Corneliu Papură, declarație surprinzătoare: „Mă tem de orice meci!” Ce se întâmplă cu transferurile

Corneliu Papură, antrenorul Universității Craiova, a avut o declarație surprinzătoare înainte de primul meci oficial din 2021. „Mă tem de orice meci,” a fost anunțul din conferința de presă. Tehnicianul a recunoscut și faptul că se negociază pentru aducerea unor jucători în perioada următoare.

Craiova are și câteva probeme de efectiv înainte de duelul cu Sepsi. FANATIK a anunțat în exclusivitate faptul că doi jucători au coronavirus, astfel că „Papi” trebuie să găsească cele mai bune soluții pentru ca echipă să arate bine în jocul de marți, de pe „Ion Oblemenco”, de la ora 19:45.

Fotbaliștii din Liga 1 și-ar fi dorit ca perioada de vacanță să fie una mai lungă, iar fundașul Mihai Bălașa a dezvăluit că nu este deloc ușor ca fotbaliștii să reziste la un astfel de program.

Craiova revine pe teren în 2021 cu un joc foarte dificil. Sepsi vine pe „Ion Oblemenco” pentru a lua toate punctele: „Ne așteaptă un meci dificil. Sepsi este o echipă foarte bine organizată, care aspiră pentru un loc în play-off. Sper să găsim soluțiile necesare pentru a câștiga acest meci,” a declarat Corneliu Papură, antrenorul Științei.

Tehnicianul a recunoscut că se teme de orice partidă pe care o are de disputat echipa sa, iar elevii săi trebuie să fie concentrați pentru a scoate maximul din fiecare etapă: „Mă tem de orice meci. Orice meci trebuie tratat cu maximă seriozitate. Întotdeauna e loc de mai bine, de îmbunătățiri, sperăm că ne vom regla. Sunt multe etape de discutate, vom vedea cine se va califica în play-off și vom vedea. La fotbal se pot întâmpla foarte multe, trebuie să luăm puncte meci de meci. Sunt trei săptămâni în care am încercat să le gestionăm cât de bine putem și sperăm să începem bine prima etapă. Jucăm fotbal în orice lună, așa cum suntem programați.”

Legat de transferuri, Papură își dorește câteva îmbunătățiri: „Important este găsim jucători care să ne ajute să ne îndeplinim obiectivul. Suntem în discuții cu câțiva jucători, când se va materializa, noi vom anunța. Dacă vom împrumuta jucători, vom trebui să găsim soluții să îi înlocuim.”

Ninsoarea care va pune stăpânire pe oraș nu-l sperie pe Papură: „Din ce știu, avem încălzire și nu cred că vor exista probleme.”

Mihai Bălașa: „Noi suntem cea mai periculoasă echipă din lupta pentru titlu”

Fundașul Mihai Bălașa, prezent la conferința de presă, i-a lăudat și el pe cei de la Sepsi: „Avem un meci foarte greu, o echipă bună, organizată, agresivă. Au un antrenor cu un stil agresiv care știe să-și motiveze jucătorii și cu siguranță ne va aștepta o partidă foarte grea. Norocul face parte din fotbal, nu avem de demonstrat nimănui nimic, doar suporterilor și nouă. Presiune va fi în orice meci, suntem o echipă care aspiră la campionat.

Sepsi este o echipă care an de an își propune play-off, se știa din anii trecuți că este o echipă bună. Deocamdată, sunt cele trei echipe care se bat pentru titlu, dar oricând poate să intervină vreo surpriză. Noi suntem cea mai periculoasă echipă, trebuie să învățăm din greșelile din tur. Am pierdut 6 puncte în două meciuri acasă, nu avem voie să facem pași greșiți pe teren propriu pentru a câștiga titlul. Nu ne temem de ceilați.”

Apărătorul și-ar fi dorit ca perioada de vacanță să fie mai lungă: „Nu am pierdut prea mult din pregătirea fizică în cele 8-9 zile de vacanță, era mai greu dacă aveam vacanță mai lungă. Părerea mea că o vacanță mai lungă era mai bună pentru psihicul nostru, venim după 8-9 luni în care am jucat săptămână de săptămână, dar acesta este programul. Dacă vremea va fi ok, nu are de ce să fie ciudat că jucăm în ianuarie. Sperăm ca vremea să fie de partea noastră.

Sperăm ca colegii cu COVID-19 să fie sănătoși. Să sperăm că o să vină vremea când o să facem vaccinul, deoarece această perioadă nu este confortabilă pentru nimeni”, a mai adăugat Mihai Bălașa.