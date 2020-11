Corneliu Papură: „Continui ce am lăsat neterminat!” Ce mesaj are pentru fanii Universității Craiova

Corneliu Papură a susținut prima conferință de presă din noul mandat de antrenor al Universității Craiova și a declarat că își continuă lucrul lăsat neterminat din urmă cu șase luni. Acesta a dezvăluit cum și-a regăsit jucătorii, dar a avut și un mesaj pentru fanii echipei din Bănie.

Tehnicianul de 47 de ani susținuse ultima conferință de presă chiar înaintea unui meci cu Botoșani, dar care nu s-a mai ținut, campionatul fiind întrerupt din cauza coronavirusului.

La conferință a fost prezent și Reagy Ofosu, fotbalist venit chiar de la moldoveni. Acesta a declarat că partida are însemnătate aparte pentru el, dar va face tot ce-i stă în putință pentru ca echipa sa să câștige.

Prima conferință a lui Papură de la revenirea pe banca Științei: „Continui ce am lăsat neterminat”

Corneliu Papură a revenit pe banca Universității Craiova și a susținut prima conferință de presă în noul său mandat la Știința. Acesta a spus că nu a plecat niciodată din club și că ceea ce a fost va rămâne în trecut: „Eu nu am plecat de la club. Lucrurile au mers la fel. Nu s-a pus problema de negociere, mai ales când cred că pot să fac lucrurile să meargă. Am încercat să-mi fac treaba cât mai bine. Trebuie să continui ce am lăsat neterminat. Ultima mea conferință de presă a fost chiar înaintea unui meci cu Botoșani. Trebuie să lăsăm trecut în spate și să privim către viitor. Trebuie să ne gândim la Botoșani, în rest, totul aparține trecutului.”

Întrebat dacă va schimba stilul de joc al trupei „alb-albastre”, antrenorul a lăsat de înțeles că vor exista schimbări: „Fiecare antrenor are ideile lui, modul lui de a gândi o tactică, un meci. Încerc să fac lucrurile în filosofia mea de joc. Cred că atunci când eram eu antrenor, problema era că luam goluri, nu că nu dăm, chiar marcam. Știu că am avut primele trei meciuri în sezonul trecut când am dat trei goluri. Am avut unele probleme pe anumite faze defensive în mandatul trecut. Jucătorii au reacționat normal când m-au văzut, fiecare jucător își face planuri când vine un nou antrenor. Nu cred că trebuie să-și facă idei preconcepute. Trebuie să dea totul pentru echipă.

Noi sperăm să câștigăm. Eu sunt aici. La orice echipă se vorbește de un antrenor sau altul. Mass-media propune. Voi face tot ce depinde de mine să pregătesc meciul de la Botoșani, E singurul lucru la care mă concentrez,” a mai adăugat Papură.

„Gândim greșit dacă spunem că FC Botoșani este ușor de bătut!” Ce mesaj are Corneliu Papură pentru fanii Craiovei

FC Botoșani trece prin momente dificile, iar Marius Croitoru nu știe ce fotbaliști va avea disponibili pentru meciul cu Universitatea: „Încercăm să facem tot ce depinde de noi să câștigăm acolo. Va fi o partidă dificilă. Nu am câștigat prea multe puncte acolo, dar dacă ne concentrăm, vom câștiga. Niciun meci nu poate fi decis înainte de a se juca, e o mare greșeală dacă gândim că ei au probleme și că vor fi victime.

Un meci trebuie jucat cu o capacitate de 100%. Problema poți să ai doar dacă te gândești că echipa adversă este foarte ușor de bătut. Nu trebuie să gândim așa. Pe teren lucrurile nu stau deloc cum ne-am imagina”, a spus Papură.

Antrenorul a avut și un mesaj pentru suporterii Craiovei: „Împreună am reușit să câștigăm. Îi asigur că fac tot ce depinde de mine pentru a reuși. Cu siguranță, nu pot fi toți mulțumiți de un antrenor sau altul. Sperăm să câștigăm campionatul, îmi doresc să aduc titlul ca antrenor. Încă nu cunosc toți jucătorii din punct de vedere uman, regăsesc Universitatea Craiova cu fotbaliști noi. Lucruri normale la o echipă, ne adaptăm unii cu alții.”

Reagy Ofosu își înfruntă foștii colegi: „Va fi un meci special pentru mine”

Adus la Universitatea Craiova chiar de la FC Botoșani, Reagy Ofosu dă piept pentru prima dată cu foștii săi colegi, însă anunță că merge în Moldova pentru a lua toate cele trei puncte: „Este un meci special pentru mine, deoarece îmi înfrunt fosta echipă. Vrem să câștigăm meciul, am jucat slab ultima dată. Trebuie să ne concentrăm. Botoșani are o echipă bună, știu că au probleme, dar cred că pot forma o formație bună contra noastră. Nu va fi un meci ușor.

Am vorbit cu foștii mei colegi, am și glumit, dar le-am zis că suntem prieteni înainte de joc, în timpul partidei luptăm pentru cele trei puncte. Am făcut antrenamente tactice cu domnul Papură, i-am studiat și pe ei. El cunoaște stilul de joc al Botoșaniului și modul în care ei evoluează. Am văzut și meciuri cu ei. ”

Ofosu a dezvăluit că a fost surprins de demisia lui Cristiano Bergodi: „Nu vorbim despre schimbarea antrenorului în vestiar. Am auzit zvonurile cu Rădoi, nu sunt eu în măsură să vorbesc despre asta, nu-l cunosc pe Rădoi. Am lucrat foarte bine cu domnul Papură. A fost o surpriză că antrenorul Bergodi a plecat după ultimul joc, am avut trei zile libere și fiecare a fost acasă, apoi când am revenit, ni s-a explicat despre schimbare. Suntem alături de Corneliu Papură, îl știa toată lumea și sperăm să facem o figură frumoasă.”

Jucătorii sunt conștienți de faptul că există presiune, dar neamțul este fericit că este la un club de talia Științei și că se poate bate pentru obiective mărețe: „Prima dată când am jucat aici cu Botoșani am văzut ce fani incredibili are Universitatea Craiova. Cu fanii alături am fi avut un avantaj, sperăm să revină cât mai repede pe stadion. Presiune e peste tot, chiar și în Liga 4.

Sunt fericit că sunt aici, nu o văd ca o presiune. Muncesc mult să marchez goluri. Am avut ocazii în ultimele două partide, nu am luat cele mai bune decizii, dar muncesc pentru a remedia asta. Nu a fost o negociere lungă cu Universitatea Craiova, a fost chiar rapidă. Am fost fericit că am ajuns aici, că s-au interesat de mine. E un club mare, cu ambiții mari. Există toate perspectivele pentru a face performanță. Cu siguranță putem reveni pe primul loc. Am muncit foarte bine în ultimele două săptămâni cu noul antrenor,” a mai declarat Reagy Ofosu.