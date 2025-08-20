Sport
Corvinul Hunedoara, poziție fermă după scandalul de la tragerea la sorți din Cupa României Betano: „Nu ne e frică, îmi asum 100% ce spun!”

Corvinul Hunedoara a ieșit public pentru a lămuri totul după momentul uluitor de la tragerea la sorți din Cupa României Betano. Reacție de ultimă oră.
Bogdan Ciutacu
20.08.2025 | 14:10
Corvinul Hunedoara pozitie ferma dupa scandalul de la tragerea la sorti din Cupa Romaniei Betano Nu ne e frica imi asum 100 ce spun
Corvinul Hunedoara rupe tăcerea după momentul uluitor de la tragerea la sorți din Cupa României Betano. Sursă foto: sportpictures.eu

Corvinul Hunedoara e din nou în centrul atenției după tragerea la sorți din play-off-ul Cupei României Betano. Imaginile din momentul extragerii bilei au devenit virale în online și mulți au pus la îndoială corectitudinea sorților.

Corvinul Hunedoara rupe tăcerea după momentul controversat de la tragerea la sorți din Cupa României Betano

FANATIK l-a contactat pe directorul sportivi al hunedorenilor, Anton Heleșteanu. Fostul arbitru FIFA a vorbit despre momentul extragerii, după ce secretarul general Gabriel Bodescu a fost acuzat că ar fi manipulat bila Corvinului: „Eu îmi asum 100% ce spun. De-a lungul anilor, Federația Română de Fotbal s-a dovedit a fi un partener mai mult decât de încredere pentru Corvinul Hunedoara”. 

Oficialul ardelenilor aduce aminte doar de un episod în care forul condus de Răzvan Burleanu a ajutat Corvinul: „Să nu uităm cum am obținut licența UEFA Pro în procedură de urgență extraordinar. Deci FRF a fost un partener mai mult decât credibil ca să avem motive să ne îndoim acuma de corectitudinea tragerii la sorți”.

Toni Heleșteanu și-a continuat discursul și a spus clar și răspicat: „Deci un nu categoric! Am discutat și intern și vă spun că nu e în căderea noastră cum își organizează federația tragerea la sorți. Nu am de făcut niciun comentariu pentru că nici alții nu au în privința cum își organizează activitatea clubul Corvinul. 

Corvinul Hunedoara exclude orice teorie a conspirației: „N-am înțeles cine este favorizatul și cine este defavorizatul”

Anton Heleșteanu e convins că echipei sale nu i s-a făcut nicio nedreptate: „Dar încă o dată, nu avem niciun motiv… Ce n-am înțeles din toată cascada asta e cine este favorizatul și cine este defavorizatul. Dacă a fost ceva cum se insinuează, cine are un avantaj și cine e în dezavantaj dintre noi și Farul? Deci nu văd!”.

Cu toate acestea, oficialul echipei de Liga 2 admite că va fi o misiune extrem de dificilă împotriva „marinarilor” lui Ianis Zicu: „E clar că este o tragere la sorți grea. Farul e un adversar redutabil, măcar pentru faptul că au în spate o academie de nivel european. E o tragere la sorți pe care ne-am fi dorit să o evităm, mai ales că puteam întâlni o echipă de Liga 2”.

Heleșteanu are și un mesaj pentru cei care se îndoiesc de sinceritatea sa: „Dar asta este poziția noastră fermă și nu o spun de frică sau de ceva. Nu avem niciun motiv să ne îndoim de parteneriatul cu FRF. Au fost mai mult decât de încredere. Fără sprijinul lor n-am fi jucat în cupele europene. Asta e realitatea.

„Deci n-am nici cel mai mic motiv să pun la îndoială ce s-a întâmplat”

Deci n-am nici cel mai mic motiv ca reprezentant al Corvinului să pun la îndoială ce s-a întâmplat. Nu e treaba mea să comentez problemele de organizare ale altora și sunt foarte sincer cu dumneavoastră. Vă spun exact ceea ce gândesc și nu ce vreau să se audă. 

FRF a fost cu noi într-o relație principială, deschisă. Deci n-am nici cel mai mic motiv sau urmă de îndoială. Asta este poziția noastră”, a mai spus oficialul clubului în exclusivitate pentru site-ul nostru.

  • 27 august e data la care Corvinul și Farul vor juca în play-off-ul Cupei României Betano
