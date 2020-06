Corona Brașov renaște după scandalul de dopaj! Ce se va întâmpla cu echipa de handbal

Corona Brașov a fost una dintre cele mai bune echipe de handbal feminin din Liga Națională la începutul sezonului trecut. Însă, scandalul de dopaj în care a fost implicată echipa de sub Tâmpa, izbucnit în luna noiembrie, a dus la excluderea formației din campionat și la suspendarea handbalistelor, multe dintre ele de echipă națională.

Jucătoarele de la Corona Brașov au primit suspendări cuprinse între 15 și 20 de luni. Decizia a venit în cursul lunii iunie, la șapte luni de la izbucnirea scandalului. Daciana Hosu, Cristina Laslo și Bianca Bazaliu au primit un an și trei luni de suspendare, Ana Maria Lopătaru, Eliza Buceschi, Daria Bucur, Natasha Nolevska, Elaine Gomez și Ivona Pavicevici au primit un an și patru luni de suspendare, iar Andreia Ciuciulete, Oana Căprar, Claudia Lăcătuș, Marilena Neagu, Elena Pătuleanu, Diana Popescu, Sorina Tîrcă și Victoria Timoșenkova au primit un an și 8 luni de suspendare.

Corona Brașov o va lua de la capăt începând din sezonul viitor. Echipa s-a înscris în Divizia A, al doilea eșalon handbalistic și va începe pregătirea începând cu data de 7 iulie. Obiectivul este promovarea în primul eșalon la finalul stagiunii.

“CSM Corona Braşov va avea echipă în divizia A, cu Simona Gogîrlă, antrenor principal.

Clubul CSM Corona Braşov începe reconstrucţia unei echipe puternice la Braşov şi va avea începând din sezonul competiţional 2020-2021 echipă în Divizia A de handbal feminin. Formaţia braşoveană va fi pregătită de fosta internaţională Simona Gogîrlă, care va face echipă pe banca tehnică cu Vasile Curiţeanu. Noul staff al Coronei va avea ca principal obiectiv formarea unei echipe care să promoveze încă din primul an.

Pe lângă acest obiectiv, noua conducere a secţiei de handbal, coordonată de Marius Fetti îşi doreşte foarte tare ca echipa de divizie să aibă un nucleu de jucătoare format din handbalistele de perspectivă din pepiniera Braşovului cât şi din jucătoare cu experienţă, pe care Corona să se poată baza şi după promovare. „Secţia de handbal a clubului Corona este una dintre cele mai importante din club, iar acest lucru se vede pornind de la rezultele pe care le are încă de la nivel de junioare.

Simona Gogârlă are promovarea în Liga Națională ca obiectiv!

Avem în club junioare pe care trebuie să le creştem pentru performanţele pe care ni le dorim în viitor. Corona va avea de acum piramida cu echipă de divizie inclusă, iar acesta va fi un mare avantaj pentru jucătoare. Revenind însă la proiectul din acest sezon, cu siguranţă vom avea o echipă în care tinereţea se va imbina extrem de bine cu experienţa. Ne-am dorit să aducem la Braşov jucătoare de mare perspectivă pentru că ceea ce ne dorim pentru handbalul braşovean se încadrează în marea performanţă.

Avem mare încredere că putem reconstrui o echipă puternică, pentru că avem tot ce ne trebuie. Avem condiţii foarte bune la Corona, avem jucătoare şi un public iubitor de handbal dar avem şi unii dintre cei mai buni antrenori din ţară, la centrul de copii şi juniori. Acesta a fost principalul motiv pentru care am şi continuat cu o bancă tehnică formată din club, şi avem convingerea că Simona Gogîrlă cu staff-ul pe care îl are va duce echipa în prima ligă.

Faptul că suntem acum, în această situaţie şi pornim din divizie, este un avantaj pentru fete în primul rând, pentru că presiunea nu este atât de mare şi au timpul necesar să capete curaj şi experienţă pentru ce aşteptăm de la ele în viitor”, a spus Marius Fetti.

“Toţi suntem entuziaşti, cu dor de handbal, dor de public şi de toată acea energie pozitivă pe care o simţi în sală la Braşov”

În ciuda faptului că are în faţă un obiectiv important pentru viitorul handbalului braşovean, Simona Gogârlă nu se teme că nu îl va putea îndeplini, având în jurul ei un staff cu care colaborează foarte bine, şi în teren jucătoarele pe care şi le-a dorit.

„Sunt plină de energie şi abia aştept să încep noul proiect împreună cu oamenii cu care lucrez deja foarte bine de ceva vreme. Este o provocare, dar asta nu face altceva decât să mă motiveze şi chiar abia aştept să am noua echipă în sală, la treabă. Toţi suntem entuziaşti, cu dor de handbal, dor de public şi de toată acea energie pozitivă pe care o simţi în sală la Braşov”.

Antrenoarea Coronei a subliniat că la acest moment cel mai important lucru este ca jucătoarele tinere din lot să crească fără o mare presiune, dar să simtă în acelaşi timp că aportul lor în echipă este important.

„Vom avea un lot tânăr, dar pe lângă jucătoarele din propria pepinieră, vom avea şi transferuri de perspectivă, astfel că pentru fetele mai mici este un avantaj pentru că vor avea susţinere în teren din partea celor care au deja experienţă la un nivel mai înalt.

Ca să le putem creşte într-o formă corectă, trebuie să le dăm încredere în ele, iar aceasta poate fi dobândită doar jucând alături de jucătoare cu experineă care vor şti să le pună în valoare şi pe cele mici. Cum am mai spus, am la rândul meu încredere că avem şi noi, banca tehnică, experienţa necesară de a gestiona acest lucru pentru ca la final, clubul şi handbalul braşovean să aibă de câştigat”, a mai adăugat Simona Gogîrlă.

Echipa se va reuni pe 7 iulie

Simona Gogîrlă a mai adăugat că fanii handbalului din Braşov reprezintă un factor important în planul de reconstrucţie. „Braşovul are un public tare frumos, iar despre asta nu vorbim doar noi, cei de la Braşov ci se vorbeşte frumos despre ei în lumea handbalului. Sperăm ca ei să vină alături de noi, să aibă încredere în această echipă tânără şi să fie parte activă din tot ceea ce vrem pentru handbalul braşovean”.

Echipa de handbal Corona Braşov se va reuni pe 7 iulie, la Braşov”, se arată în comunicatul emis de club.