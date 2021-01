Corneliu Papură are parte și de susținere, chiar dacă U Craiova nu câștigă: „Cred în potențialul lui”

Corneliu Papură are parte și de susținere, chiar dacă Universitatea Craiova nu câștigă în ultima vreme. „Cred în potențialul lui Cornel,” a fost mesajul transmis de Mariko Daouda. Acesta a declarat că fostul său coleg l-a ajutat enorm în acomodarea din România.

Daouda a fost un jucător iubit în țara noastră, dar Bănia i-a fost ca a o a doua casă, așa cum chiar el spune. Într-un interviu acordat în exclusivitate pentru FANATIK, ivorianul declara că și-ar dori să lucreze în România.

În ceea ce-l privește pe Papură, acesta are parte de o serie neagră alături de Universitatea Craiova. Oltenii nu mai bat pe nimeni de patru etape. Antrenorul Craiovei se află în conflict și cu un om din staff.

Ajuns la 39 de ani, fostul jucător Mariko Daouda are propria sa școală de fotbal în Coasta de Fildeș. Acesta spune că „a furat” meserie de la Sorin Cârțu, președintele actual al Universității Craiova și omul care i-a fost antrenor la două echipe, Craiova și FC Argeș: „Am învăţat multe de la Sorin Cârţu, el m-a ajutat mult, a lucrat mult cu mine, mai ales pe apărare, autobaza, cum se zicea atunci, dar şi de la Ioan Andone. Mi-ar plăcea să fac un parteneriat cu o echipă din România, să dăm jucători. Cred că suporterii s-ar supăra dacă aș da jucători la Dinamo, așa că dăm la Craiova.” a spus ivorianul la emisiunea „Fotbal Plus” de la Oltenia TV.

La curent cu noutățile de la Craiova, Daouda a avut numai cuvinte de laudă pentru Corneliu Papură, fostul său coleg, chiar dacă Știința nu trece prin cea mai bună perioadă: „Când am venit la Craiova m-a ajutat mult Cornel Papură, am jucat cu el în apărare, m-a ajutat să mă adaptez, dar şi cu limbra română, fiindcă el jucase în Franţa, la Rennes. Am vorbit cu el şi când a fost instalat antrenor acum.

La Craiova e mare presiune, nu e uşor pentru el, nu e uşor să fii antrenor acolo. Trebuie să i se dea timp, chiar dacă are patru meciuri fără victorie, e totuşi acolo sus, pe locul 3, nu e o mare problemă, cred în potenţialul lui Cornel. Mai vorbesc cu el şi cu Pleşan cu Murgan, dar şi cu Jeremie N’Jock. Şi Luţu m-a ajutat cât timp am fost la Craiova,” a adăugat fostul fotbalist.

„Craiova este a doua mea casă!” Mariko Daouda ar vrea să o antreneze pe Universitatea

Aproape șapte ani de zile a petrecut Mariko Daouda prin România și a evoluat la Craiova, Dinamo, FC Argeș și Dacia Mioveni, însă spune că Bănia rămâne unică: „Craiova este a doua mea casă, s-a născut şi copilul meu acolo, am stat trei ani la Universitatea.

„O amintire frumoasă este de la inaugurarea nocturnei pe pe fostul stadion, era multă lume, 40.000 de oameni, cu Ceahlăul, a fost ceva deosebit, o atmosferă extraordinară, chiar dacă nu am câştigat, am avut un gol anulat al lui Vlădoiu. O altă amintire frumoasă a fost Gala lui Gică Popescu, meciul lui de retragere, am jucat alături de mari jucători, Hagi, Stoicikov, Guardiola, Taffarel şi mulţi alţii.”

24 de jocuri are Daouda la Craiova

are Daouda la Craiova 2005-2006 este sezonul în care ivorianul a luat unicul trofeu în România, Supercupa cu Dinamo

Ba mai mult, Daouda are și o dorință arzătoare: „Îmi doresc să o antrenez pe Universitatea Craiova,” era declarația acestuia din urmă cu jumătate de an.

