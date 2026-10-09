Corvinul Hunedoara – FC Voluntari, LIVE în etapa 11 din SuperLiga. Informații de ultimă oră, statistici OPTA, faze în timp real

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Corvinul Hunedoara și FC Voluntari se întâlnesc vineri, 9 octombrie, de la ora 18:00, într-un duel important pentru ambele formații în etapa a 11-a din SuperLiga. Nou-promovata din Hunedoara vine după victoria spectaculoasă de la Galați, în timp ce ilfovenii caută puncte pentru a ieși din zona periculoasă a clasamentului. Partida va fi transmisă în direct la Prima Sport 1 și Digi Sport 1.

Corvinul Hunedoara – FC Voluntari, în etapa 11 din SuperLiga României

Partida dintre Corvinul Hunedoara și FC Voluntari este programată vineri, 9 octombrie, de la ora 18:00, în etapa a 11-a din SuperLiga. Corvinul își dispută meciurile de pe teren propriu la Petroșani, pentru că , iar duelul reprezintă o nouă ocazie pentru formația pregătită de Florin Maxim să confirme startul bun de sezon.

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Hunedorenii au 13 puncte după primele 10 etape și ocupă locul 7, în timp ce FC Voluntari este pe poziția a 15-a, cu 8 puncte. , rezultat care a menținut echipa în apropierea zonei de play-off. Voluntari a pierdut ultima partidă de campionat, 0-2 cu Universitatea Cluj.

Superliga · Sezon regulat · Etapa 11 Corvinul 2026-10-09T15:00:00Z FC Voluntari Arbitri Arbitru centru: M. Barbu Arbitru asistent 1: M. Grigoriu Arbitru asistent 2: N. Marin Al patrulea oficial: F. Mazilu VAR: A. Cojocaru Asistent VAR: M. Orbuleț

Clasament SuperLiga etapa 11, înainte şi după Corvinul Hunedoara – FC Voluntari

Înaintea etapei a 11-a, Dinamo este lider în SuperLiga, cu 23 de puncte, urmată de Rapid, cu 21, și Universitatea Craiova, cu 20 de puncte. Corvinul Hunedoara ocupă locul 7, cu 13 puncte după 10 meciuri, iar FC Voluntari este pe poziția a 15-a, cu 8 puncte.

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Partida poate produce modificări importante în partea inferioară a clasamentului. Dacă se impune, Corvinul ajunge la 16 puncte și poate urca spre zona locurilor de play-off. În cazul unei victorii a Voluntariului, formația ilfoveană ajunge la 11 puncte și scapă, cel puțin pentro o perioadă, de zona „fierbinte“ a clasamentului.

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# Echipă J V E Î GOL Pct 1 Dinamo 10 7 2 1 23-7 23 2 Rapid 10 6 3 1 14-6 21 3 Univ. Craiova 10 6 2 2 24-9 20 4 Petrolul 10 6 1 3 13-12 19 5 U Cluj 10 6 0 4 17-14 18 6 Farul 10 3 5 2 14-14 14 7 Corvinul 10 3 4 3 11-9 13 8 CFR Cluj 10 4 1 5 16-17 13 9 Sepsi OSK 10 3 4 3 7-10 13 10 UTA 10 3 3 4 14-15 12 11 FCSB 10 3 3 4 13-17 12 12 FC Botoşani 10 2 5 3 14-12 11 13 FC Argeș 10 3 2 5 6-10 11 14 Oțelul 10 2 4 4 11-15 10 15 FC Voluntari 10 2 2 6 9-22 8 16 Csikszereda 10 0 1 9 6-23 1

Statistici OPTA pentru pariuri la Corvinul Hunedoara – FC Voluntari: jucători, şuturi, cornere, faulturi, cartonaşe, offside-uri

Statisticile OPTA reprezintă unul dintre punctele de interes înaintea partidei, mai ales pentru cei care urmăresc piețele de pariuri. Sunt analizate date precum șuturile totale și pe poartă, cornerele, faulturile, cartonașele, ofsaidurile, posesia și realizările individuale ale fotbaliștilor.

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În funcție de oferta disponibilă, pot fi urmărite și pariuri pe jucători, precum șuturi, șuturi pe poartă, faulturi comise sau cartonașe. Toate aceste statistici pot deveni relevante pe parcursul meciului, în special pentru pariurile live.

Statisticile nu sunt disponibile.

Desfăşurarea meciului Corvinul Hunedoara – FC Voluntari. LIVE VIDEO comentariul în timp real

FANATIK va urmări partida dintre Corvinul Hunedoara și FC Voluntari în format LIVE, cu toate momentele importante de la Hunedoara. Vom transmite în timp real golurile, ocaziile importante, șuturile periculoase, cornerele, cartonașele, schimbările, fazele controversate și intervențiile VAR, dar și cele mai importante statistici ale meciului. Cititorii vor putea urmări minut cu minut desfășurarea partidei și reacțiile care apar pe parcursul celor 90 de minute.

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Echipele de start şi schimbări la Corvinul Hunedoara – FC Voluntari

Florin Maxim pregătește cât se poate de bine formația Corvinului pentru duelul cu Voluntari, în timp ce formația ilfoveană va încerca să obțină un rezultat care să o scoată din zona ultimelor locuri. Echipele de start de la partida dintre Dinamo și Farul vor apărea mai jos. Fanii au la dispoziție și așezarea în teren a celor două combatante.

Formațiile nu sunt disponibile încă.

Cele mai tari cote la pariuri Corvinul Hunedoara – FC Voluntari

Superbet are deja o ofertă extinsă pentru partida dintre Corvinul Hunedoara și FC Voluntari, cu numeroase piețe disponibile pentru pariuri înaintea startului. Sunt disponibile variante pentru rezultatul final, totalul golurilor, ambele echipe să marcheze, handicap, scor corect și combinații între aceste selecții.

Printre pronosticurile disponibile se află și variante precum 1X și peste 1,5 goluri – cotă 1.78, X2 și peste 1,5 goluri – cotă 2.30, respectiv peste 2,5 goluri și ambele echipe marchează – cotă 2.52. Cotele pot suferi modificări până la ora meciului.