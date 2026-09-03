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la handbal feminin, dar apoi a avut un start foarte slab de sezon în Liga Naţională. Echipa antrenată de Bent Dahl a pierdut surprinzător pe terenul lui HC Zalău, scor 23-25, iar apoi a fost executată pe teren propriu de Gloria Bistriţa, scor 24-33.

Bent Dahl, băgat în şedinţă după startul slab de sezon!

Echipa care a încheiat pe podium în ultimele două sezoane este în criză, iar şefii echipei au răbdarea limitată. La Braşov se discută deja despre înlocuirea lui Bent Dahl, care a fost băgat în şedinţă după startul foarte modest de campionat.

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Antrenorul adus în vară a primit un ultimatum. Dacă echipa nu se va redresa în următoarele două etape am putea asista la o schimbare foarte rapidă de antrenor în Liga Florilor.

Carmen Amariei, principala variantă de înlocuire!

Până la pauza meciurilor internaţionale, Corona Braşov mai are două meciuri complicate. În etapa a treia, echipa lui Dahl va juca pe terenul lui SCM Craiova, iar apoi va primi vizita Rapidului, pe teren propriu.

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Dacă echipa nu îşi revine, sunt toate şansele ca la Corona Braşov să aibă loc o schimbare de antrenor. Conform jurnalistului Marius Huţu, principala variantă de înlocuire a lui Bent Dahl este Carmen Amariei.

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