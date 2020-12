Corneliu Papură, nervos după ce a fost eliminat în CFR Cluj – U Craiova 0-0: “O măsură prea dură”

Corneliu Papură a fost vizibil nervos la finalul meciului CFR Cluj – U Craiova 0-0, ultimul jucat în 2020 în Liga 1. Antrenorul oltenilor a fost eliminat în prelungirile partidei, după ce a văzut al doilea cartonaş galben.

U Craiova a terminat turul campionatului pe locul 2, la două puncte de liderul FCSB, după remiza în faţa lui CFR Cluj. La finalul partidei din Gruia, Corneliu Papură a susţinut că echipa lui merita să câştige derby-ul, în condiţiile în care oltenii au avut ocazii mai mari.

În prelungirile partidei, Corneliu Papură a fost eliminat, după ce antrenorul a contestat o decizie a lui Radu Petrescu. Antrenorul Universităţii Craiova a susţinut că mingea şutată de Ovidiu Bic a depăşit linia porţii şi golul trebuia validat.

Prima reacţie a lui Corneliu Papură după CFR Cluj – U Craiova 0-0

“Nu sunt mulţumit de rezultat, am avut ocaziile mari. Am avut un gol valabil pe final. Tratăm fiecare meci la fel. Am căzut după golul primit în meciul cu FCSB, acum am arătat caracter.

Nu ştiu (n.r. întrebat dacă ştie motivul pentru care a fost eliminat). I-am atras atenţia că a fost gol şi mi-a dat galben. A fost o măsură prea dură. Vom vedea ce putem face în partea a doua din campionat”, a declarat Corneliu Papură.