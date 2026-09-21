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Scandal uriaș după Oțelul – Corvinul, scor 2-3, meci decis de un gol controversat, validat cu ajutorul VAR. Cristi Munteanu, președintele clubului gălățean, a vorbit despre o viciere de rezultat după reușita validată de VAR pe finalul jocului.

Scandal monstru după Oțelul – Corvinul! Faza care a decis jocul de la Galați

Cea mai controversată fază din s-a produs în minutul 73, la scorul de 2-2. Antonio Manolache a retrimis cu capul mingea în fața porții, iar Gillard a reluat din apropiere și l-a învins pe Dur-Bozoancă. Asistentul Marius Marchidanu a ridicat însă fanionul și a semnalizat ofsaid la atacantul Corvinului.

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. În cele din urmă, VAR-ul a contrazis decizia asistentului și a stabilit că Gillard se afla în poziție regulamentară. Centralul George Vidican a validat golul care a decis partida.

„Viciere clară de rezultat!”. Cristi Munteanu, furios după Oțelul – Corvinul: „Nu poți face asta!”

Cristi Munteanu a vorbit despre o „viciere de rezultat” după înfrângerea Oțelului și a spus că nu înțelege cum VAR-ul a putut valida golul decisiv al Corvinului. Oficialul gălățenilor a insistat asupra faptului că asistentul, aflat pe linie, a ridicat fanionul și a indicat ofsaid, însă decizia sa a fost întoarsă. Munteanu a reclamat și o fază petrecută în primele minute ale partidei. Paul Iacob a fost lovit serios, însă nu s-a acordat nici măcar fault.

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„Vreau să încep prin a spune foarte clar: viciere de rezultat. În prima fază, Paul Iacob a fost lovit fără minge. I-a rupt limba. La golul trei, doar camera VAR aia din satelit vede gol. E viciere de rezultat. Nu poți face asta. Tușierul de pe linie a văzut ofsaid. Vii și dai gol din camera VAR?

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La fel, în minutul trei nu s-a fluierat nimic, iar fundașul nostru avea sânge în gură. Acolo nu a văzut VAR-ul. Nu mă interesează. Ei sunt plătiți să vadă lucrurile astea. De asta sunt plătiți. Federația a făcut lucruri pentru a-i ajuta pe arbitri să ia decizii. Să-i ajute. Oamenii de la VAR stau la căldură și la umbră, trebuie să ia deciziile corecte. De ce au văzut un gol valabil și faultul ăla nu? I-a spart gura! Îmi pare rău să o spun, dar nu se poate așa. E o viciere clară de rezultat. În seara asta, rezultatul a fost decis la VAR.

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Nu vreau să vorbesc despre antrenor. Tot stadionul a strigat «Demisia!». Ce să facă antrenorul? Să arbitreze el? De asta avem VAR, să corecteze greșelile. Acum a întors o decizie bună. VAR-ul a greșit”, a declarat președintele Oțelului, conform