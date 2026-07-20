Corvinul – Csikszereda, LIVE VIDEO în SuperLiga, etapa 1. Cum arată echipele de start

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După 34 de ani, Corvinul revine în prima ligă din România și va debuta contra lui Csikszereda în calitate de gazdă. Însă, hunedorenii nu pot juca pe propriul stadion, care nu respectă standardele, așa că meciul se va disputa la Arad, pe arena „Francisc Neuman”, luni, 20 iulie, începând cu ora 18:30.

Corvinul – Csikszereda în etapa 1 de SuperLiga

Corvinul – Csikszereda, la fel ca toate meciurile din acest nou sezon de SuperLiga, beneficiază de aportul datelor Opta direct în site-ul . Ai informații complete și detaliate pentru meciul de la Arad.

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Superliga · Sezon regulat · Etapa 1 Corvinul 2026-07-20T15:30:00Z Csikszereda Arbitri Arbitru centru: M. Bîrsan Arbitru asistent 1: C. Vatamanu Arbitru asistent 2: I. Neacșu Al patrulea oficial: C. Gaitin VAR: I. Coza Asistent VAR: V. Porumbel

Clasamentul SuperLigii

În zona clasamentului, datele se vor actualiza automat, la fiecare meci. Astfel, cititorii vor fi întotdeauna la curent cu toate modificările din SuperLiga.

# Echipă J V E Î GOL Pct 1 ▼ Univ. Craiova 1 1 0 0 4-0 3 2 ▼ FCSB 1 1 0 0 2-0 3 3 ▼ Oțelul 1 1 0 0 2-1 3 4 ▼ U Cluj 1 1 0 0 2-1 3 5 ▼ Petrolul 1 1 0 0 1-0 3 6 ▼ FC Botoşani 1 0 1 0 2-2 1 7 ▼ FC Voluntari 1 0 1 0 2-2 1 8 ▼ Corvinul 0 0 0 0 0-0 0 9 ▼ Csikszereda 0 0 0 0 0-0 0 10 ▼ Rapid 0 0 0 0 0-0 0 11 ▼ Sepsi OSK 0 0 0 0 0-0 0 12 ▼ CFR Cluj 1 0 0 1 1-2 0 13 ▼ Farul 1 0 0 1 1-2 0 14 ▼ Dinamo 1 0 0 1 0-1 0 15 ▼ FC Argeș 1 0 0 1 0-2 0 16 ▼ UTA 1 0 0 1 0-4 0

Statistici OPTA și desfășurarea meciului

Corvinul – Csikszereda poate fi urmărit live text pe site-ul nostru. Ba mai mult decât atât, dincolo de desfășurarea fază cu fază a partidei, avem statistici detaliate despre evoluția fiecărui fotbalist: goluri, șuturi, faulturi, cartonașe sau parade.

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Toți Corvinul Csikszereda Jucător G A CR CG Co Ș ȘP Of FC FP Par 94 E. Pap – – – – – – – – – – – 6 L. Pászka – – – – – – – – – – – 29 R. Trif – – – – – – – – – – – 20 E. Bödő – – – – – – – – – – – 24 J. Hegedűs – – – – – – – – – – – 3 R. Palmeş – – – – – – – – – – – 11 F. de Jesus dos Santos – – – – – – – – – – – 8 S. Vereș – – – – – – – – – – – 27 M. Eppel – – – – – – – – – – – 30 Z. Magyar – – – – – – – – – – – 79 S. Szalay – – – – – – – – – – – 55 D. Bota – – – – – – – – – – – 90 S. Nyitra – – – – – – – – – – – 13 A. Csürös – – – – – – – – – – – 34 M. Karácsony – – – – – – – – – – – 9 J. Dolný – – – – – – – – – – – 14 L. Novelli – – – – – – – – – – – 1 Z. Deáky – – – – – – – – – – – 16 E. Tóth-Pál – – – – – – – – – – – 18 M. Tajti – – – – – – – – – – – 4 A. Szabó – – – – – – – – – – – 22 M. Ódor – – – – – – – – – – – 77 A. Stahl – – – – – – – – – – – 21 C. Sandu – – – – – – – – – – – 13 F. Iacob – – – – – – – – – – – 10 A. Neacșa – – – – – – – – – – – 20 S. Hora Ribeiro – – – – – – – – – – – 18 F. Ilie – – – – – – – – – – – 30 A. Manolache – – – – – – – – – – – 22 A. Fábry – – – – – – – – – – – 23 I. Cărăruș – – – – – – – – – – – 32 Á. Gillard – – – – – – – – – – – 99 E. Yeboah – – – – – – – – – – – 19 D. Pîrvulescu – – – – – – – – – – – 97 D. Hrezdac – – – – – – – – – – – 1 F. Blaga – – – – – – – – – – – 11 F. Ilie – – – – – – – – – – – 15 M. Ivančević – – – – – – – – – – – 7 P. Sousa Albino – – – – – – – – – – – 12 C. Frănculescu – – – – – – – – – – – 41 M. Bratu – – – – – – – – – – – 47 G. Uche Goodlad – – – – – – – – – – – 14 H. Hayatu – – – – – – – – – – – 5 M. Abu Al Nadi – – – – – – – – – – – 70 R. Deaconu – – – – – – – – – – – 9 R. Espinosa Torres – – – – – – – – – – –

Desfășurarea meciului, actualizări în timp real

Nu poți să vezi live meciul, dar vrei să fii la curent cu tot ce se întâmplă. Această secțiune îți aduce toate fazele din meci. Ocazii de gol, șuturi, cornere, faulturi, avertismente și orice altceva se poate întâmpla pe teren, totul e aici, minut cu minut, fază cu fază.

