Sport

Un antrenor din Liga Naţională, ameninţat cu demiterea după două etape! Băgat în şedinţă după startul slab de sezon. Cine ar putea să îi ia locul

Corona Braşov a început sezonul din Liga Naţională cu stângul. Răbdarea şefilor este foarte scurtă şi deja este luată în calcul înlocuirea lui Bent Dahl. Care e principala variantă de înlocuire.
Marian Popovici
03.09.2026 | 21:00
Un antrenor din Liga Nationala amenintat cu demiterea dupa doua etape Bagat in sedinta dupa startul slab de sezon Cine ar putea sa ii ia locul
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Un antrenor din Liga Naţională, ameninţat cu demiterea după două etape! Băgat în şedinţă după startul slab de sezon. Sursa: Facebook Corona Braşov
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Corona Braşov a jucat finala Supercupei la handbal feminin, dar apoi a avut un start foarte slab de sezon în Liga Naţională. Echipa antrenată de Bent Dahl a pierdut surprinzător pe terenul lui HC Zalău, scor 23-25, iar apoi a fost executată pe teren propriu de Gloria Bistriţa, scor 24-33.

Bent Dahl, băgat în şedinţă după startul slab de sezon!

Echipa care a încheiat pe podium în ultimele două sezoane este în criză, iar şefii echipei au răbdarea limitată. La Braşov se discută deja despre înlocuirea lui Bent Dahl, care a fost băgat în şedinţă după startul foarte modest de campionat.

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Antrenorul adus în vară în locul lui Bogdan Burcea a primit un ultimatum. Dacă echipa nu se va redresa în următoarele două etape am putea asista la o schimbare foarte rapidă de antrenor în Liga Florilor.

Carmen Amariei, principala variantă de înlocuire!

Până la pauza meciurilor internaţionale, Corona Braşov mai are două meciuri complicate. În etapa a treia, echipa lui Dahl va juca pe terenul lui SCM Craiova, iar apoi va primi vizita Rapidului, pe teren propriu.

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Dacă echipa nu îşi revine, sunt toate şansele ca la Corona Braşov să aibă loc o schimbare de antrenor. Conform jurnalistului Marius Huţu, principala variantă de înlocuire a lui Bent Dahl este Carmen Amariei.

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  • 2 înfrângeri în primele 2 etape a suferit Corona Braşov
  • 3 este locul pe care a încheiat Corona Braşov în sezonul precedent
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Marian Popovici
Marian Popovici
Marian Popovici este reporter special la Fanatik. A debutat în jurnalism în anul 2012 la Antena 1, acolo unde a fost reporter TV. A mai activat în televiziune ca reporter la The Money Channel. Este cadru universitar colaborator la Facultatea de Jurnalism şi Ştiinţele Comunicării, acolo unde urmează și programul de doctorat.
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