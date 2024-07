Corvinul Hunedoara exultă după victoria cu 4-0 în fața lui Paksi: „Gândul nostru a fost permanent numai la Rijeka”

în meciul tur din primul tur preliminar al Europa League. FANATIK a stat de vorbă cu Anton Heleșteanu, directorul sportiv al ardelenilor.

Corvinul Hunedoara savurează prima victorie europeană din istorie: „Un meci perfect. A fost ceva fantastic”

Anton Heleșteanu a oferit declarații în exclusivitate pentru FANATIK imediat : „Un meci perfect. Băieții au fost inspirați în tot ceea ce au făcut pe teren. Și staff-ul tehnic a fost fanstastic și am pregătit foarte bine acest meci. A fost ceva fantastic.

Chiar mă gândeam că seamănă ca două picături cu meciul cu CFR Cluj. Atunci vicecampioana României, acum vicecampioana Ungariei, chiar la ei acasă, ceea ce e important și pentru suporterii noștri. I-am simțit aproape și am fost foarte puternici pe teren”.

Deși mulți se temeau că acest meci ar putea fi presărat cu incidente și scandări xenofobe, nu a fost niciun fel de problemă: „Felicitări și lor pentru modul în care s-au comportat pentru că UEFA a considerat acest meci unul de risc maxim. Chiar discutam cu ofițerul de securitate din Israel care a venit direct de la Campionatul European. A controlat totul foarte bine”.

Corvinul Hunedoara nu se vede deja calificată: „Nu vreau să par ridicol, dar șansele sunt în continuare 50-50”

Anton Heleșteanu a apreciat și prestația „cavalerilor fluierului”: „Arbitrajul a fost de asemenea la un nivel excelent. Chiar am mers să îl felicit pe central și mi-a spus că e în primul an ca arbitru FIFA. I-am zis că și eu am fost în situația asta. I-am urat mult succes și i-am spus că din punctul meu de vedere a fost perfect”.

Directorul sportiv al ardelenilor nici nu vrea să audă că : „Eu sunt întotdeauna pesimistul de serviciu aici la club. Toată lumea știe. Nu vreau să par ridicol, dar șansele sunt în continuare 50-50. O calificare se face din două jocuri și sunt sigur că băieții vor trata meciul de parcă ar fi 0-0. S-au vândut 3.000 de bilete, dar vom avea un stadion arhiplin.

Chiar mă gândeam la pauză când era 2-0 și îmi era frică de scorul ăsta, că e cel mai periculos scor. Speram să nu avem tocmai noi ghinion și uite că nu s-a întâmplat nimic, ba chiar am mai reușit pe final să marcăm două goluri extrem de importante”.

Anton Heleșteanu, cuvinte frumoase pentru Florin Maxim și jucători: „Jos pălăria!”

Anton Heleșteanu e : „E o victorie mare pentru România și o mândrie. Ne bucurăm că am putut să facem o propagandă bună fotbalului românesc și să obținem prima victorie din istorie în cupele europene. Încă o seară de vis pentru Corvinul Hunedoara. O mare bucurie”.

Scorul putea fi și mai mare. Modul în care Florin Maxim a pregătit meciul este remarcabil și echipa a arătat excelent din punct de vedere fizic. El, împreună cu staff-ul au descoperit toate slăbiciunile maghiarilor. Jos pălăria! Partida a fost pregătită perfect încă din cantonamentul din Slovenia”.

Deși Corvinul nu va putea să își mai ia licența de SuperLiga dacă se va califica, ardelenii își doresc enorm să meargă mai departe: „Gândul nostru a fost permanent numai la Rijeka, următoarea adversară din Europa League, nu la AEK Larnacca. Sper acum după această victorie să jucăm împotriva croaților, care e tot o vicecampioană. Dar mi-e și frică să vorbesc de acest meci până nu vom tranșa calificarea. Sperăm să îl recuperăm și pe Hrezdac. A suferit o contuzie foarte, foarte puternică și pentru fiecare jucător e extrem de important”.

Cum a petrecut echipa după meci: „Să nu facem o greșeală care să ne marcheze viața”

Anton Heleșteanu nici nu a vrut să audă de cuvântul „sărbătoare”: „Nu sărbătoresc în niciun fel băieții! Am rezervat o masă în oraș la un restaurant și apoi plecăm spre Arad. Vom înopta aici, vom face antrenamentul de refacere și apoi ne continuăm drumul cu autocarul către Hunedoara. Reluăm ciclul săptămânal și să rămânem concentrați să nu facem o greșeală care să ne marcheze pe viață”.

În privința meciului din Supercupa României cu FCSB, Anton Heleșteanu vede lucrurile pozitive: „Fiecare joc are istoria lui. Păcat că am jucat cu un trofeu pe masă și nu am reușit. Cu toate că în prima repriză am jucat de la egal la egal. Am avut prima mare ocazie a meciului. A trecut acest meci și modul în care au reușit să depășească această înfrângere dureroasă e și mai lăudabil. Am avut foarte multe de învățat de la acest meci”.

: „Cei de Paksi au fost foarte sportivi. A fost o organizare foarte bună. A fost și Szoboszlai la meci, vedeta lui Liverpool. A stat până la final am văzut, nu l-a afactat scorul. Ne-au felicitat și au apreciat jocul nostru. Realmente nu poți să decât să îți scoți pălăria din cap și să îți pui inima în ea pentru jucători și staff”.

În partida de la Sibiu riscul de incidente este și mai mic: „Nu cred că o să fie probleme la meciul retur cu scandări sau alte lucruri pentru că ei nu o să aibă prea mulți suporteri la Sibiu. Nu au ultrași. Noi o să îi tratăm însă așa cum se cuvine pentru că reprezentăm fotbalul românesc”.

Cât de mult a contat pregătirea din această vară: „Am vrut să căpătăm experiență internațională”

Anton Heleșteanu e convins că meciurile tari din cantonamentul din Slovenia au cântărit enorm: „Am fost poate judecați superficiali după meciurile din pregătire. I-am urmat și ce au zis ei la conferință. Au spus că au urmărit foarte partidele noastre din cantonament. Noi am ales jocuri atât de tari, campioana Bosniei, Borac Banja Luka, Celje, campioana Sloveniei, care s-a dezvoltat mult. Sau Mora are acum doi ani i-a bătut pe Tottenham.

Noi ne-am asumat aceste meciuri puternice, inclus partida cu FCSB ne-a ajutat foarte mult. Aceste înfrângeri ne-au ajutat foarte mult. Am vrut să căpătăm experiență internațională și nu am vrut să ne păcălim. Astăzi s-au văzut rezultatele”, a mai spus oficialul hunedorenilor, în exclusivitate pentru FANATIK.