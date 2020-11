Corneliu Papură s-a întors! Interviu savuros: “O să începem cu toți cei 24 de jucători”

Corneliu Papură antrenorul Universității Craiova a avut o declarație inedită înaintea confruntării cu FC Botoșani. Moldovenii au avut probleme de lot, iar Papură a zis că va începe meciul cu toți jucătorii disponibili.

Universitatea Craiova joacă la această oră cu FC Botoșani. Corneliu Papură antrenorul Universității Craiova a făcut show la interviul dinaintea meciului cu moldovenii:

“Nu cred că FC Botoșani are multe probleme. Au jucători buni. Și noi, avem 24 de jucători pentru acest meci și vom începe cu toți cei 24”, a spus Corneliu Papură la flash interviul dinaintea jocului cu Botoșani.

Papură nu este la prima astfel de declarație

„Eu nu am plecat de la club (n.a. după părăsirea băncii tehnice), doar că nu am apărut. Lucrurile au mers la fel, eu am încercat să fac lucruri bune. Nu s-a pus problema de negocieri acum, am acceptat să vin pentru că am știut că pot face lucruri bune. Regăsesc echipa cu jucători noi, pe care încă nu-i cunosc, uman vorbind”, a spus Papură după ce a semnat cu echipa din Oltenia.

S-a vorbit despre venirea lui Mirel Rădoi pe banca Universității Craiova. Corneliu Papură vrea ca echipa din Oltenia să câștige în acest sezon titlul de campioană a României după ce stagiunea trecută l-a ratat în fața celor de la CFR Cluj:

”Sunt lucruri normale, trebuie să ne adaptăm unii cu alții. Eu sunt aici, nu mă deranjează că se vorbește despre alți antrenori. Eu încerc să fac tot ce depinde de mine pentru a pregăti meciul de la Botoșani. Sperăm să aducem titlul la Craiova, îmi doresc din tot sufletul”.

”Nu ne putem considera victorioși înaintea meciului”

Chiar dacă FC Botoșani a avut probleme înaintea jocului cu Universitatea Craiova, Corneliu Papură nu se aștepta la un meci ușor cu moldovenii:

”E un meci dificil, împotriva unei echipe pe care nu am învins-o de multe ori. Trebuie să abordăm meciul cu încredere. Nu contează problemele celor de la Botoșani, nu ne putem considera victorioși înaintea meciului”.

„Fiecare antrenor are ideile lui, nu spun < >, fiecare are modul lui de a gândi jocul de fotbal, de a pregăti un meci, încerc să fac lucrurile să meargă din punctul meu de vedere al filozofiei fotbalului”, a fost răspunsul lui Corneliu Papură legat de faptul dacă va continua în stilul impus de Cristiano Bergodi.

