Corvinul – FC Argeș, LIVE în SuperLiga, etapa 14. Informații de ultimă oră, statistici OPTA, faze în timp real

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Corvinul Hunedoara (16 puncte) practică un fotbal spectacol, cu toate că rezultatele întârzie să apară. S-a văzut și cu Universitatea Cluj, un meci după care hunedorenii erau comparați de Jovo Lukic cu Barcelona, dar care pe tabelă s-a încheiat 3-0 pentru clujeni. FC Argeș (12 puncte), în schimb, nu reușește să iasă din criză, astfel că piteștenii se scufundă tot mai mult în subsolul clasamentului. Partida se va disputa sâmbătă, de la ora 21:30, pe stadionul din Petroșani și va fi în direct pe Digi Sport și Prima Sport.

Corvinul – FC Argeș, Live în etapa 14 din SuperLiga României

, partidă în care gazdele au avut multe șanse de gol, dar nu au găsit maturitatea necesară pentru a înscrie. FC Argeș, în schimb, este în cădere liberă după ce a pierdut acasă cu UTA Arad, scor 0-1, și are nevoie urgentă de victorii pentru a ieși din această pasă proastă.

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Superliga · Sezon regulat · Etapa 14 Corvinul 2026-10-31T14:00:00Z FC Argeș

Clasament SuperLiga etapa 10, înainte și după Corvinul – FC Argeș

Înainte de această etapă, Corvinul Hunedoara are 16 puncte și golaveraj -2, cu patru peste FC Argeș. Piteștenii au doar 12 puncte, golaveraj -6 și sunt la doar 4 puncte de retrogradarea directă. În condițiile în care cei de la Csikszereda par să-și revină, FC Argeș trebuie să înceapă să câștige cât mai rapid meciuri.

# Echipă J V E Î GOL Pct 1 Dinamo 13 9 3 1 29-9 30 2 Rapid 14 9 3 2 23-13 30 3 Univ. Craiova 13 9 2 2 32-9 29 4 Petrolul 13 7 2 4 18-17 23 5 U Cluj 13 7 1 5 25-20 22 6 FCSB 13 6 3 4 20-19 21 7 Farul 13 5 5 3 21-20 20 8 ▲ UTA 13 5 3 5 16-17 18 9 CFR Cluj 13 5 2 6 19-20 17 10 ▼ Corvinul 13 4 4 5 14-16 16 11 FC Botoşani 13 3 5 5 17-17 14 12 Sepsi OSK 13 3 5 5 8-18 14 13 FC Argeș 13 3 3 7 8-14 12 14 Oțelul 13 2 5 6 15-21 11 15 FC Voluntari 13 2 2 9 13-29 8 16 Csikszereda 14 1 2 11 9-28 5

Statistici OPTA pentru pariuri la Corvinul – FC Argeș: jucători, șuturi, cornere, faulturi, cartonașe, offside-uri

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Desfășurarea meciului Corvinul – FC Argeș LIVE VIDEO comentariul în timp real

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Echipele de start și schimbări la Corvinul – FC Argeș

Corvinul Hunedoara și FC Argeș nu sunt printre forțele campionatului, ca și valoare a lotului, însă antrenorii Florin Maxim și Bogdan Andone sunt adepții fotbalului de posesie, chiar dacă rezultatele încetează să apară. În aceste condiții, meciul dintre Corvinul și FC Argeș ar putea fi mai spectaculos decât s-ar aștepta fanii.

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Formațiile nu sunt disponibile încă.

Cele mai tari cote la pariuri la Corvinul – FC Argeș

Corvinul Hunedoara este favorită la victorie cu o cotă de 2.10, jocul plăcut ochiului fiind un argument solid pentru ca cineva să parieze 1 solist. Un egal e recompensat cu o cotă de 3.25, în timp ce victoria oaspeților primește cota 3.70. Pentru pariorii care vor să riște, peste 2,5 goluri marcate are o cotă de 2.27, extrem de tentantă.