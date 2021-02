Coronavirusul îi dă mari bătăi de cap Andrei. Are probleme cu vocea: „Cânt doar în gând”

Deși încearcă să profite din plin de timpul petrecut împreună și să mențină optimismul la cote ridicate, lupta cu noul coronavirus nu este deloc ușoară pentru familia Măruță. Cel puțin așa reiese din mesajele publicate recent în mediul online de Andra, care își ține astfel fanii la curent atât cu starea sa de sănătate, cât și a celor dragi.

Îndrăgita artistă le-a mărturisit că boala i-a furat lucrul cel mai de preț: muzica. Pentru ca vocea să nu-i fie pusă în pericol din cauza durerilor de gât, medicii i-au recomandat să cânte în următoarea perioadă doar „în gând”.

„Abia aştept să vă cânt din nou, sunt nerăbdătoare! Vreau să vă spun tot ce am pe suflet pentru că am adunat foarte multe emoţii”, le-a transmis aceasta tuturor celor care îi urmăresc activitatea din mediul online.

Andra nu se simte deloc bine. Coronavirusul i-a afectat vocea

„Am ieșit afară stă stau puțin la soare. Ieri iar nu am mai fost atât de activă pe online, pentru că iar a fost o zi din aia cu dureri musculare, dar astăzi mă simt mai bine și profit de soarele ăsta frumos.

Am ieșit puțin pe terasă. Sunt bine, vă țin la curent cu starea mea. E mult mai bine astăzi, mă simt foarte bine și sper din suflet să treacă cât mai repede această perioadă, pentru că îmi doresc să revin la normal.

„Au fost niște zile mai grele până acum, dar astăzi mă simt mult mai bine. Am avut dureri musculare, am început să tușesc foarte tare, să mă doară în gât foarte tare, astăzi mi-am pierdut și gustul și mirosul.

Noi suntem aici, acasă în familie, bucuria cea mai mare e că copiii sunt bine și soțul meu. Eu astăzi mă simt foarte bine”, a mărturisit Andra.

În schimb, Cătălin Măruță i-a asigurat pe fani că situația este sub control și le-a mulțumit pentru mesajele trimise în toată această perioadă. „Pot spune că mă simt bine… Dacă va continua tot așa voi putea spune că am trecut ușor peste COVID.

Am o tuse, mai am stări de febră seara și, da, am rămas fără gust și fără miros. Este foarte ciudată starea asta. Am făcut test și aseară și am ieșit pozitiv, deci trebuie să stau în izolare aceste 14 zile.

Andra are și dureri musculare. Cea mai energică dintre noi este Eva. Le mulțumesc tuturor celor care ne-au trimis mesaje de suținere”, a transmis îndrăgitul prezentator TV.