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Corvinul – Dinamo, LIVE VIDEO în SuperLiga, etapa 7. Statistici OPTA, fază cu fază în timp real. Echipele de start. Ce se întâmplă cu Karamoko

Corvinul - Dinamo, SuperLiga, etapa 7. Urmărește live text, echipele de start, statisticile OPTA, clasament și toate fazele importante ale partidei.
Andrei David
29.08.2026 | 20:09
Corvinul Dinamo LIVE VIDEO in SuperLiga etapa 7 Statistici OPTA faza cu faza in timp real Echipele de start Ce se intampla cu Karamoko
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Corvinul - Dinamo, LIVE VIDEO în etapa 7 de SuperLiga. Echipe de start, statistici OPTA, live fază cu fază. FOTO: Sport Pictures
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Lider după primele 6 etape din SuperLiga, Dinamo se deplasează la Arad, pentru meciul contra Corvinului Hunedoara, de sâmbătă, 29 august, de la ora 21:30. Indiferent de celelalte rezultate, o victorie le asigură „câinilor” șefia în campionat pentru încă o săptămână. Dar „corbii negri” nu trebuie subestimați, pentru că n-au pierdut până acum ca gazde.

UPDATE: Oliver Hintsa și Karamoko, titulari în Corvinul – Dinamo

Karamoko este titular în echipa celor de la Dinamo pentru meciul cu Corvinul. Antrenorul „câinilor” l-a răsplătit pe atacantul francez pentru evoluțiile bune din ultimele două etape, perioadă în care a reușit un gol și o pasă decisivă.

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De asemenea, Oliver Hintsa este pentru prima dată titular la Dinamo în acest sezon. Atacantul a bifat până acum cinci apariții în SuperLiga, toate din postura de rezervă, și a contribuit cu un gol și o pasă decisivă.

Corvinul: C. Sandu – F. Iacob, Ivanicevic, Manolache, Neacșa – Hrezdac, Ribeiro – Pîrvulescu, Yeboah, Fabry – Espinosa
Rezerve: Frânculescu, Drîngă, Apur, Fl. Ilie, Cărăuș, Goodlad, R. Deaconu, Hayatu, Gillard, Okoro
Antrenor: Florin Maxim

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Dinamo: Bellaarouch – D. Irimia, Pascual, Stoinov, Opruț – Armstrong, Soro, Mărginean, Cîrjan – Hintsa, Karamoko
Rezerve: Roșca – Fetai, Benavides, Opriș, Duțu, R. Radu, C. Mihai, Verreth, Mazilu, Tarbă, Pinto, Al. Pop
Antrenor: Nuno Campos

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Corvinul – Dinamo în etapa 7 din SuperLiga României

Palmaresul Corvinului după primele șase runde include două victorii (3-0 cu Ciskszereda și CFR Cluj), trei remize (1-1 cu Sepsi, 0-0 la Botoșani și UTA) și o singură înfrângere (0-2 la Farul). Iar „acasă” Corvinul are 7 puncte din 9 posibile!

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De partea cealaltă, Dinamo a început cu stângul, dar s-a redresat excelent apoi. După un 0-1 la Petrolul, „câinii” au spulberat Craiova cu 5-1. A urmat o deplasare dificilă la Galați, 1-1, și trei victorii la rând, 4-0 cu Voluntari, 1-0 la Rapid și 2-1 cu U Cluj.

Superliga · Sezon regulat · Etapa 7
Corvinul
Dinamo

Clasamentul SuperLiga – etapa 7, înainte și după Corvinul – Dinamo

La startul etapei 7, Corvinul și Dinamo erau pe locuri de play-off. Nou-promovata din Hunedoara, cu 9 puncte, ocupa poziția a șasea, în timp ce Dinamo era lider, cu 13 puncte, două peste rivalele FCSB și Rapid.

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# Echipă J V E Î GOL Pct
1 Dinamo 6 4 1 1 13-4 13
2 Petrolul 7 4 0 3 7-10 12
3 FCSB 6 3 2 1 9-5 11
4 Rapid 6 3 2 1 7-3 11
5 Univ. Craiova 6 3 1 2 13-8 10
6 Oțelul 7 2 4 1 9-8 10
7 FC Argeș 6 3 1 2 4-4 10
8 Corvinul 6 2 3 1 7-3 9
9 Farul 6 2 3 1 10-8 9
10 CFR Cluj 6 3 0 3 11-10 9
11 U Cluj 6 3 0 3 9-9 9
12 Sepsi OSK 6 1 4 1 3-3 7
13 FC Botoşani 6 1 3 2 7-8 6
14 FC Voluntari 7 1 2 4 7-18 5
15 UTA 6 0 3 3 3-9 3
16 Csikszereda 7 0 1 6 4-13 1

