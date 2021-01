Corneliu Papură, un nou conflict la Universitatea Craiova. Cu cine este certat tehnicianul. Exclusiv

Corneliu Papură se află în conflict cu un alt membru al staff-ului tehnic al Universității Craiova, după ce acesta a grăbit plecarea doctorului Claudiu Stamatescu. Conform informațiilor FANATIK, tehnicianul Științei este într-o relație tensionată cu Robert Tufiși, antrenorul cu portarii.

Plecarea lui Papură din primăvara anului 2020 a fost cauzată tot de situațiile tensionate din staff. Atunci, „Papi” și Stamatescu au avut un schimb de replici. Patronul Mihai Rotaru a încercat să îi împace, însă nu a mai fost cale de mijloc, iar Corneliu Papură a părăsit echipa.

Odată cu întoarcerea pe postul de antrenor principal a venit și plecarea lui Claudiu Stamatescu de la club. În ultima vreme au existat tot mai multe modificări în cadrul staff-ului tehnic al Craiovei. Au fost aduși doi noi preparatori fizici cu experiență.

Corneliu Papură, un nou conflict la Universitatea Craiova. Tehnicianul este certat cu Robert Tufiși, antrenorul cu portarii al echipei

Jocul Universității Craiova nu arată deloc bine în ultime perioadă. Oltenii au ajuns la patru meciuri consecutive fără victorie și doar cu un gol marcat, iar fanii au început să-l apostrofeze pe antrenorul Corneliu Papură, care și așa nu era în grațiile acestora.

Pentru ca situația să fie remediată, Mihai Rotaru a adus doi noi preparatori fizici, ambii cu mare experiență, informații oferite în exclusivitate de FANATIK. Deocamdată, situațiile lui Cornel Blejan și Daniel Ene nu s-au schimbat și au rămas în continuare în cadrul clubului.

Totuși, probleme continuă în sânul echipei. Pe lângă conflictul pe care l-a avut cu doctorul Stamatescu, Corneliu Papură are relații încordate și cu Robert Tufiși, antrenorul cu portarii. Conform surselor FANATIK, „Papi” nu vorbește cu Tufiși.

În cariera sa de jucător, Robert Tufiși a jucat pentru echipe ca CSM Vâlcea, Farul Constanţa, Rocar Bucureşti, Gloria Bistriţa şi Forex Braşov. A fost component al echipei naționale de tineret. Un moment interesant s-a derulat în noiembrie 2019, atunci când antrenorul cu portarii a apărat pentru echipa a doua a Universității Craiova, deoarece toți portarii erau indisponibili. Acest lucru s-a întâmplat pe vremea când Tufiși avea 43 de ani.

Papură, „leul cel rău!” Certuri cu adversarii, dar și cu oamenii din cadrul clubului

Corneliu Papură are mai multe antecedente când vine vorba de scandaluri. Antrenorul de 47 de ani a avut mai mulți colaboratori pe timpul celor trei mandate pe banca oltenilor. Valentin Iliev se afla în staff de pe vremea lui Devis Mangia, însă nu a rămas în cadrul clubului, nefiind pe placul lui Papură.

Constantin Schumacher, adus chiar de Papură la Craiova, a plecat când Victor Pițurcă a preluat-o pe Craiova. Nu s-a mai întors în Bănie la „descălecatul” actual al lui Corneliu Papură. Ultimele „victime” sunt Gigi Ciurea și Florinel Luță.

În ceea ce îi privește pe adversari, Corneliu Papură a avut meciuri cu Edi Iordănescu și Mircea Rednic. „Nu mă surprinde nimic la clovnii de pe margine de acolo. Ei asta fac tot timpul. Nu mă interesează arbitrajul sub nicio formă, mă interesează doar jocul. Dar ei asta fac la Mediaş, un circ total. Nici la circ nu mi-au plăcut clovnii, dar să-i văd pe-ăştia de la Media,” spunea antrenorul Universității Craiova despre Iordănescu.

De asemenea, Rednic l-a taxat pe Papură pentru faptul că nu a fost salutat de acesta: „Haideţi să vă zic de la ultimul meci. Eram cu Marius Onofraş şi mergeam la flash interviu. Veneau doi oameni spre mine, pe tunel, nu se vedeau că arau căptuşiţi. Dar am văzut emblema Craiovei şi am zis ‘Bună seara’ Ei nu au salutat. Unul dintre ei era Papură. Eu am salutat, nu mi-a răspuns. E treaba lui, e vorba de educaţie.”

3 mandate a strâns Corneliu Papură pe banca Universității Craiova

4 meciuri consecutive fără victorie au „juveții” cu Papură la timonă

Alexandru Mateiu este jucătorul pe care Corneliu Papură l-a ignorat în ultima vreme, dar norocul a făcut ca mijlocașul să beneficieze de faptul că Ovidiu Bic a fost testat pozitiv cu coronavirus, în timp ce Vladimir Screciu a fost suspendat și a fost titularizat în remiza cu Astra. Din informațiile FANATIK, „Papi” nu-l are deloc la inimă pe unul dintre cei mai vechi componenți din echipă.