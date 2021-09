Corvinul Hunedoara, coşmar cu “roş-albaştrii”! Steaua i-a administrat cea mai dureroasă înfrângere din istorie: „Portarul lor a luat nota 8!” Exclusiv

FANATIK a aflat înainte de meciul de la Hunedoara, care se va disputa cu casa închisă, fiind primul din istorie jucat cu instalație de nocturnă.

Hunedorenii pentru meciul din șaisprezecimile Cupei României din cauza creșterii numărului de infectări cu COVID-19, însă orașul e pregătit ca de o adevărată sărbătoare.

ADVERTISEMENT

Corvinul Hunedoara a trăit împotriva Stelei cel mai negru episod din istoria clubului

Pe 7 decembrie 1988, Steaua București zdrobea Corvinul Hunedoara cu scorul de 11-0, cea mai categorică victorie a „militarilor” din istorie în campionatul României.

Corvinul se afla într-o cădere liberă, prăbușire care a început odată cu plecarea lui Mircea Lucescu la Dinamo, însă avea în continuare jucători precum Romulus Gabor, Hanganu sau Klein și cu marele Jackie Ionescu pe bancă.

ADVERTISEMENT

Deși a terminat turul campionatului pe locul cinci, la final Corvinul Hunedoara a ajuns pe locul 15 din 18 echipe, iar înfrângerea cu 11-0 a atârnat greu.

Iosif Rotariu, amintiri de la meciul cu Corvinul Hunedoara: „E poate cel mai spectaculos din istoria Stelei!”

Fostul mare jucător al Stelei, Iosif Rotariu, a rememorat în exclusivitate pentru FANATIK cea mai categorică victorie a Stelei din istoria campionatului României: „Ioniță, portarul Corvinului a luat nota opt! Cea mai mare notă de la ei! Cred că am mai avut încă 10-12 ocazii clare de gol. Puteau fi mult mai multe goluri.

O să îmi aduc toată viațăa aminte de acel meci și de rezultat! Era o perioadă în care foarte puține echipe plecau din Ghencea fără trei-patru goluri luate. Ca rezultat și joc, acela cred că a fost unul dintre cele mai spectaculoase din istoria Stelei! Cred eu. Cu o echipă a Corvinului în continuare bună. Cu Hanganu, Klein și Gabor și cu domn profesor Ionescu pe bancă.

ADVERTISEMENT

Țin minte sigur că am marcat un gol cu capul. Am doar două goluri în carieră marcate cu capul. Unul cu Sportul Studențesc când era Răzvan Lucescu în poartă și am făcut 1-1 cu Rapid și cel cu Corvinul. Sunt singurele cu capul”, a povestit fostul mijlocaș central pentru site-ul nostru.

Cum arăta echipa trimisă pe teren de Anghel Iordănescu

În acea zi, Anghel Iordănescu a trimis pe teren cel mai bun unsprezece pe care Steaua București putea să îl alinieze:

Lung – D. Petrescu (69, Bălan), Iovan, Bumbescu, Ungureanu (81, I. Stan) – T. Stoica, Belodedici, Hagi, Rotariu – Lăcătuş, Piţurcă.

ADVERTISEMENT

La 33 de ani distanță, Edi Iordănescu, fiul lui „Tata Puiu” se află din nou în fața celor de la Hunedoara, doar că adversara este una mult mai slabă.

CS Hunedoara se află în Liga a treia, iar stadionul „Michael Klein” este doar o umbră a ceea ce a fost în trecut. Echipa pregătită de Florin Maxim e lider în Seria a 9-a a Ligii a treia, cu 12 puncte după patru etape și visează la promovare.

Gheorghe Hagi înscria atunci cinci goluri

Acea partidă a rămas în memoria suporterilor drept una dintre cele mai importante .

ADVERTISEMENT

Gheorghe Hagi marca atunci nu mai puțin de cinci goluri, iar pe lista marcatorilor s-au mai aflat Iosif Rotariu și Marius Lăcătuș cu câte o dublă și Tudorel Stoica și Victor Pițurcă.

Acela a fost unul dintre cele mai spectaculoase sezoane din istoria campionatului, iar la final Steaua avea să câștige cel de-al 14-lea titlu de campioană a României.