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Echipe Corvinul – Csikszereda

Mai jos, ai echipele de start în meciul Corvinul – Csikszereda din prima etapă de SuperLiga, sezonul 2026-2027. Vezi dispunerea tactică a celor două echipe, față în față.

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Corvinul 4-2-3-1 21 C. Sandu 13 F. Iacob 10 A. Neacșa(cpt) 20 S. Hora Ribeiro 18 F. Ilie 30 A. Manolache 22 A. Fábry 23 I. Cărăruș 32 Á. Gillard 99 E. Yeboah 19 D. Pîrvulescu Rezerve 11 F. Ilie 15 M. Ivančević 7 P. Sousa Albino 12 C. Frănculescu 1 F. Blaga 41 M. Bratu 47 G. Uche Goodlad 14 H. Hayatu 5 M. Abu Al Nadi 70 R. Deaconu 9 R. Espinosa Torres 97 D. Hrezdac Antrenor F. Maxim Csikszereda 4-2-3-1 94 E. Pap 6 L. Pászka 29 R. Trif 20 E. Bödő 24 J. Hegedűs 3 R. Palmeş 11 F. de Jesus dos Santos 8 S. Vereș(cpt) 27 M. Eppel 30 Z. Magyar 79 S. Szalay Rezerve 1 Z. Deáky 22 M. Ódor 4 A. Szabó 77 A. Stahl 18 M. Tajti 14 L. Novelli 34 M. Karácsony 55 D. Bota 90 S. Nyitra 13 A. Csürös 9 J. Dolný 16 E. Tóth-Pál Antrenor I. Szabó

Corvinul – Csikszereda LIVE în SuperLiga, etapa 1

Corvinul a promovat fără emoții, la capătul unui sezon de Liga 2 pe care l-a dominat de la un capăt la celălalt. A terminat sezonul regular fără înfrângere și play-off-ul cu 5 puncte avans, fără să forțeze. Nici nu e de mirare, ținând cont că în 2024 hunedorenii reușeau să câștige și Cupa României, deși jucau în Liga 2. Iar promovarea ar fi venit mai devreme, dar echipa nu avea acest drept.

De partea cealaltă, Csikszereda se află la startul celui de-al doilea sezon în SuperLiga. După promovarea de anul trecut, ciucanii s-au zbătut în partea de jos a clasamentului. Însă, în play-out, a fost una dintre cele mai bune. A făcut 17 puncte din 27 posibile, cele mai multe, la egalitate cu UTA Arad, dar peste FCSB, spre exemplu.

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Istoricul confruntărilor directe

Între Corvinul și Csikszereda au fost cinci meciuri în trecut, patru în Liga 2 și unul în Cupă, iar statistica e de partea gazdelor de acum. Hunedorenii au trei victorii, față de una singură a ciucanilor. Însă ultimul meci dintre cele două, meci din noiembrie 2024, s-a terminat 1-1, cu Corvinul gazdă.

Cine transmite Corvinul – Csikszereda

Meciul Corvinul – Csikszereda se vede în direct la tv pe Digi Sport 1 și Prima Sport 1, cele două televiziuni care au dreptul de a transmite meciurile din SuperLiga. De asemenea, partida de la Arad poate fi urmărită și live stream pe PrimaPlay și Digi Online, dar și pe alte platforme ce redau conținutul celor două posturi care difuzează meciul la tv.

Cote pariuri Corvinul – Csikszereda

Cu statistica de partea sa și entuziasmul promovării, Corvinul vrea să facă o figură frumoasă la primul meci din SuperLiga, chiar dacă . Și, conform cotelor la pariuri, are șanse importante să reușească fix acest lucru. Cotele pentru „soliști” la Corvinul – Csikszereda sunt: 2,32 pentru „1”, 3,30 pentru „X” și 3,20 pentru „2”. În ceea ce privește scorul, bookmakerii așteaptă mai degrabă un meci închis. Cota pentru „sub 2,5 goluri” e 1,75, în timp ce pariul opus, „peste 2,5 goluri”, e cotat la 2,10.

Urmărește în timp real Corvinul – Csikszereda, live text pe FANATIK

Rămâi pe pentru toate informațiile despre meciul Corvinul – Csikszereda. Pe parcursul meciului vei găsi în timp real echipele oficiale, marcatorii, schimbările, cartonașele și toate momentele importante ale duelului de la București. Iar la final, vezi reacțiile antrenorilor și declarațiile jucătorilor.