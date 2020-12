Corneliu Papură: „Cred că echipa poate mai mult!” Ce spune despre scandalul legat de Colțescu

Înainte de meciul cu UTA, de luni, 14 decembrie, Corneliu Papură a declarat că echipa sa poate mai mult decât ceea ce a arătat în victoria cu Mediaș. Tehnicianul Craiovei a comentat și situația legată de scandalul momentului. Acuzațiile de rasism la adresa lui Sebastian Colțescu.

În ultima etapă, Universitatea a dat de pământ cu Gaz Metan Mediaș, scor 3-1, iar jocul prestat de „alb-albaștri” a fost cel mai bun din acest campionat. Totuși, deplasarea de la Arad se anunță dificilă pentru Bancu și compania.

La conferința de presă a participat și Vladimir Screciu, unul dintre jucătorii pe care se poate baza Adrian Mutu la Campionatul European sub 21 de ani. Mijlocașul a analizat grupa din care face parte România.

Papură vrea mai mult de la jucătorii săi și consideră că echipa poate arăta mult mai bine decât ceea ce au oferit „juveții” până în acest moment. L-a apărat pe Sebastian Colțescu

Coneliu Papură a susținut o conferință de presă în care a prefațat partida cu UTA Arad, din etapa a 12-a din Liga 1. Antrenorul Universității Craiova i-a lăudat pe arădeni pentru faptul că sunt una dintre cele mai în forme echipe: „Ne aşteaptă un meci dificil, în faţa unei echipe care se organizează foarte bine, care a avut rezultate bune, o echipă incomodă, dacă vrem să câştigăm trebuie să intrăm concentraţi, fiindcă ne va fi foarte greu. Cei de la UTA au câştigat la CFR, iar FCSB nu şi-a creat nicio ocazie timp de 60 de minute.

Ne temem de orice echipă, în sensul că trebuie să o respectăm, dar la fiecare meci vrem cele trei puncte. E prea devreme să vorbim acum de titlu, suntem în prima parte a campionatului, mai e destul.”

„Papi” a vorbit și despre situația lotului: „Nu mă gândesc neapărat că echipa care câştigă nu se schimbă, mă gândesc să aleg jucătorii în formă, care să ne aducă victoria. Koljic, Ivanov şi Bic sunt în continuare indisponibili, încercăm să găsim soluţii pentru înlocuirea lor

Nu există meci mai puţin important, dacă vrem mai mult faţă de ce s-a realizat anul trecut nu trebuie să ne gândim că există vreun meci mai puţin important. Trebuie să ne adaptăm programului şi să încercăm să câştigăm. Sperăm să jucăm mai bine decât am făcut-o cu Mediaşul, pentru că eu cred că putem mai mult. Trebuie să fim mai concentraţi pe atac şi defensiv să nu mai dăm şanse adversarului.”

Tehnicianul a comentat acuzațiile la adresa lui Sebastian Colțescu: „Se putea opri scandalul acolo, cel care s-a simţit lezat putea să zică „uite, nu e frumos cum mi te-ai adresat” şi gata, se rezolva pe loc. Cred că s-a amplificat şi trebuie să fim mai liniştiţi în privinţa acestui incident,” a declarat Corneliu Papură.

Ce spune Vladimir Screciu despre grupa din care face parte România la Campionatul European U21

Vladimir Screciu s-a întors în Bănie după aventura din Belgia, însă nu s-a impus deocamdată în echipă. Pe lângă o accidentare, tânărul jucător a avut și coronavirus, astfel că a stat destul de mult departe de gazon: „Credeam că mă voi adapta repede, dar am găsit lucruri noi aici, lucruri bune. M-am acomodat destul de greu, dar acum mă simt bine, deşi nu sunt sută la sută, am avut o accidentare, apoi am avut acest virus, COVID 19 şi am stat cel mai mult, trei săptămâni şi două zile. Nu am mai fost titular de doi ani de zile, trebuie să prind încredere în mine şi să-mi fac jocul şi mai bun.

Meciul cu Mediaş a fost primul în care am jucat din primul minut de când am plecat din România. M-am sufocat puţin. Mă întreabă multă lume care este postul potrivit, dar m-am antrenat pe toate posturile din apărare, dar şi în faţa defensivei. Nu este un challenge să joc la închidere, am mai făcut-o. Mi-am pierdut ritmul, nejucând în aceşti doi ani, dacă voi munci mult ca să revin, să fiu în formă,” a declarat Screciu.

UTA își merită locul în clasament, consideră fotbalistul Craiovei: „Ne aşteaptă un meci greu, aţi văzut că Aradul este o echipă dificilă, se apără foarte bine, se deschid foarte greu, merită să fie acolo sus în clasament, dar depinde şi de noi cum ne facem jocul. Suntem pregătiţi, sperăm că vom lua toate cele trei puncte. Le lipsesc trei jucători, dar ne lipsesc şi nouă, nu cred că totuşi o echipă stă în trei jucător.”

Germania, Olanda și Ungaria sunt adversarele pe care le va întâlni România la Campionatul European U21: „Este o grupă destul de dificilă la Euro U21, dar colegii mei au făcut o figură frumoasă anul trecut şi cred că va fi OK şi acum. Ne aşteaptă o provocare mare cu echipe precum Germania şi Olanda, dar şi cu Ungaria va fi greu, fiindcă este gazdă,” a spus Screciu.

„Îmi pare rău pentru Sebastian Colţescu, nu a vrut să spună ce a vrut Demba Ba să înţeleagă, acum şi România a fost pusă la ţintă din cauza acestui incident,” a mai adăugat mijlocașul Universității.