Corvinul Hunedoara anunță că va obține licența de SuperLiga după 1-6 la Astana: „Vom îndeplini toate formalitățile!”. Exclusiv

Corvinul Hunedoara a pierdut cu 1-6 în returul decisiv cu Astana din turul trei preliminar al UEFA Europa Conference League, iar .

Corvinul Hunedoara vrea să promoveze în acest sezon: „Suntem pregătiți pentru obținerea licenței”

Anton Heleșteanu, directorul sportiv al „corbilor” a vorbit pentru FANATIK imediat după finalul : „Acum o să ne concentrăm și pe aspectele astea administrative, însă miza noastră e să gestionăm și situația din acest moment la nivel de lot și club. Revenirea la campania internă trebuie de asemenea gestionată cu maximă atenție pentru că nu e ușor.

Acum o să începem să ne preocupăm exact. Vom îndeplini toate formalitățile și suntem pregătiți pentru noul campionat și obținerea licenței. De mâine o să ne ocupăm pe partea administrativă de absolut toate aspectele.

Nu vreau să facem foarte multe analize acum la 3.000 de kilometri de casă și la cald după meci. Vrem să rămânem uniți și primordial e să ne păstrăm spiritul de care am dat dovadă cel puțin în ultimul an”.

Corvinul Hunedoara, mesaj clar pentru cei care cred că s-au făcut de râs: „Nu șterge cu nimic din meritele noastre”

Oficialul celor de la Corvinul Hunedoara a fost destul de afectat de rezultatat, însă nu consideră că echipa sa iese pe ușa din spate din competiție: „O seară foarte, foarte tristă. V-am spus că aveam cu totul alte așteptări de la meciul ăsta. Din păcate n-a fost să fie și totul s-a transformat într-un eșec considerabil. Din punctul nostru de vedere acest meci nu șterge cu nimic din meritele noastre pentru câștigarea Cupei României și evoluțiile pe care le-am avut până acum în Europa”.

Fostul arbitru are și o explicație pentru jocul dezastruos al echipei: „Cu siguranță uzura psihică în special, dar și cea fizică și-au spus cuvântul și s-a ajuns la acest rezultat. Chiar aveam speranțe, din păcate două greșeli au fost suficiente și de acolo ne-am pierdut busola.

Nu suntem o echipă experimentată, iar la acest nivel, un club precum Astana, cu jucători de calitate speculează orice slăbiciune și de-aici s-a scris istoria meciului. Ne pare rău de erorile pe care le-am făcut”.

Anton Heleșteanu a dorit din nou să sublinieze minunea reușită de Corvinul Hunedoara: „Pentru noi, acest joc și acest rezultat nu poate să știrbească deloc respectul pe care îl purtăm jucătorilor. Nu trebuie să ne raportăm la acest ultim joc. Am avut 6 meciuri în Europa, am reușit o victorie și două meciuri egale și am depășit un tur în condițiile în care nimeni nu ne-a dat nicio șansă.

Nu a fost deloc ușor pentru noi cu deplasări, meciuri la intensitate maximă, o experiență nouă și care a fost total benefică pentru Corvinul Hunedoara. Suntem sigur un club mai puternic după această campanie europeană”.

Din Liga 3 în Europa în doar un an: „Nu uitați că anul trecut ne bucuram pentru promovarea în Liga 2”

Anton Heleșteanu a readus aminte de parcursul uluitor al Corvinului Hunedoara: „Repet, nu uitați că anul trecut ne bucuram pentru promovarea în Liga 2. Este un moment trist, dar nu trebuie să facem acuma o înmormântare.

Trebuie maximă atenție în momentul ăsta și noi considerăm că noi am luptat în această campanie în primul rând pentru fotbalul românesc. Nu am luptat fiecare pentru interesul lui personal.

Am avut o datorie de onoare după câștigarea Cupei și primirea licenței UEFA. Ne-am bătut pentru asta și pentru identitatea clubului. Acestea au fost lucrurile importante pentru noi”, a mai spus oficialul hunedorilor, în exclusivitate pentru site-ul nostru.