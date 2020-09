Coronavirus la SCM Râmnicu Vâlcea! Ce se întâmplă cu meciul din Liga Campionilor?

SCM Râmnicu Vâlcea nu a fost ocolită de problemele cu virusul COVID-19. Două jucătoare au fost depistate pozitiv cu noul coronavirus, la fel și antrenorul secund Goran Kurtes.

Este vorba despre două piese importante ale lui Florentin Pera, Mireya Gonzalez și Kristina Liscevici. Cele două au avut simptome imediat după ce s-au întors din deplasarea de la Brest, din Franța, anunță gsp.ro.

Florin Vergieanu, președintele formației din Râmnicu Vâlcea, a vorbit despre cazurile COVID-19 de la echipă spunând că cele două jucătoare n-au mai simțit miros după ziua de pauză după meciul cu Brest:

Coronavirus la SCM Râmnicu Vâlcea: “Fetele au venit la mine și mi-au spus că nu mai au miros”

”Luni echipa a avut zi de pauză după întoarcerea din Franța. Marti, fetele au venit la mine și mi-au spus că nu mai au miros. Imediat am mers cu ele și le-am testat, au fost izolate, iar echipa a renunțat la antrenamentele de miercuri.

Fetele au purtat mască pe drum, în aeroport, în avion, la hotel. Tot timpul se dezinfectează. Noi, la Rm. Vâlcea, de la începutul lunii august, am făcut 10 teste COVID de persoană și până acum nu am avut niciun test pozitiv. Am făcut testări înainte de Final Four-ul Cupei României, înainte de plecarea la Brest”, a spus Verigeanu.

După ce Mireya Gonzalez și Kristina Liscevici au ieșit pozitiv, toată echipa s-a testat din nou și a apărut cazul secundului Goran Kurtes. SCM Râmnicu Vâlcea va înștiința Federația Europeană de Handbal și așteaptă o hotărâre.

Buducnost a avut 10 cazuri la echipă și a evoluat în prima etapă din Ligă!

EHF oferă cluburilor afectate de COVID-19 și posibilitatea amânării meciului cu Odense dacă Direcția de Sănătate Publică Vâlcea consideră că se pune în pericol sănătatea jucătoarelor și a adversarelor.

Buducnost Podgorica a jucat fără 10 jucătoare în prima etapă a Ligii Campionilor EHF în deplasarea cu Podravka. Atunci, echipa la care evoluează și Yulia Dumanska a câștigat cu 29-26 după ce echipa din Muntenegru a fost nevoită să folosească multe junioare.

Dunărea Brăila s-a retras din Cupa României după ce s-au descoperit 9 cazuri la echipă

Nici în Liga Campionilor la masculin situația nu este mai liniștită. Meciul dintre Pick Szeged și PSG care ar fi trebuit să se joace joi seara a fost amânat. Maghiarii au anunțat că o persoană a fost depistată pozitiv, iar persoana respectivă a intrat în contact cu toți jucătorii.

În handbalul românesc, prima formație care a avut probleme mari cu virusul COVID-19 a fost Dunărea Brăila. După ce s-au descoperit 9 cazuri la echipă, formația a hotărât să se retragă din Cupa României, din moment ce nu au mai fost disponibile date de disputare a meciului cu SCM Râmnicu Vâlcea.