Statistici OPTA pentru pariuri la Corvinul – Dinamo: jucători, șuturi, cornere, faulturi, cartonașe, offside-uri

Nu rata secțiunea următoare, cu date OPTA pentru toți jucătorii implicați în Corvinul – Dinamo. Goluri, faulturi, cartonașe, parade, ofsaiduri și nu numai sunt actualizate în timp real. Un instrument de reală valoare pentru amatorii de pariuri, întrucât majoritatea caselor de pariuri au în ofertă opțiuni de pariere pe astfel de evenimente.

Toți
Corvinul
Dinamo
Jucător G A CR CG Co Ș ȘP Of FC FP Par
36 A. Bellaarouch
20 D. Irimia
31 R. Opruț
29 A. Soro Álvarez
44 M. Pascual Castillo
15 N. Stoinov
77 D. Armstrong
90 I. Mărginean
9 M. Karamoko
18 O. Endrias Hintsa
10 C. Cîrjan
66 Ș. Opriș
19 R. Radu
8 D. Costa Pinto
22 D. Benavides Fuentes
5 I. Fetai
6 M. Verreth
21 C. Mihai
30 M. Duțu
73 A. Roșca-Ailiesei
99 A. Pop
26 A. Mazilu
23 I. Târbă
21 C. Sandu
13 F. Iacob
10 A. Neacșa
20 S. Hora Ribeiro
15 M. Ivančević
30 A. Manolache
19 D. Pîrvulescu
97 D. Hrezdac
9 R. Espinosa Torres
99 E. Yeboah
22 A. Fábry
18 F. Ilie
47 G. Uche Goodlad
32 Á. Gillard
12 C. Frănculescu
33 S. Răducu Drîngă
16 G. Apur
14 M. Hayatu
29 E. Okoro
23 I. Cărăruș
70 R. Deaconu

Desfășurarea meciului Corvinul – Dinamo LIVE VIDEO comentariul în timp real

Urmărește Corvinul – Dinamo fază cu fază, grație comentariului live text în timp real, cu toate evenimentele importante din meci evidențiate. Nu rata niciun detaliu relevant!

Nu există comentarii disponibile.

Echipele de start şi schimbări la Corvinul – Dinamo

În secțiunea de mai jos vor apărea formațiile de start trimise în teren de cei doi antrenori, de îndată ce acestea sunt oficiale, cu aproximativ o oră înainte de fluierul de start. Iar apoi, în cursul jocului, informațiile se vor actualiza automat.

Corvinul 4-2-3-1
21C. Sandu
13F. Iacob
10A. Neacșa(cpt)
20S. Hora Ribeiro
15M. Ivančević
30A. Manolache
19D. Pîrvulescu
97D. Hrezdac
9R. Espinosa Torres
99E. Yeboah
22A. Fábry
Rezerve
23I. Cărăruș
14M. Hayatu
32Á. Gillard
18F. Ilie
47G. Uche Goodlad
70R. Deaconu
12C. Frănculescu
33S. Răducu Drîngă
16G. Apur
29E. Okoro
Antrenor
F. Maxim
Dinamo 4-4-2
36A. Bellaarouch
20D. Irimia
31R. Opruț
29A. Soro Álvarez
44M. Pascual Castillo
15N. Stoinov
77D. Armstrong
90I. Mărginean
9M. Karamoko
18O. Endrias Hintsa
10C. Cîrjan(cpt)
Rezerve
22D. Benavides Fuentes
5I. Fetai
6M. Verreth
8D. Costa Pinto
66Ș. Opriș
23I. Târbă
30M. Duțu
73A. Roșca-Ailiesei
99A. Pop
26A. Mazilu
21C. Mihai
19R. Radu
Antrenor
N. Carvalho Campos

Cele mai tari cote la pariuri  în Corvinul – Dinamo

Într-un duel între o nou-promovată, fie ea și pe locul 6 după 6 etape, și liderul la zi al SuperLigii, e evident că favorită este cea din urmă. Dinamo are 2,27 la victorie, față de 3,35 cât are Corvinul și 3,30 pentru remiză. Meciul se anunță destul de echilibrat. Gazdele au evoluat bine în meciurile considerate acasă, chiar dacă a jucat la Arad. Oaspeții au pierdut puncte doar în deplasare. Sunt, deci, premise pentru Corvinul să scoată ceva la acest meci. Un pronostic ce merită încercat este „PSF X”, la cotă 1,69.

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