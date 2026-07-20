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Corvinul – Csikszereda, LIVE VIDEO în SuperLiga, etapa 1. Cum arată echipele de start

Corvinul - Csikszereda, SuperLiga, etapa 1. Urmărește live text, echipele de start, statisticile OPTA, clasament și toate fazele importante ale partidei.
Andrei David
20.07.2026 | 17:31
Corvinul Csikszereda LIVE VIDEO in SuperLiga etapa 1 Cum arata echipele de start
ULTIMA ORĂ
Jebari Soufiane (Csikszereda) și Antoniu Manolache (Corvinul) se vor întâlni din nou, dar acum joacă în SuperLiga. Foto: Sportpictures
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După 34 de ani, Corvinul revine în prima ligă din România și va debuta contra lui Csikszereda în calitate de gazdă. Însă, hunedorenii nu pot juca pe propriul stadion, care nu respectă standardele, așa că meciul se va disputa la Arad, pe arena „Francisc Neuman”, luni, 20 iulie, începând cu ora 18:30.

Corvinul – Csikszereda în etapa 1 de SuperLiga

Corvinul – Csikszereda, la fel ca toate meciurile din acest nou sezon de SuperLiga, beneficiază de aportul datelor Opta direct în site-ul FANATIK. Ai informații complete și detaliate pentru meciul de la Arad.

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Superliga · Sezon regulat · Etapa 1
Corvinul
Csikszereda
Arbitri
Arbitru centru: M. Bîrsan Arbitru asistent 1: C. Vatamanu Arbitru asistent 2: I. Neacșu Al patrulea oficial: C. Gaitin VAR: I. Coza Asistent VAR: V. Porumbel

Clasamentul SuperLigii

În zona clasamentului, datele se vor actualiza automat, la fiecare meci. Astfel, cititorii FANATIK vor fi întotdeauna la curent cu toate modificările din SuperLiga.

# Echipă J V E Î GOL Pct
1 Univ. Craiova 1 1 0 0 4-0 3
2 FCSB 1 1 0 0 2-0 3
3 Oțelul 1 1 0 0 2-1 3
4 U Cluj 1 1 0 0 2-1 3
5 Petrolul 1 1 0 0 1-0 3
6 FC Botoşani 1 0 1 0 2-2 1
7 FC Voluntari 1 0 1 0 2-2 1
8 Corvinul 0 0 0 0 0-0 0
9 Csikszereda 0 0 0 0 0-0 0
10 Rapid 0 0 0 0 0-0 0
11 Sepsi OSK 0 0 0 0 0-0 0
12 CFR Cluj 1 0 0 1 1-2 0
13 Farul 1 0 0 1 1-2 0
14 Dinamo 1 0 0 1 0-1 0
15 FC Argeș 1 0 0 1 0-2 0
16 UTA 1 0 0 1 0-4 0

Statistici OPTA și desfășurarea meciului

Corvinul – Csikszereda poate fi urmărit live text pe site-ul nostru. Ba mai mult decât atât, dincolo de desfășurarea fază cu fază a partidei, avem statistici detaliate despre evoluția fiecărui fotbalist: goluri, șuturi, faulturi, cartonașe sau parade.

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Toți
Corvinul
Csikszereda
Jucător G A CR CG Co Ș ȘP Of FC FP Par
94 E. Pap
6 L. Pászka
29 R. Trif
20 E. Bödő
24 J. Hegedűs
3 R. Palmeş
11 F. de Jesus dos Santos
8 S. Vereș
27 M. Eppel
30 Z. Magyar
79 S. Szalay
55 D. Bota
90 S. Nyitra
13 A. Csürös
34 M. Karácsony
9 J. Dolný
14 L. Novelli
1 Z. Deáky
16 E. Tóth-Pál
18 M. Tajti
4 A. Szabó
22 M. Ódor
77 A. Stahl
21 C. Sandu
13 F. Iacob
10 A. Neacșa
20 S. Hora Ribeiro
18 F. Ilie
30 A. Manolache
22 A. Fábry
23 I. Cărăruș
32 Á. Gillard
99 E. Yeboah
19 D. Pîrvulescu
97 D. Hrezdac
1 F. Blaga
11 F. Ilie
15 M. Ivančević
7 P. Sousa Albino
12 C. Frănculescu
41 M. Bratu
47 G. Uche Goodlad
14 H. Hayatu
5 M. Abu Al Nadi
70 R. Deaconu
9 R. Espinosa Torres

Desfășurarea meciului, actualizări în timp real

Nu poți să vezi live meciul, dar vrei să fii la curent cu tot ce se întâmplă. Această secțiune îți aduce toate fazele din meci. Ocazii de gol, șuturi, cornere, faulturi, avertismente și orice altceva se poate întâmpla pe teren, totul e aici, minut cu minut, fază cu fază.

