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Corvinul Hunedoara – Farul Constanța se joacă sâmbătă, 28 noiembrie, de la ora 17:00, la Arad, pe stadionul Francis Neuman. Este un duel extrem de important pentru zona de intrare în play-off, acolo unde mai multe echipe se luptă pentru locul 6, care, momentan, pare singurul ce se clatină, însă mai sunt multe etape de jucat. De la acest meci, FANATIK vă oferă informații de ultimă oră, statistici OPTA, desfășurarea meciului în timp real și tot ce se întâmplă important. Partida este transmisă de Digi Sport 1 și Prima Sport 1.

Corvinul Hunedoara – Farul Constanța în etapa 17 din SuperLiga României

este în formă maximă după ce a bifat nu mai puțin de trei victorii consecutive în SuperLiga României, împotriva lui FC Argeș, FCSB și Csikszereda. Ultima victorie a fost una la pas, cu 4-0. De partea cealaltă, „marinarii” și-au încheiat seria bună de trei meciuri după o înfrângere contra lui U Cluj, însă speră să obțină toate cele trei puncte în această deplasare. Cu o victorie, formația de la malul Mării Negre ar urca pe poziție de play-off la finalul etapei.

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Superliga · Sezon regulat · Etapa 17 Corvinul 2026-11-28T15:00:00Z Farul Arbitri Arbitru centru: S. Kovacs Arbitru asistent 1: M. Marica Arbitru asistent 2: M. Badea Al patrulea oficial: F. Mazilu VAR: R. Petrescu Asistent VAR: D. Mitruți

Clasament SuperLiga etapa 17, înainte și după Corvinul Hunedoara – Farul Constanța

Indiferent de rezultatul din acest meci, atât Farul Constanța, cât și Corvinul Hunedoara sunt două echipe ce pot emite pretenții la un loc de play-off. Hunedorenii se află pe poziția 6 înaintea partidei, cu 25 de puncte, în timp ce constănțenii sunt pe 7, cu un punct mai puțin. De asemenea, în spatele lor se află

# Echipă J V E Î GOL Pct 1 Univ. Craiova 16 11 3 2 40-12 36 2 ▲ Rapid 16 10 4 2 27-15 34 3 ▼ Dinamo 16 10 3 3 32-12 33 4 Petrolul 17 9 3 5 21-19 30 5 U Cluj 17 9 2 6 29-23 29 6 ▲ Corvinul 16 7 4 5 21-16 25 7 ▼ Farul 16 6 6 4 26-25 24 8 ▲ CFR Cluj 16 6 4 6 23-23 22 9 ▼ FCSB 16 6 4 6 20-21 22 10 ▲ Sepsi OSK 17 5 6 6 13-23 21 11 ▲ FC Argeș 17 5 4 8 11-17 19 12 ▼ UTA 16 5 3 8 18-26 18 13 ▼ FC Botoşani 16 3 7 6 22-23 16 14 Oțelul 16 2 7 7 19-26 13 15 FC Voluntari 16 2 3 11 18-36 9 16 Csikszereda 16 1 3 12 9-32 6

Statistici OPTA pentru pariuri la Corvinul Hunedoara – Farul Constanța: jucători, șuturi, cornere, faulturi, cartonașe, offside-uri

Fotbaliștii implicați în partida Corvinul Hunedoara – Farul Constanța vor fi urmăriți pe toată durata celor 90 de minute. Meciul beneficiază de statistici avansate OPTA. Cititorii primesc informații minut cu minut despre fiecare jucător aflat în teren. Totul despre goluri (G), șuturi pe (ȘP) sau spre poartă (Ș), cornere obținute (CO), cartonașe galbene (CG) sau roșii (CR) și intervenții ale portarilor (PAR). Casele de pariuri oferă cote mari pentru statistici legate de șuturi, cornere sau cartonașe (roșii/galbene).

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Statisticile nu sunt disponibile.

Desfășurarea meciului Corvinul Hunedoara – Farul Constanța, LIVE, comentariul în timp real

Fază cu fază, gol cu gol, minut cu minut, întâlnirea Corvinul Hunedoara – Farul Constanța este urmărită într-un comentariu în timp real. Absolut tot ceea ce se întâmplă pe gazonul de pe stadionul Francis Neuman apare în această secțiune. Dacă ați ratat vreun moment la TV, nu e nicio problemă, aici găsiți toate detaliile. De la lovitura de start, trecând pe la ocazii, goluri, cartonașe, intervenții VAR, până la fluierul de final. Totul e aici!

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Echipele de start și schimbări la Corvinul Hunedoara – Farul Constanța

La o primă vedere, meciul dintre Corvinul și Farul pare că va fi unul extrem de echilibrat, ceea ce înseamnă că inspirația celor doi antrenori, Florin Maxim și Ioan Ovidiu Sabău, ar putea avea o influență decisivă. Alegerea echipei de start și schimbările din timpul meciului vor fi foarte importante pentru acest duel.

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Formațiile nu sunt disponibile încă.

Cele mai tari cote la pariuri la Corvinul Hunedoara – Farul Constanța

Deși vorbim despre o nou-promovată împotriva unei echipe ce recent a câștigat titlul de campioană în România, casele de pariuri o dau favorită pe formația lui Florin Maxim, iar cota la victorie a hunedorenilor este 2.22, în timp ce „marinarii” au o cotă de 3,30. La remiză, casele de pariuri oferă o cotă de 3.45. Cota pentru pariul „Ambele marchează” este de 1.70, în timp ce un meci cu „peste 2.5 goluri” este cotat cu 1.88