Corvinul Hunedoara nu disperă după 1-2 cu Astana: „O să întoarcem sigur rezultatul!”. Exclusiv

Corvinul Hunedoara a pierdut în fața kazahilor după ce a condus cu 1-0 la pauză. Echipa lui Florin Maxim . Anton Heleșteanu, directorul sportiv al „corbilor”, a vorbit pentru FANATIK la finalul partidei.

Corvinul Hunedoara mizează totul pentru calificare în returul cu Astana:

Anton Heleșteanu, directorul sportiv al lui Corvinul Hunedoara, pierdută cu 1-2 în fața celor de la Astana: „Este o stare de dezamăgire după două reprize diametral opuse. Am avut aspirații de calificare și încă le avem. Am condus cu 1-0 până în minutul 62 și putem întoarce rezultatul acolo.

Am controlat jocul în prima parte, am dat dovadă de echilibru, am speculat greșeala adversarului, exact așa cum discutasem. Din păcate, în repriza a doua am avut această cădere și trebuie să vedem exact care a fost cauza.

Nu ne rămâne decât să ne batem, să ne vindem scump pielea și să credem în continuare în calificare. Asta și am discutat în vestiar și să îndreptăm greșelile pe care le-am făcut”, au fost primele impresii ale oficialului.

Corvinul Hunedoara a căzut total în repriza a doua cu Astana. Explicațiile lui Anton Heleșteanu: „O pun pe seama uzurii”

Fostul arbitru FIFA are o explicație : „Sincer eu pun această cădere pe seama uzurii pentru că nu suntem o echipă obișnuită să joace în ritmul ăsta. De la Supercupa României am jucat în fiecare joi și am avut deplasări lungi. Noi nu am fost obișnuiți cu așa ceva.

Suntem o echipă inimoasă, cu dorință, dar adversarii au jucători poate mai motivați ca ai noștri și noi trebuie să avem inteligența să speculăm atunci când greșesc. Sfârșitul primei reprize a fost realmente entuziasmant și dacă reușeam să marcăm și golul doi probabil că ar fi fost altul rezultatul final”.

Heleșteanu subliniază și absența a două piese de bază din angrenajul lui Florin Maxim: „Pentru Corvinul absența oricărui jucător contează. Sergiu Buș a fost suspendat, iar accidentarea lui Iacob a dereglat tot sistemul defensiv. A contat enorm asta”.

Anton Heleșteanu surprinde: „Sunt sigur că o să putem să întoarcem rezultatul”

„Toni” Heleșteanu crede cu tărie că : „Ceva îmi spune că ceva se va întâmpla. La fel am spus și după primul meci cu Rijeka și am fost aproape să producem surpriza. Și acum sunt sigur că o să putem să întoarcem rezultatul.

Ceva îmi spune că vom face un meci mare la Astana, 100%! 100%! 100% am încredere! Nu a fost o diferență atât de mare și în deplasare am jucat foarte bine în toate meciurile. Și eu și staff-ul tehnic credem cu tărie că ne putem califica”.

Corvinul Hunedoara pleacă în Kazahstan cu 4 zile înainte de meci: „Cam 12 ore doar cu avionul”

Anton Heleșteanu a dezvăluit care este programul echipei pentru meciul retur cu Astana, după ce „corbii” și-au amânat meciul din campionat: „Sâmbătă plecăm cu autocarul către București, iar apoi zburăm cu o cursă de linie către Doha. De acolo avem un zbor către Almaty. În total, cam 12 ore doar cu avionul, deci ne așteaptă o deplasare grea. Ei au venit la Sibiu cu un charter.

Avem o zi de refacere și sâmbătă plecăm pentru că vrem să le dăm posibilitatea jucătorilor să se acomodeze și să se aclimatizeze. E o deplasare solicitantă, dar și destul de costisitoare pentru un clu de Liga 2. Sunt costuri medii pentru Kazahstan”.

a fost reprogramată: „Meciul se joacă miercuri pentru că joi stadionul nu era disponibil. Am primit o dispensă din partea UEFA. Nu am avut soluții de ales. Ar fi trebuit să avem o deplasare și mai lungă și să jucăm într-un alt oraș. Ei au meci și duminică și o poate vom fi mai proaspeți”.

Anton Heleșteanu, mesaj clar pentru Astana: „O să ne vindem foarte scump pielea!”

Anton Heleșteanu are argumente pentru o calificare miraculoasă: „Repet, cred că o să dăm o replică puternică și o să ne vindem scump pielea. Ei la Astana joacă pe un teren artificial, dar aici va fi gazon natural. Ei au mai jucat un singur meci pe terenul ăsta. Milsami. În mod normal, ei joacă la Almaty pe o suprafața sintetică, însă nu au reușit să o omologheze la UEFA.

Vom vedea dacă putem să îl recuperăm pe Iacob, Buș va reintra și el. Cum i-am văzut eu pe băieți, discuțiile din vestiar, o repet a nu știu câta oară: o să ne vindem foarte scump pielea! Dacă cineva crede că mergem acolo să facem act de prezență e într-o mare eroare.

Echipa are potențial mult mai mare decât s-a dovedit în seara asta. Evident că suntem supărați, dar echilibrați și avem încredere în forțele noastre pentru că știm ce putem”.

Astana, buget mult peste Corvinul Hunedoara: „Doar un jucător are salariu de 40.000 de euro pe lună”

Anton Heleșteanu a explicat și : „Astana are un doar un jucător care are un salariu de 40.000 de euro pe lună, cât bugetul total de salarii al Corvinului la startul acestui sezon. Știam asta, dar noi avem coeziunea și omogenitatea noastră.

Ne pare rău că nu am reușit să le oferim suporteriul nicio victorie la Sibiu. Sunt convins că miercuri seară o să fim fericiți. Ceva îmi spune asta.

Evident că ne-am gândit. Ca să realizezi ceva, în viață trebuie să îți propui multe. Toate gândurile noastre merg către meciul de la Almaty. Trebuie să dăm dovadă de mobilizare exemplare și avem armele să întoarcem rezultatul. E clar totuși că plecăm cu șansa a doua”, a mai pus oficialul hunedorenilor, în exclusivitate pentru site-ul nostru.