocații

În 2017 a izbucnit scandalul de la Episcopia Hușilor, în prim-plan fiind episcopul Corneliu, care a fost șantajat de arhimandritul Jitaru și de alți doi clerici, Gheorghe Damian și Mihail Bumbu. Ei au intrat în posesia unei filmări, dar și a unor poze în care înaltul prelat apărea în ipostaze intime alături de un bărbat tânăr. Aceștia din urmă l-au șantajat pe episcop, cerându-i funcții în ierarhia bisericească și bani.

“Personal, eu nu cred că fostul episcop va fi condamnat vreodată în acest dosar, deși ar fi un eșec al Justiției, dacă verdictul final nu va fi în concordanță cu adevărul celor întâmplate. În situația dată, faptele sunt vechi și cu cât peste ele a trecut timpul, cu atât pot fi dovedite cu mai puțin. Se povestește, se spune, se amintește, cam atât… Cum fostul episcop are avocați de top, excelenți profesioniști, aceștia vor ști să aplice tactici care să dezamorseze avântul părții adverse în dosar. Fostul episcop, probabil, este un om cu bani, care are resurse pentru a sta ani mulți în instanță, spre deosebire de foștii elevi de seminar, care înțeleg că sunt oameni modești, traumatizați. O problemă va fi cu probele video, dar fostul episcop ar putea spune că în imaginile dovedite ca reale de expertiză, se vede cineva care este de acord cu actul respectiv și care nu știm ce vârstă are, nu? În fine, sunt mereu soluții avocățești de a lupta pentru apărarea unui client. De asta, eu, personal, cred că încă cei implicați în speță nu au motive de bucurie. Judecata se anunță lungă și cu multe întorsături”, declară avocații.

Acest proces de șantaj s-a finalizat în 2019, arhimandritul a fost condamnat la 3 ani și 6 luni de detenție cu executare, în timp ce cei doi preoți au primit câte 3 ani de închisoare. Din dosarul de șantaj a fost disjuns un al doilea caz, avându-i ca acuzați de viol pe fostul episcop Corneliu Bârlădeanu, după numele de mir Cornel Onilă, în prezent pensionar în Neamț, la mănăstirea Văratec, precum și pe fostul arhimandrit Sebastian Jitaru.

Inițial, procesul a început la Curtea de Apel Iași, însă a fost transferat mai apoi la Curtea de Apel Galați. Din spusele anchetatorilor, ambii au abuzat sexual mai mulți elevi de la Seminarul Teologic din Huși, care în prezent s-au constituit ca părți civile în procesul penal și solicită daune de 400.000 de euro.