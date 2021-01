Corneliu Papură a anunțat la conferința de presă, înainte de U Craiova -Viitorul, că echipa nu se află în criză, deși „juveții” nu au mai simțit gustul victoriei de patru etape. Sâmbătă, de la ora 21:00, pe stadionul „Ion Oblemenco” vine trupa lui Mircea Rednic.

Tehnicianul Științei spune că s-a obișnuit cu criticile și că are dubii în ceea ce privește imparțialitatea acestora. A negat existența unui conflict cu Nistor, dar și cu Alexandru Mateiu, jucător ce a fost titularizat după aproape cinci luni.

Legat de partida cu Viitorul, atât Papură, cât și Cicâldău au susținut ideea că adversarul este incomod, iar jocul prestat de constănțeni este unul deschis, bazat pe atac. „Decarul” Craiovei a fost întrebat și despre lovitura la cap din meciul tur.

Corneliu Papură, înainte de U Craiova – Viitorul: „Nu suntem în criză!”

Universitatea Craiova se află din nou în fața unui adversar dificil, fiind vorba de Viitorul antrenat de Mircea Rednic: „Ne așteaptă un meci împotriva unei echipe preocupate de fotbal, de posesie, majoritatea jocurilor dintre noi au fost frumoase, sperăm ca la final să reușim să câștigăm. Sunt foarte multe meciuri de disputat, orice echipă are șanse la play-off.

Nu am de luat o revanșă în fața lui Rednic pentru eliminarea din Cupa României (Nr. Poli Iași – Craiova 3-2), în fiecare meci mă gândesc cum să câștige echipa mea,” a declarat Corneliu Papură, înainte de U Craiova – Viitorul.

Chiar dacă a condus ostilitățile în partea a doua a meciului cu Astra, Craiova a plecat doar cu un punct la Giurgiu: „Craiova nu e în criză absolut deloc, orice meci e tratat ca să-l câștigi, indiferent de rezultatul din meciul trecut. Cu siguranță, după fiecare meci, poți să faci lucru mai bune decât să-ți reproșezi.

Cred că mai mult pot ajuta la pauză. Pe bancă. Nu cred că acesta este un impediment că nu câștigăm sau nu marcăm, că nu am fost eu pe bancă. Jucătorii știu ce am pregătit și ceea ce trebuie să facem.”

Corneliu Papură a vorbit și despre lipsa eficacității oamenilor de atac din echipa sa: „Din punctul meu de vedere, este important să ducem mingea în careu și să avem ocazii. Dacă punem presiune pe cei din față, cred că va fi din ce în ce mai dificil. Orice jucător care nu înscrie, e important să nu-și piardă încrederea. Important este ca ca orice se întâmplă în meciurile precedente trebuie uitat, întrucât avem meciuri din trei în trei zile.

Dacă vrem să rămânem sus trebuie să ne concentrăm pe fiecare meci. Scriptic, chiar și Argeș se poate gândi la titlu, faptic, eu cred că e mai greu pentru ei. Sunt 20 și ceva de etape în care se poate întâmpla orice. Haideți să ne calificăm în play-off și ne vom evalua corect șansele.”

Papură a negat existența unor conflicte cu Dan Nistor și Alexandru Mateiu: „Aud lucruri noi despre mine”. Continuă discuția despre critici

Dan Nistor a avut o reacție nervoasă în momentul în care a fost schimbat în meciul cu Astra, dar Papură spune că nu se pune problema unui conflict: „Sunt lucruri pe care le aud pentru prima oară că am un conflict cu Nistor. Probabil e același conflict pe care l-am avut și cu Mateiu, așa am auzit. (N.r. Papură a declarat pe un ton ironic). Aflu lucruri noi despre mine.”

Antrenorul oltean a adus din nou aminte de faptul că în partida cu CFR nu i s-a validat un gol, iar la Botoșani a avut un penalty neacordat: „Sunt obișnuit cu criticile. Gândiți-vă că am trecut două tururi preliminare, nu am făcut-o niciodată, am fost criticat. Am fost criticat și pentru evoluția din campionat, chiar dacă am avut o medie de puncte care ne permitea să ne băteam la campionat.

Nu mă surprind criticile, mai ales că rezultatele nu sunt așa cum ne-am dorit, cu toate că la Cluj puteam să câștigăm. La Botoșani nu am avut un 11 metri. Dați-mi voie să am semne de întrebare asupra imparțialității criticilor. Astea sunt lucrurile reale, așa s-a întâmplat, nu inventez nimic. Fiecare are părerea lui.”

Alexandru Cicâldău are amintiri neplăcute de la ultimul meci cu Viitorul: „Am fost inconștient”

În tur, atunci când Universitatea s-a impus cu 4-1 la Ovidiu, Alex Cicâldău a avut parte de momente teribile. Fostul fotbalist al Viitorului a fost lovit în minutul doi de Artean și a rămas inert pe gazon: „Nu știu cum a fost meciul din tur, cu spaniolul pe bancă, mă lovisem la cap. În mintea mea, eu credeam că pot să continui, dar nu aș fi putut duce la final. Nu am fost conștient câteva secunde, dar când am ajuns la bancă mi-am revenit,” a declarat „decarul” la conferința de presă.

„Ne așteaptă o partidă dificilă, cu o echipă foarte bună, cu jucători de valoare, dar trebuie să intrăm pe teren să luăm cele trei puncte. Cred că este devreme să vorbim, dar cred că Viitorul poate bate orice echipă. Am analizat jocul lor. Tot timpul, ei s-au bazat pe colectiv.

Am făcut o repriză bună cu Astra. Frig este pentru toată lumea. Totuși, la ora 21:00, atunci când se va juca partida cu Viitorul va fi mult mai frig decât în meciurile precedente,” a mai adăugat acesta.

Presiunea rezultatelor se simte mereu la Universitatea Craiova, o echipă cu ambiții mari, iar acest lucru este recunoscut chiar de Alexandru Cicâldău: „La Craiova este presiune, mai ales că avem fani mulți, iar clubul este unul cu pretenții. Probabil, dacă am fi avut suporterii, noi aveam mai multe puncte. Nu îmi pun gândul să marchez la fiecare meci, aceste realizări vin pe parcurs, important este ca echipa să ia cele trei puncte și să joace bine.

Cu siguranță, puteam lua mai multe puncte din meciurile precedente. Bineînțeles că nu ne-am luat gândul de la titlu. Mergem înainte și trebuie să luăm trei puncte în următoarele jocuri. Nu este o criză la echipă, nu trecem printr-o perioadă bună, dar trebuie să câștigăm următorul meci și să ne revenim. Trebuie să ne îmbunătățim jocul, nu doar un jucător anume, ci toți. Sunt sigur că la următoarele meciuri echipa va arăta la fel. Dacă o să ne vaccinăm cu toții, da, o să vaccinez și eu,” a mai spus Cicâldău.