Corvinul – Dinamo, LIVE VIDEO în SuperLiga, etapa 7. Statistici OPTA, fază cu fază în timp real. Echipele de start. Ce se întâmplă cu Karamoko

Lider după primele 6 etape din SuperLiga, Dinamo se deplasează la Arad, pentru meciul contra Corvinului Hunedoara, de sâmbătă, 29 august, de la ora 21:30. Indiferent de celelalte rezultate, o victorie le asigură „câinilor” șefia în campionat pentru încă o săptămână. Dar „corbii negri” nu trebuie subestimați, pentru că n-au pierdut până acum ca gazde.
Karamoko este titular în echipa celor de la Dinamo pentru meciul cu Corvinul. Antrenorul „câinilor” l-a răsplătit pe atacantul francez pentru evoluțiile bune din ultimele două etape, perioadă în care a reușit un gol și o pasă decisivă.
De asemenea, Oliver Hintsa este pentru prima dată titular la Dinamo în acest sezon. Atacantul a bifat până acum cinci apariții în SuperLiga, toate din postura de rezervă, și a contribuit cu un gol și o pasă decisivă.
Corvinul: C. Sandu – F. Iacob, Ivanicevic, Manolache, Neacșa – Hrezdac, Ribeiro – Pîrvulescu, Yeboah, Fabry – Espinosa
Rezerve: Frânculescu, Drîngă, Apur, Fl. Ilie, Cărăuș, Goodlad, R. Deaconu, Hayatu, Gillard, Okoro
Antrenor: Florin Maxim
Dinamo: Bellaarouch – D. Irimia, Pascual, Stoinov, Opruț – Armstrong, Soro, Mărginean, Cîrjan – Hintsa, Karamoko
Rezerve: Roșca – Fetai, Benavides, Opriș, Duțu, R. Radu, C. Mihai, Verreth, Mazilu, Tarbă, Pinto, Al. Pop
Antrenor: Nuno Campos
Palmaresul Corvinului după primele șase runde include două victorii (3-0 cu Ciskszereda și CFR Cluj), trei remize (1-1 cu Sepsi, 0-0 la Botoșani și UTA) și o singură înfrângere (0-2 la Farul). Iar „acasă” Corvinul are 7 puncte din 9 posibile!
De partea cealaltă, Dinamo a început cu stângul, dar s-a redresat excelent apoi. După un 0-1 la Petrolul, „câinii” au spulberat Craiova cu 5-1. A urmat o deplasare dificilă la Galați, 1-1, și trei victorii la rând, 4-0 cu Voluntari, 1-0 la Rapid și 2-1 cu U Cluj.
La startul etapei 7, Corvinul și Dinamo erau pe locuri de play-off. Nou-promovata din Hunedoara, cu 9 puncte, ocupa poziția a șasea, în timp ce Dinamo era lider, cu 13 puncte, două peste rivalele FCSB și Rapid.
|#
|Echipă
|J
|V
|E
|Î
|GOL
|Pct
|1▲
|Dinamo
|6
|4
|1
|1
|13-4
|13
|2▲
|Petrolul
|7
|4
|0
|3
|7-10
|12
|3▼
|FCSB
|6
|3
|2
|1
|9-5
|11
|4▲
|Rapid
|6
|3
|2
|1
|7-3
|11
|5▲
|Univ. Craiova
|6
|3
|1
|2
|13-8
|10
|6▲
|Oțelul
|7
|2
|4
|1
|9-8
|10
|7▼
|FC Argeș
|6
|3
|1
|2
|4-4
|10
|8▼
|Corvinul
|6
|2
|3
|1
|7-3
|9
|9▼
|Farul
|6
|2
|3
|1
|10-8
|9
|10▲
|CFR Cluj
|6
|3
|0
|3
|11-10
|9
|11▼
|U Cluj
|6
|3
|0
|3
|9-9
|9
|12▼
|Sepsi OSK
|6
|1
|4
|1
|3-3
|7
|13▲
|FC Botoşani
|6
|1
|3
|2
|7-8
|6
|14▼
|FC Voluntari
|7
|1
|2
|4
|7-18
|5
|15
|UTA
|6
|0
|3
|3
|3-9
|3
|16
|Csikszereda
|7
|0
|1
|6
|4-13
|1
Nu rata secțiunea următoare, cu date OPTA pentru toți jucătorii implicați în Corvinul – Dinamo. Goluri, faulturi, cartonașe, parade, ofsaiduri și nu numai sunt actualizate în timp real. Un instrument de reală valoare pentru amatorii de pariuri, întrucât majoritatea caselor de pariuri au în ofertă opțiuni de pariere pe astfel de evenimente.
|Jucător
|G
|A
|CR
|CG
|Co
|Ș
|ȘP
|Of
|FC
|FP
|Par
|36 A. Bellaarouch
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|20 D. Irimia
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|31 R. Opruț
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|29 A. Soro Álvarez
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|44 M. Pascual Castillo
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|15 N. Stoinov
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|77 D. Armstrong
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|90 I. Mărginean
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|9 M. Karamoko
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|18 O. Endrias Hintsa
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|10 C. Cîrjan
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|66 Ș. Opriș
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|19 R. Radu
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|8 D. Costa Pinto
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|22 D. Benavides Fuentes
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|5 I. Fetai
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|6 M. Verreth
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|21 C. Mihai
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|30 M. Duțu
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|73 A. Roșca-Ailiesei
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|99 A. Pop
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|26 A. Mazilu
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|23 I. Târbă
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|21 C. Sandu
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|13 F. Iacob
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|10 A. Neacșa
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|20 S. Hora Ribeiro
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|15 M. Ivančević
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|30 A. Manolache
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|19 D. Pîrvulescu
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|97 D. Hrezdac
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|9 R. Espinosa Torres
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|99 E. Yeboah
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|22 A. Fábry
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|18 F. Ilie
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|47 G. Uche Goodlad
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|32 Á. Gillard
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|12 C. Frănculescu
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|33 S. Răducu Drîngă
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|16 G. Apur
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|14 M. Hayatu
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|29 E. Okoro
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|23 I. Cărăruș
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|70 R. Deaconu
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
Urmărește Corvinul – Dinamo fază cu fază, grație comentariului live text în timp real, cu toate evenimentele importante din meci evidențiate. Nu rata niciun detaliu relevant!
Nu există comentarii disponibile.
În secțiunea de mai jos vor apărea formațiile de start trimise în teren de cei doi antrenori, de îndată ce acestea sunt oficiale, cu aproximativ o oră înainte de fluierul de start. Iar apoi, în cursul jocului, informațiile se vor actualiza automat.
Într-un duel între o nou-promovată, fie ea și pe locul 6 după 6 etape, și liderul la zi al SuperLigii, e evident că favorită este cea din urmă. Dinamo are 2,27 la victorie, față de 3,35 cât are Corvinul și 3,30 pentru remiză. Meciul se anunță destul de echilibrat. Gazdele au evoluat bine în meciurile considerate acasă, chiar dacă a jucat la Arad. Oaspeții au pierdut puncte doar în deplasare. Sunt, deci, premise pentru Corvinul să scoată ceva la acest meci. Un pronostic ce merită încercat este „PSF X”, la cotă 1,69.