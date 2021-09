Corneliu Papură, ironic la adresa urmașilor la U Craiova: „Cu mine au început bine”. Video

Ziua de duminică a fost de sărbătoare pentru Universitatea Craiova. Clubul a împlinit 73 de ani, iar oficialii au organizat câteva evenimente memorabile. Dimineața a fost rezervată „ziua porților deschise” la Cantonamentul din „Lunca Jiului”, în timp ce spre seară a avut loc un meci de old-boys între Filiași și Craiova.

La o zi distanță, jucătorii actuali ai Științei au avut de jucat o partidă de verificare împotriva formației de Liga 2, Metaloglobus. Trupa lui Laurențiu Reghecampf s-a impus cu 2-0. Lyes Houri și Atanas Trică au punctat pentru Universitatea. Meciul a avut loc la Poiana Brașov.

Corneliu Papură, primele declarații după despărțirea de U Craiova. Ironic la adresa urmașilor pe banca tehnică: „Cu mine au început bine”

Pe gazonul stadionului „Orășenesc” din Filiași și-au făcut simțită prezența foști mari jucători ai Universității Craiova, printre care și Corneliu Papură. Fostul fundaș a împlinit 48 de ani chiar în ziua în care clubul aniversa 73 de ani de existență, astfel că pentru „Papi” a fost o zi cu dublă semnificație.

Papură a evoluat pentru echipa de old-boys a Craiovei și și-a ajutat echipa să câștige cu 3-1 în fața unei echipe similare a Filiașului. La final, fostul antrenor al Universității a declarat: „A fost foarte frumos. A fost frumos organizat. A fost și Peluza, a fost cald așa, frumos. Ne reamintim de momentele în care jucam.

Și eu îmi aniversez ziua. A fost o zi frumoasă, o zi reușită. A fost o reîntâlnire cu mare plăcere, mai ales să ne revedem cu gloriile Craiovei Maxima, cu oameni care au făcut istorie. E un lucru foarte frumos.

Cea mai frumoasă amintire a fost meciul contra Stelei în care am avut publicul în spate, nu aveam o echipa atât de bună. Publicul a câștigat acel meci, 3-1. Acum a fost mai greu la old-boys, pe loc și deloc. Am făcut eforturi mari să rezist întreaga repriză pe teren, nu m-au dat afară, fiind ziua mea, au zis să nu mă scoată. Am avut pile.”

Întrebat despre perioada actuală a Universității Craiova, Corneliu Papură a declarat: „E abia începutul, vedem ce se va dezvolta în continuare. Sperăm să câștigăm următorul meci, iar lucrurile vor fi în regulă. Toate echipele au șanse la campionat. Eu am început bine cu echipa, nu știu de ce spuneți că începem mai greu. Eu nu-mi aduc aminte să fi început greu.”

Papură are dreptate a început bine în mandatele ca antrenor, dar ultimele rezultate i-au fost fatale

În declarațiile sale, Corneliu Papură a avut dreptate în mare măsură. Dacă ne uităm pe statistici, fostul tehnician a început bine aproape de fiecare dată. În primul mandat, început la finalul sezonului 2018-2019, „Papi” a debutat cu o victorie pe banca Științei, 1-0, în deplasarea de pe terenul Astrei Giurgiu.

Rezultatele nu au fost strălucite în perioada care au urmat, dar au fost îmbunătățite după cantonamentul din vară. Universitatea Craiova a trecut de două tururi preliminare în Europa League și a avut trei victorii consecutive în startul stagiunii 2019-2020.

Al doilea „descălecat” pe banca Craiovei a fost după plecarea lui Victor Pițurcă. Papură a avut trei victorii consecutive, la începutul anului 2020, 3-1 cu Gaz Metan Mediaș, 2-1 cu FC Viitorul și 5-2 cu Poli Iași. Al treilea mandat nu a mai fost atât de bun.

Deși a început cu un egal la Botoșani și trei victorii consecutive, Știința lui Papură a avut o înfrângere și șase rezultate de egalitate consecutive, lucru care i-a fost fatal lui Papură. În locul său a fost instalat Marinos Ouzounidis. Laurențiu Reghecampf a fost cel care i-a luat locul grecului în acest sezon.