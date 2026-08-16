Corvinul – CFR Cluj 0-0, LIVE VIDEO în SuperLiga, etapa 5. Gol fabulos al lui Manolache! Echipa lui Marius Șumudică, condusă

Corvinul – CFR Cluj, din etapa a 5-a de SuperLiga, programat duminică, de la ora 21:30, este unul dintre cele mai interesante meciuri ale rundei. Echipa din Hunedoara, revenită pe prima scenă după 34 de ani, vrea să profite de situația grea în care se află „feroviarii”. Duelul de la Arad se poate vedea pe Digi Sport și Prima Sport.
Stadionul Francisc von Neuman din Arad, „casa” celor de la Corvinul în acest sezon de SuperLiga, va găzdui un meci între o nou-promovată cu ambiții și locul 3 din sezonul trecut, o echipă CFR Cluj în degringoladă din toate puncte de vedere. Hunedorenii au un singur eșec în acest start de sezon, în timp ce clujenii au pierdut 2 din cele 3 meciuri jucate. Derby-ul local cu „U” a fost amânat.
Cu cele 5 puncte adunate după 4 etape, Corvinul ocupă locul 9 în SuperLiga înainte de etapa a 5-a. Distanța până la locul 6 este de doar un punct, iar până la FC Argeș, liderul surpriză, de 4 puncte. CFR Cluj în schimb, cu două eșecuri și un succes, dar și cu un meci mai puțin disputat, era pe 13, cu 3 puncte.
Cele mai importante statistici OPTA legate de jucătorii implicați în meciul Corvinul – CFR Cluj vor apărea pe FANATIK, imediat după fluierul de start al partidei din vestul țării. Avem informații despre goluri (G), assisturi (A), cornere obținute (CO), cartonașe (CG/CR), șuturi pe poartă sau nu (ȘP / Ț), ofsaiduri (OF), faulturi – FC/FSP (comise sau suferite)și paradele portarilor (PAR), minut cu minut, pentru fiecare echipă în parte.
Cu secțiunea dedicată comentariului în timp real de la Corvinul – CFR Cluj nu ratezi nicio fază din această partidă interesantă. În rândurile de mai jos ai desfășurarea meciului live text, fază cu fază, detaliat și cu cele mai importante momente evidențiate. Vor ieși în evidență: golurile, ocaziile, minutele de prelungire și, bineînțeles, fluierul de start și de final al jocului.
E foarte interesant de văzut cum arată echipele de start în Corvinul – CFR Cluj. Florin Maxim are deja creionată o echipă. De cealaltă parte, la CFR Cluj vor avea loc, cu siguranță, multe modificări. Pe ce prim 11 vor miza clujenii urmează să vedem mai jos.
Pe hârtie, CFR Cluj este ușor favorită în acest meci, cu o cotă la Superbet de 2,62. De cealaltă parte, Corvinul, care joacă „acasă”, dar pe teren neutru, la Arad, primește 2,80. La acest meci ne așteptăm să vedem goluri. Nou promovata nu se teme de atac, iar CFR are și ea jucători capabili să înscrie: „GG sau peste 2,5 goluri” înseamnă o cotă de 1,54.