Corneliu Papură șochează după victorie: „O să aflați dacă mai stau”

Antrenorul Universității Craiova, Corneliu Papură, a avut o declarație șocantă după victoria din Cupa României: „O să aflați dacă o să mai stau la echipă,” a declarat tehnicianul Științei.

Oltenii s-au impus cu 5-0 în fața Progresului Spartac și s-au calificat în optimile de finală ale competiției. Cupa rămâne un obiectiv pentru Craiova, însă campionatul este pe primul loc.

MVP-ul partidei de pe „Ion Oblemenco” a fost croatul Ivan Mamut, cel care a înscris două goluri și a pasat și decisiv la reușita lui Reagy Ofosu.

De la instalarea lui Corneliu Papură s-a tot vorbit că acesta nu ar fi antrenorul potrivit pentru echipa Universității Craiova. Toate aceste lucruri au ajuns și la urechea fostului fundaș. După victoria convingătoare din Cupa României, tehnicianul Științei a fost întrebat dacă va continua ca antrenor principal, iar acesta a avut o declarație care lasă loc de interpretări: „O să aflați dacă mai stau.”

De altfel, Papură este omul de încredere al lui Mihai Rotaru. Acesta a ocupat mai multe funcții în cadrul clubului, totul culminând cu cele trei mandate de „principal”. A plecat cu scandal în urmă cu șase luni, însă a revenit în funcție după demisia lui Cristiano Bergodi. Totuși, „Papi” a spus că el este un angajat al clubului și că nu a părăsit-o pe Craiova niciodată.

Selecționerul Mirel Rădoi a fost foarte aproape s-o preia pe Universitatea în această perioadă: „Cu ani în urmă am spus că, fiind oltean, îmi doresc foarte mult să antrenez Universitatea Craiova,” a declarat acesta la DigiSport.

Craiova a început greoi partida cu Progresul Spartac: „Pe parcurs am reglat totul”

La conferință de presă de după meciul cu Progresul Spartac, Corneliu Papură a recunoscut că elevii săi au început mai greu, însă lucrurile s-au reglat pe parcurs: „Am reușit să facem un meci bun, să înscriem. Per ansamblu, am reușit să avem ocazii și a fost bine. Am început destul de greu joc, dar am reglat pe parcurs totul.

Trebuie să tratăm fiecare joc cu maximă concentrare. Atunci când ajungem în fața porții trebuie să înscriem. Este important că ne-am creat ocazii și că am marcat. Orice atacant are nevoie de încredere, să înscrie.

Să sperăm că toți atacanții care vor evolua pentru Universitatea Craiova vor reuși să dea goluri pentru a ne clasa pe primul loc. Sper să ținem un ritm ridicat și să câștigăm partida cu Gaz Metan Mediaș.”

