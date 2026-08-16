Corvinul – CFR Cluj 0-0, LIVE VIDEO în SuperLiga, etapa 5. Gol fabulos al lui Manolache! Echipa lui Marius Șumudică, condusă

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Corvinul – CFR Cluj, din etapa a 5-a de SuperLiga, programat duminică, de la ora 21:30, este unul dintre cele mai interesante meciuri ale rundei. Echipa din Hunedoara, revenită pe prima scenă după 34 de ani, vrea să profite de situația grea în care se află „feroviarii”. Duelul de la Arad se poate vedea pe Digi Sport și Prima Sport.

Corvinul – CFR Cluj în etapa 5 din SuperLiga României

Stadionul Francisc von Neuman din Arad, „casa” celor de la Corvinul în acest sezon de SuperLiga, va găzdui un meci între o nou-promovată cu ambiții și locul 3 din sezonul trecut, o echipă CFR Cluj în degringoladă din toate puncte de vedere. Hunedorenii au un singur eșec în acest start de sezon, în timp ce clujenii au pierdut 2 din cele 3 meciuri jucate. Derby-ul local cu „U” a fost amânat.

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Superliga · Sezon regulat · Etapa 5 LIVE Corvinul 0 – 0 Live 43' CFR Cluj ⚽ Manolache 43' Arbitri Arbitru centru: V. Flueran Arbitru asistent 1: R. Bîrdeș Arbitru asistent 2: C. Vatamanu Al patrulea oficial: F. Mazilu VAR: C. Trandafir Asistent VAR: R. Petrescu

Clasament SuperLiga etapa 5, înainte și după Corvinul – CFR Cluj

Cu cele 5 puncte adunate după 4 etape, Corvinul ocupă locul 9 în SuperLiga înainte de etapa a 5-a. Distanța până la locul 6 este de doar un punct, iar până la FC Argeș, liderul surpriză, de 4 puncte. și un succes, dar și cu un meci mai puțin disputat, era pe 13, cu 3 puncte.

Statistici OPTA pentru pariuri la Corvinul – CFR Cluj: jucători, șuturi, cornere, faulturi, cartonașe, offside-uri

Cele mai importante statistici OPTA legate de jucătorii implicați în meciul Corvinul – CFR Cluj vor apărea pe FANATIK, imediat după fluierul de start al partidei din vestul țării. Avem informații despre goluri (G), assisturi (A), cornere obținute (CO), cartonașe (CG/CR), șuturi pe poartă sau nu (ȘP / Ț), ofsaiduri (OF), faulturi – FC/FSP (comise sau suferite)și paradele portarilor (PAR), minut cu minut, pentru fiecare echipă în parte.

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Desfășurarea meciului Corvinul – CFR Cluj LIVE VIDEO comentariul în timp real

Cu secțiunea dedicată comentariului în timp real de la Corvinul – CFR Cluj nu ratezi nicio fază din această partidă interesantă. În rândurile de mai jos ai desfășurarea meciului live text, fază cu fază, detaliat și cu cele mai importante momente evidențiate. Vor ieși în evidență: golurile, ocaziile, minutele de prelungire și, bineînțeles, fluierul de start și de final al jocului.

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Echipele de start și schimbări la Corvinul – CFR Cluj

E foarte interesant de văzut cum arată echipele de start în Corvinul – CFR Cluj. Florin Maxim are deja creionată o echipă. De cealaltă parte, la . Pe ce prim 11 vor miza clujenii urmează să vedem mai jos.

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Cele mai tari cote la pariuri în Corvinul – CFR Cluj

Pe hârtie, CFR Cluj este ușor favorită în acest meci, cu o cotă la Superbet de 2,62. De cealaltă parte, Corvinul, care joacă „acasă”, dar pe teren neutru, la Arad, primește 2,80. La acest meci ne așteptăm să vedem goluri. Nou promovata nu se teme de atac, iar CFR are și ea jucători capabili să înscrie: „GG sau peste 2,5 goluri” înseamnă o cotă de 1,54.