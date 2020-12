Corneliu Papură după U Craiova – FCSB 0-2: „I-am simțit foarte puternici. Am căzut psihic și fizic”

Antrenorul Corneliu Papură a vorbit după duelul U Craiova – FCSB 0-2, care a provocat pierderea fotoliului de lider de către olteni.

Deși părea să își fi revenit după victoriile cu Gaz Metan Mediaș și UTA Arad, U Craiova a pierdut clar meciul cu FCSB și este pe locul 2, având șanse minime de a mai încheia anul pe primul loc.

Golurile victoriei oaspeților au fost reușite de Dennis Man, cel care a marcat în minutele 39 și 55. Pentru U Craiova, urmează un nou meci extrem de dificil, pe tereul campioanei CFR Cluj, aflată la un punct și un loc în urma oltenilor

Corneliu Papură după U Craiova – FCSB 0-2: „I-am simțit foarte puternici”

Înfrângerea scor 0-2 în fața FCSB pe teren propriu a produs căderea pe locul 2 a echipei U Craiova. Oltenii rămân la 31 de puncte, în vreme ce FCSB a ajuns la 33 de puncte și și-a recuperat fotoliul de lider după doar o etapă. Roș-albaștrii s-au impus cu ajutorul dublei lui Dennis Man.

Dacă prima repriză a fost una destul de echilibrată, ba chiar oltenii au reușit să își creeze câteva ocazii bune de gol, oaspeții au intrat în avantaj la cabine. Golul lui Dennis Man din minutul 39 a fost unul care a demoralizat total echipa Craiovei. Repriza a doua a fost una dominată copios de FCSB, fapt recunoscut și de antrenorul Corneliu Papură.

„Au fost două reprize diferite. În prima repriză am avut situații de a marca, am fi meritat să conducem. În minutul 38, ei au avut primul șut și primul gol. În a doua repriză, ne-au supus unei presiuni la care nu am putut rezista. I-am simțit foarte puternici de prin minutul 60. E o reacție normală din punct de vedere psihic să cazi.

Trebuie să recunoaștem că nici din punct de vedere fizic nu am putut ține ritmul cu ei în a doua repriză. Nu este ușor nici când câștigi, nici când pierzi, dar trebuie gestionată bine situația și să ne impunem în meciul următor. Lupta e de abia la început, e doar etapa a 14-a. mai sunt multe puncte în joc, nu e cineva favorit. Vom vedea”, a spus antrenorul oltenilor la Digisport.

Ce spune Papură despre schimbarea lui Ivan și transferurile din iarnă: „Speram să fie ok…”

Corneliu Papură a surprins în minutul 30 al meciului, atunci când l-a introdus pe Andrei Ivan în locul tânărului Ștefan Baiaram. Antrenorul oltenilor a explicat schimbarea la finalul partidei. De asemenea, tehnicianul a vorbit despre perioada de transferuri care urmează să înceapă și a dezvăluit că U Craiova vrea să își întărească lotul.

„Ștefan Baiaram este un jucător care evoluează bine în partea stângă. Ivan are o forță mai bună, viteză, experiență. Speram să fie ok… To timpul, în perioada de mercato fiecare echipă caută să își îmbunătățească lotul. Ne vom pune la masă în pauza de mercato și vom vedea ce decizii vom lua în privința lotului de jucători”, a mai spus Corneliu Papură după U Craiova – FCSB 0-2.

