Corvinul – Dinamo, LIVE VIDEO în SuperLiga, etapa 7. Statistici OPTA, fază cu fază în timp real. Echipele de start. Ce se întâmplă cu Karamoko

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Lider după primele 6 etape din SuperLiga, Dinamo se deplasează la Arad, pentru meciul contra Corvinului Hunedoara, de sâmbătă, 29 august, de la ora 21:30. Indiferent de celelalte rezultate, o victorie le asigură „câinilor” șefia în campionat pentru încă o săptămână. Dar „corbii negri” nu trebuie subestimați, pentru că n-au pierdut până acum ca gazde.

Karamoko este titular în echipa celor de la Dinamo pentru meciul cu Corvinul. Antrenorul „câinilor” l-a răsplătit pe atacantul francez pentru evoluțiile bune din ultimele două etape, perioadă în care a reușit un gol și o pasă decisivă.

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De asemenea, Oliver Hintsa este pentru prima dată titular la Dinamo în acest sezon. Atacantul a bifat până acum cinci apariții în SuperLiga, toate din postura de rezervă, și a contribuit cu un gol și o pasă decisivă.

Corvinul: C. Sandu – F. Iacob, Ivanicevic, Manolache, Neacșa – Hrezdac, Ribeiro – Pîrvulescu, Yeboah, Fabry – Espinosa

Rezerve: Frânculescu, Drîngă, Apur, Fl. Ilie, Cărăuș, Goodlad, R. Deaconu, Hayatu, Gillard, Okoro

Antrenor: Florin Maxim

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Dinamo: Bellaarouch – D. Irimia, Pascual, Stoinov, Opruț – Armstrong, Soro, Mărginean, Cîrjan – Hintsa, Karamoko

Rezerve: Roșca – Fetai, Benavides, Opriș, Duțu, R. Radu, C. Mihai, Verreth, Mazilu, Tarbă, Pinto, Al. Pop

Antrenor: Nuno Campos

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Corvinul – Dinamo în etapa 7 din SuperLiga României

Palmaresul Corvinului după primele șase runde include două victorii (3-0 cu Ciskszereda și CFR Cluj), trei remize (1-1 cu Sepsi, ) și o singură înfrângere (0-2 la Farul). Iar „acasă” Corvinul are 7 puncte din 9 posibile!

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De partea cealaltă, Dinamo a început cu stângul, dar s-a redresat excelent apoi. După un 0-1 la Petrolul, „câinii” au spulberat Craiova cu 5-1. A urmat o deplasare dificilă la Galați, 1-1, și trei victorii la rând, 4-0 cu Voluntari, 1-0 la Rapid și 2-1 cu U Cluj.

Superliga · Sezon regulat · Etapa 7 Corvinul 2026-08-29T18:30:00Z Dinamo

Clasamentul SuperLiga – etapa 7, înainte și după Corvinul – Dinamo

La startul etapei 7, Corvinul și Dinamo erau pe locuri de play-off. Nou-promovata din Hunedoara, cu 9 puncte, ocupa poziția a șasea, în timp ce Dinamo era lider, cu 13 puncte, două peste rivalele FCSB și Rapid.

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# Echipă J V E Î GOL Pct 1 ▲ Dinamo 6 4 1 1 13-4 13 2 ▲ Petrolul 7 4 0 3 7-10 12 3 ▼ FCSB 6 3 2 1 9-5 11 4 ▲ Rapid 6 3 2 1 7-3 11 5 ▲ Univ. Craiova 6 3 1 2 13-8 10 6 ▲ Oțelul 7 2 4 1 9-8 10 7 ▼ FC Argeș 6 3 1 2 4-4 10 8 ▼ Corvinul 6 2 3 1 7-3 9 9 ▼ Farul 6 2 3 1 10-8 9 10 ▲ CFR Cluj 6 3 0 3 11-10 9 11 ▼ U Cluj 6 3 0 3 9-9 9 12 ▼ Sepsi OSK 6 1 4 1 3-3 7 13 ▲ FC Botoşani 6 1 3 2 7-8 6 14 ▼ FC Voluntari 7 1 2 4 7-18 5 15 UTA 6 0 3 3 3-9 3 16 Csikszereda 7 0 1 6 4-13 1

Statistici OPTA pentru pariuri la Corvinul – Dinamo: jucători, șuturi, cornere, faulturi, cartonașe, offside-uri

