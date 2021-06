Coronavirus în România, 28 iunie. Bucureștii, fără niciun singur caz nou de infectare

Grupul de Comunicare Strategică a transmis, sâmbătă la amiază, că în precedentele 24 de ore s-au înregistrat 46 de noi cazuri de infectare și 5 decese. La ATI sunt internate 92 persoane. Pentru prima oară de la debutul pandemiei, Bucureștiul a raportat zero cazuri noi.

Până pe 27 iunie, pe teritoriul României, au fost confirmate 1.080.630 de cazuri de persoane infectate cu noul coronavirus (COVID – 19). 1.045.351 de pacienți au fost declarați vindecați.

În intervalul 26.06.2021 (10:00) – 27.06.2021 (10:00) au fost raportate de către INSP 76 de decese (48 bărbați și 28 femei), ale unor pacienți infectați cu noul coronavirus, internați în spitalele din Botoșani, Maramureș, Mureș, Prahova și Municipiul București, transmite GCS.

Autoritățile continuă să descopere decese mai vechi provocate de Covid-19

Numai 5 dintre cele 76 de decese au survenit în intervalul de mai sus, restul fiind decese mai vechi, incluse în baza de date ca urmare a verificărilor efectuate.

Astfel, 1 dintre acestea s-a produs în luna august 2020, 2 în noiembrie 2020, 8 în decembrie 2020, 15 în ianuarie 2021, 5 în februarie 2021, 6 în martie 2021, 32 în aprilie 2021 și 2 în mai 2021 în județele Maramureș, Mureș și Municipiul București.

În unitățile sanitare de profil, numărul total de persoane internate cu COVID-19 este de 522. Dintre acestea, 92 sunt internate la ATI.

„Până la această dată, la nivel național, au fost prelucrate 8.311.675 de teste RT-PCR și 1.427.164 de teste rapide antigenice. În ultimele 24 de ore au fost efectuate 9.791 de teste RT-PCR (2.858 în baza definiției de caz și a protocolului medical și 6.933 la cerere) și 7.672 de teste rapide antigenice”, se arată în .

Pe teritoriul României, 1.888 de persoane confirmate cu infecție cu noul coronavirus sunt în izolare la domiciliu, iar 837 de persoane se află în izolare instituționalizată. De asemenea, 18.791 de persoane se află în carantină la domiciliu, iar în carantină instituționalizată se află 39 de persoane.

Capitala, prima zi fără niciun caz nou

Pentru prima oară de la debutul pandemiei, Bucureștiul a raportat zero cazuri noi. Rata cumulată a infectărilor în București, calculată la mia de locuitori în ultimele 14 zile este de 0,05‰. Rata coincide cu cea a infectărilor la nivel național, existând mai multe județe care au o rată mai mică.

De asemenea, în alte 20 de județe nu s-au înregistrat niciun caz nou de coronavirus, potrivit datelor oficiale ale GCS, publicate duminică la amiază.

Într-o , primul-ministru Florin Cîțu afirmă că Bucureștii au ajuns în situația de a nu mai avea cazuri noi de coronavirus în ultimele 24 de ore pentru că populația din Capitală s-a vaccinat într-o proporție mai mare decât în restul țării. „It is that simple! – („Atât de simplu este!” – n.red.), a scris Cîțu.

„București are cea mai mare rată de vaccinare din țară. Tot în București, în ultimele 24 de ore am avut 0 (!!!) persoane infectate cu virusul SARS-COV 2. Vaccinarea este singura soluție pentru a depăși pandemia. It is that simple!”, este textul complet al postării de duminică a lui Florin Cîțu.