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Echipe Corvinul – Csikszereda

Mai jos, ai echipele de start în meciul Corvinul – Csikszereda din prima etapă de SuperLiga, sezonul 2026-2027. Vezi dispunerea tactică a celor două echipe, față în față.

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Corvinul 4-2-3-1
21C. Sandu
13F. Iacob
10A. Neacșa(cpt)
20S. Hora Ribeiro
18F. Ilie
30A. Manolache
22A. Fábry
23I. Cărăruș
32Á. Gillard
99E. Yeboah
19D. Pîrvulescu
Rezerve
11F. Ilie
15M. Ivančević
7P. Sousa Albino
12C. Frănculescu
1F. Blaga
41M. Bratu
47G. Uche Goodlad
14H. Hayatu
5M. Abu Al Nadi
70R. Deaconu
9R. Espinosa Torres
97D. Hrezdac
Antrenor
F. Maxim
Csikszereda 4-2-3-1
94E. Pap
6L. Pászka
29R. Trif
20E. Bödő
24J. Hegedűs
3R. Palmeş
11F. de Jesus dos Santos
8S. Vereș(cpt)
27M. Eppel
30Z. Magyar
79S. Szalay
Rezerve
1Z. Deáky
22M. Ódor
4A. Szabó
77A. Stahl
18M. Tajti
14L. Novelli
34M. Karácsony
55D. Bota
90S. Nyitra
13A. Csürös
9J. Dolný
16E. Tóth-Pál
Antrenor
I. Szabó

Corvinul – Csikszereda LIVE în SuperLiga, etapa 1

Corvinul a promovat fără emoții, la capătul unui sezon de Liga 2 pe care l-a dominat de la un capăt la celălalt. A terminat sezonul regular fără înfrângere și play-off-ul cu 5 puncte avans, fără să forțeze. Nici nu e de mirare, ținând cont că în 2024 hunedorenii reușeau să câștige și Cupa României, deși jucau în Liga 2. Iar promovarea ar fi venit mai devreme, dar echipa nu avea acest drept.

De partea cealaltă, Csikszereda se află la startul celui de-al doilea sezon în SuperLiga. După promovarea de anul trecut, ciucanii s-au zbătut în partea de jos a clasamentului. Însă, în play-out, Csikszereda a fost una dintre cele mai bune. A făcut 17 puncte din 27 posibile, cele mai multe, la egalitate cu UTA Arad, dar peste FCSB, spre exemplu.

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Istoricul confruntărilor directe

Între Corvinul și Csikszereda au fost cinci meciuri în trecut, patru în Liga 2 și unul în Cupă, iar statistica e de partea gazdelor de acum. Hunedorenii au trei victorii, față de una singură a ciucanilor. Însă ultimul meci dintre cele două, meci din noiembrie 2024, s-a terminat 1-1, cu Corvinul gazdă.

Cine transmite Corvinul – Csikszereda

Meciul Corvinul – Csikszereda se vede în direct la tv pe Digi Sport 1 și Prima Sport 1, cele două televiziuni care au dreptul de a transmite meciurile din SuperLiga. De asemenea, partida de la Arad poate fi urmărită și live stream pe PrimaPlay și Digi Online, dar și pe alte platforme ce redau conținutul celor două posturi care difuzează meciul la tv.

Cote pariuri Corvinul – Csikszereda

Cu statistica de partea sa și entuziasmul promovării, Corvinul vrea să facă o figură frumoasă la primul meci din SuperLiga, chiar dacă nu poate evolua pe propriul stadion. Și, conform cotelor la pariuri, are șanse importante să reușească fix acest lucru. Cotele pentru „soliști” la Corvinul – Csikszereda sunt: 2,32 pentru „1”, 3,30 pentru „X” și 3,20 pentru „2”. În ceea ce privește scorul, bookmakerii așteaptă mai degrabă un meci închis. Cota pentru „sub 2,5 goluri” e 1,75, în timp ce pariul opus, „peste 2,5 goluri”, e cotat la 2,10.

Urmărește în timp real Corvinul – Csikszereda, live text pe FANATIK

Rămâi pe FANATIK pentru toate informațiile despre meciul Corvinul – Csikszereda. Pe parcursul meciului vei găsi în timp real echipele oficiale, marcatorii, schimbările, cartonașele și toate momentele importante ale duelului de la București. Iar la final, vezi reacțiile antrenorilor și declarațiile jucătorilor.

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