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Toți Corvinul Dinamo Jucător G A CR CG Co Ș ȘP Of FC FP Par 36 A. Bellaarouch – – – – – – – – – – – 20 D. Irimia – – – – – – – – – – – 31 R. Opruț – – – – – – – – – – – 29 A. Soro Álvarez – – – – – – – – – – – 44 M. Pascual Castillo – – – – – – – – – – – 15 N. Stoinov – – – – – – – – – – – 77 D. Armstrong – – – – – – – – – – – 90 I. Mărginean – – – – – – – – – – – 9 M. Karamoko – – – – – – – – – – – 18 O. Endrias Hintsa – – – – – – – – – – – 10 C. Cîrjan – – – – – – – – – – – 66 Ș. Opriș – – – – – – – – – – – 19 R. Radu – – – – – – – – – – – 8 D. Costa Pinto – – – – – – – – – – – 22 D. Benavides Fuentes – – – – – – – – – – – 5 I. Fetai – – – – – – – – – – – 6 M. Verreth – – – – – – – – – – – 21 C. Mihai – – – – – – – – – – – 30 M. Duțu – – – – – – – – – – – 73 A. Roșca-Ailiesei – – – – – – – – – – – 99 A. Pop – – – – – – – – – – – 26 A. Mazilu – – – – – – – – – – – 23 I. Târbă – – – – – – – – – – – 21 C. Sandu – – – – – – – – – – – 13 F. Iacob – – – – – – – – – – – 10 A. Neacșa – – – – – – – – – – – 20 S. Hora Ribeiro – – – – – – – – – – – 15 M. Ivančević – – – – – – – – – – – 30 A. Manolache – – – – – – – – – – – 19 D. Pîrvulescu – – – – – – – – – – – 97 D. Hrezdac – – – – – – – – – – – 9 R. Espinosa Torres – – – – – – – – – – – 99 E. Yeboah – – – – – – – – – – – 22 A. Fábry – – – – – – – – – – – 18 F. Ilie – – – – – – – – – – – 47 G. Uche Goodlad – – – – – – – – – – – 32 Á. Gillard – – – – – – – – – – – 12 C. Frănculescu – – – – – – – – – – – 33 S. Răducu Drîngă – – – – – – – – – – – 16 G. Apur – – – – – – – – – – – 14 M. Hayatu – – – – – – – – – – – 29 E. Okoro – – – – – – – – – – – 23 I. Cărăruș – – – – – – – – – – – 70 R. Deaconu – – – – – – – – – – –

Desfășurarea meciului Corvinul – Dinamo LIVE VIDEO comentariul în timp real

Urmărește Corvinul – Dinamo fază cu fază, grație comentariului live text în timp real, cu toate evenimentele importante din meci evidențiate. Nu rata niciun detaliu relevant!

Echipele de start şi schimbări la Corvinul – Dinamo

În secțiunea de mai jos vor apărea formațiile de start trimise în teren de cei doi antrenori, de îndată ce acestea sunt oficiale, cu aproximativ o oră înainte de fluierul de start. Iar apoi, în cursul jocului, informațiile se vor actualiza automat.

Corvinul 4-2-3-1 21 C. Sandu 13 F. Iacob 10 A. Neacșa(cpt) 20 S. Hora Ribeiro 15 M. Ivančević 30 A. Manolache 19 D. Pîrvulescu 97 D. Hrezdac 9 R. Espinosa Torres 99 E. Yeboah 22 A. Fábry Rezerve 23 I. Cărăruș 14 M. Hayatu 32 Á. Gillard 18 F. Ilie 47 G. Uche Goodlad 70 R. Deaconu 12 C. Frănculescu 33 S. Răducu Drîngă 16 G. Apur 29 E. Okoro Antrenor F. Maxim Dinamo 4-4-2 36 A. Bellaarouch 20 D. Irimia 31 R. Opruț 29 A. Soro Álvarez 44 M. Pascual Castillo 15 N. Stoinov 77 D. Armstrong 90 I. Mărginean 9 M. Karamoko 18 O. Endrias Hintsa 10 C. Cîrjan(cpt) Rezerve 22 D. Benavides Fuentes 5 I. Fetai 6 M. Verreth 8 D. Costa Pinto 66 Ș. Opriș 23 I. Târbă 30 M. Duțu 73 A. Roșca-Ailiesei 99 A. Pop 26 A. Mazilu 21 C. Mihai 19 R. Radu Antrenor N. Carvalho Campos

Cele mai tari cote la pariuri în Corvinul – Dinamo

Într-un duel între o nou-promovată, fie ea și pe locul 6 după 6 etape, și , e evident că favorită este cea din urmă. Dinamo are 2,27 la victorie, față de 3,35 cât are Corvinul și 3,30 pentru remiză. Meciul se anunță destul de echilibrat. Gazdele au evoluat bine în meciurile considerate acasă, chiar dacă a jucat la Arad. Oaspeții au pierdut puncte doar în deplasare. Sunt, deci, premise pentru Corvinul să scoată ceva la acest meci. Un pronostic ce merită încercat este „PSF X”, la cotă 1,69.