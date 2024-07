Corvinul Hunedoara e luată în serios de Paksi. Maghiarii vin să îi urmărească la Supercupa României cu FCSB. Exclusiv

Corvinul înainte de „dubla” din primul tur preliminar al UEFA Europa League. FANATIK a aflat că echipa antrenată de Florin Maxim , finala Supercupei României, joi, 4 iulie, ora 20:00.

Corvinul Hunedoara e luată în serios de Paksi. Maghiarii vin să îi urmărească la Supercupa României cu FCSB

Corvinul Hunedoara a scris istorie în sezonul precedent din fotbalul românesc. Formația din liga secundă și-a depășit condiția și a izbutit să câștige trofeul Cupei României. și se vor duela în primul tur preliminar cu Paksi FC.

Meciul tur va avea loc în Ungaria, pe 11 iulie, în timp ce returul va avea loc o săptămână mai târziu pe Municipalul din Sibiu. Corvinul Hunedoara va debuta în noul sezon contra campioanei FCSB, în finala Supercupei României.

Din informațiile FANATIK, Corvinul Hunedoara va fi urmărită în Ghencea de directorul sportiv al celor de la Paksi FC, dar și de o altă persoană din staff-ul echipei maghiare. Câștigătoarea „dublei” Corvinul – Paksi FC va da piept în turul 2 preliminar al UEFA Europa League cu Rijeka.

Paksi FC, câștigătoarea Cupei Ungariei și vicecampioană în sezonul precedent

Corvinul Hunedoara va avea o misiune complicată de a accede în turul 2 preliminar al UEFA Europa League. În urma tragerii la sorți, „corbii” vor da piept cu Paksi FC, deținătoarea Cupei Ungariei.

Totodată, formația pregătită de Gyorgy Bognar a terminat pe locul 2 în campionat în sezonul precedent, în spatele campioanei Ferencvaros. Paksi FC a impresionat în amicalele din această vară.

Maghiarii au învins Budaorsi (4-1) și Hebar (6-1). De asemenea, Paksi FC a remizat cu Jedinstvo (0-0). Maghiarii vor avea parte de două amicale tari înainte de meciul cu Corvinul Hunedoara, împotriva celor de la Bohemians și Austria Viena.

Ce a spus Florin Maxim despre viitorul adversar al Corvinului din UEFA Europa League

Florin Maxim știe cum poate trece de Paksi FC în primul tur preliminar al UEFA Europa League. Deși le cere jucătorilor săi să fie prudenți, antrenorul nu este deloc speriat de vicecampioana Ungariei.

”O echipă care a terminat pe locul doi în campionatul Ungariei, un campionat care dă, de ceva vreme, jucători în vestul Europei. Sunt o echipă compactă, matură, formată doar din jucători maghiari, o grupare solidă, din ce am apucat să văd până acum.

Puternici la fazele fixe, fac tranziţiile foarte bine, disciplinaţi… dar au şi ei punctele lor mai puţin bune, pe care vreau să cred că le putem specula. Am apucat să văd imagini de la finala Cupei, câştigată cu cei de la Ferencvaros… n-au avut parte de cel mai bun început de joc, adversarii lor au avut şi un penalty ratat, trei-patru situaţii bune de a marca, apoi au avut un om în minus pe final de joc şi le-a fost tot mai greu odată cu trecerea timpului.

Lăudabil pentru cei de la Paksi, au stat bine în picioare, bine fizic, au înscris din fază fixă, apoi la ultima fază au profitat de ieşirea totală pe atac a celor de la Ferencvaros şi aşa au mai marcat un gol şi au închis meciul. Stau bine fizic, aşa că va trebui să fim şi noi la înălţime, ne aşteaptă o dublă dificilă!

„Contează enorm pregătirea și sper ca noi să fim cei inspirați”

N-aş putea să îi plasez undeva anume între cele şase echipe pe care le puteam întâlni, toate aveau particularităţile lor… Nu degeaba sunt unde sunt, merită să joace în cupele europene.

Mai trebuie luat în calcul şi faptul că sunt meciuri la început de sezon, depinzi mult de cum eşti fizic, mental şi emoţional la aceste prime jocuri, pentru că e un sezon lung.

Contează enorm pregătirea şi sper ca noi să fim cei inspiraţi. E îmbucurător că vom juca returul la Sibiu şi faptul că, pentru suporterii noştri, va fi mai uşor să ajungă în ţara vecină, decât dacă am fi jucat, de pildă, în Kazahstan.

Sper ca şi acest factor să conteze şi îmi doresc ca, indiferent de rezultatul din primul meci, să avem un stadion plin la Sibiu. Pentru că am demonstrat că în fotbal se poate orice, împreună am crezut, împreună am reuşit!”, a declarat Florin Maxim.

9,5 milioane de euro este valoarea lotului lui Paksi FC