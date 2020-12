Corneliu Papură, antrenorul celor de la U Craiova, a fost bucuros đupă victoria cu Gaz Metan, declarând că echipa sa merită clasarea pe podiumul Ligii 1.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

Craiova s-a impus în meciul de acasă cu scorul de 3-1, în fața celor de la Gaz Metan Mediaș și a urcat pe locul 2 în clasament.

Golurile partidei au fost marcate de Cicâldău, Ofosu și Bărbuț pentru gazde, în timp ce pentru oaspeți a marcat Nicolao Dumitru.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

Corneliu Papură, bucuros după succesul cu Gaz Metan: “Suntem acolo sus, merităm”

“Am rămas stăpâni pe situație chiar și când au marcat. A fost o fază de excepție a lui Cardoso, dar e normal, există momente în joc în care adversarul este inspirat. cToate punctele sunt importante, indiferent de joc, există o miză tot timpul. Suntem acolo sus, merităm.

Avem în componență 24 de jucători, sper să aleg tot timpul cea mai bună echipă. Mateiu a făcut un joc foarte bun, ne-a ajutat”, a declarat Corneliu Papură la Digisport.

ADVERTISEMENT

Pentru olteni urmează meciul cu UTA Arad, programat luni seară, iar apoi, vineri, derby-ul cu FCSB, care se va juca pe stadionul “Ion Oblemenco”.

Alexandru Cicâldău: “Am controlat partida”

Mijlocașul lui U Craiova, Alexandru Cicâldău, a făcut din nou o partidă reușită, deschizănd scorul pentru olteni, chiar în startul partidei, în minutul 2.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

“Am controlat partida. Imediat după pauza am primit gol, dar am reușit să ne desprindem la 2 goluri apoi și am obținut victoria. Nu mă întrebați de antrenor, grupul a demostrat că oricine a fost antrenor am făcut treabă.

Sperăm să facem o figură frumoasă la națională, momentan sunt aici și mă concentrez pe ce facem în campionat. Eu zic că o să facem o figură frumoasă”, a declarat Alex Cicâldău la finalul partidei.

ADVERTISEMENT