Corneliu Papură, nemulțumit de critici: „Când câștigam cu 3-2 tot nu era bine!”

Corneliu Papură s-a arătat nemulțumit de criticile aduse de opinia publică la adresa jocului Universității Craiova. „Când câștigam cu 3-2 tot nu era bine,” a spus antrenorul oltenilor în conferința de presă de dinaintea partidei cu Astra Giurgiu.

Chiar dacă a primit trei goluri din partea FCSB-ului, atât Papură, cât și Marius Constantin au lăudat defensiva giurgiuvenilor. Luni, Universitatea Craiova se deplasează pe terenul Astrei, iar „juveții” au mare nevoie de victorie, mai ales că au și coborât în clasament după victoria CFR-ului.

Întrebat despre Rui Santos, omul adus pentru a îmbunătăți pregătirea fizică a echipei, Corneliu Papură a declarat că acesta nu a apucat să-și intre bine în mână, mai ales că jucătorii au un program infernal.

Avalanșa de critici din ultima vreme l-a deranjat pe Corneliu Papură. Întrebat de un jurnalist dacă este mulțumit de jocul practicat de elevii săi, antrenorul Universității Craiova a declarat: „Când câștigam cu 3-2, toate întrebările erau legate de faptul că primeam două goluri. La Cluj a fost gol valabil, din punctul meu de vedere. Acum, nu primim gol, suntem a doua apărare, tot nu e bine. La Botoșani, echipa adversară nu a șutat pe spațiul porții. La Cluj la fel. Suntem conștienți de jocul pe care l-am făcut în ultima perioadă și încercăm să remediem. Încercăm să dăm totul. Întotdeauna este loc de mai bine. Lucruri pe care nu reușesc să le înțeleg, când era 3-2 nu era bine.

A trecut meciul, trebuie să te concentrezi pe duelul viitor. Nu mai are importanță ce s-a întâmplat, trebuie să pregătim foarte bine partida cu Astra. Bineînțeles, analizăm greșelile. Orice meci îl pregătesc la fel, indiferent de numele antrenorului sau al adversarei. Fiecare are părerea lui. Dacă făceam două egaluri cu echipele cu care am pierdut, acum eram mult mai sus. Important e să fim concentrați la fiecare meci. Suntem datori și putem să ne bătem la campionat. Fiecare punct contează într-un campionat de lungă durată,” a declarat Papură.

Tehnicianul de 47 de ani consideră că Astra beneficiază de aportul unor jucători de play-off: „Ne așteaptă un meci cu o echipă cu jucători buni, care pot face oricând diferența în orice meci al jocului. Trebuie să fim concentrați și să reușim să câștigăm. Încercăm să-i deschidem, să fim atenți la punctele lor forte și să reușim să înscriem. Cu toții ne dorim victoria. Avem două zile de recuperare în plus, acest lucru ar trebui să-l arătăm și pe teren. Sperăm să conducem jocul.

Nu trebuie să luăm măsuri speciale doar pentru Budescu, au jucători foarte buni de play-off. Sper că am găsit punctele lor slabe.”

Papură, declarație despre transferuri: „vem experiența de sezonul trecut când am cumpărat și bilet de avion pentru un jucător și nu s-a mai urcat în el”

Prestația mai puțin reușită cu Sepsi a fost și din cauza terenului acoperit cu zăpadă, conform spuselor lui Papură: „Cicâldău are o durere la genunchi, îl supără. Terenul nu a fost la standardele normale de disputare, a fost greu. Jocul a fost unul de luptă. Noi avem jucători tehnici care preferă să paseze. Într-un joc de luptă, adversarul a fost mai bun, ei așa s-au bazat. Terenul ne-a dezavantajat.

Nu am simțit o diferență în privința preparatorilor fizici. Este o distanță foarte mică între jocuri. Ei nu pot să implementeze un program pe un termen mai lung. Rolul preparatorilor în această perioadă este să ajute la refacere. Suntem în continuare în discuții pentru aducerea de jucători. Avem experiența de sezonul trecut când am cumpărat și bilet de avion pentru un jucător și nu s-a mai urcat în el,” a mai declarat Corneliu Papură.

Marius Constantin: „Nu e vina doar atacanților și a mijlocașilor că nu marcăm”

Universitatea Craiova a ajuns la trei meciuri fără victorie și fără gol marcat, iar Marius Contantin, veteranul echipei lui Papură, spune că nu e vina doar a jucătorilor de profil ofensiv: „Așa cum știm, când nu se marchează nu e neapărat vina atacanților sau a mijlocașilor, poate nu construim nici noi bine din spate. E o problemă pe toată echipă. Trebuie să fim mai concentrați de când pornim atacul. Sunt convins că și la meciul cu FCSB dacă marcam în prima parte altfel stătea jocul. Totuși, după minutul 60, FCSB ne-a omorât.

Suntem conștienți că nu am avut evoluțiile pe care le așteaptă toată lumea. Facem totul să îndreptăm acest lucru și sperăm ca rezultatele bune să vină în urma unor jocuri bune. Vrem să fim primii, nu suntem mulțumiți cu locul doi sau trei și vom face tot ce e posibil pentru acest lucru. Vrem să fim primii, nu suntem mulțumiți cu locul doi sau trei și vom face tot ce e posibil pentru acest lucru.”

Fundașul a declarat că a văzut partida dintre FCSB și Astra: „FCSB a controlat jocul cu Astra. Au dat acel gol pe sfârșit care a deblocat tabela. Totuși, Astra se apără bine. Am făcut cu Mister vizionare și ne-a arătat cum joacă ei și cum ar trebui să jucăm și noi. Trebuie să punem în practică la meci, nu sunt chestiuni grele, dar știți că acele chestiuni simple sunt cele mai complicate. Budescu e un jucător imprevizibil, oricând poate să inventeze ceva. Trebuei să tratăm jocul cu foarte mare seriozitate.

Ne așteaptă un meci dificil. În ultima perioadă, nu am avut evoluții pe care și noi ni le-am dorit. Au o echipă bine organizată pe sistem defensiv, chiar dacă au luat trei goluri de la FCSB. Pleacă bine pe contraatac prin cele două aripi. Trebuie să fim pregătiți, să ne creăm ocazii și să marcăm, ceea ce nu prea am mai făcut în ultimele meciuri. Din ce știu, toate terenurile din Liga 1 au încălzire și sper să nu fie probleme.

Nu cred că preparatorul fizic poate să-și pună amprenta atât de repede și nu cred că va avea mult timp. Jucăm des, la trei zile. O să avem multe antrenamente de refacere. Cine se reface bine și va avea prospețime va avea și câștig de cauză în viitoarele meciuri. Din punctul meu de vedere, lupta pentru titlu se va duce în trei, dar, bineînțeles, este arbitrată de celelalte echipe,” a adăugat Marius Constantin.