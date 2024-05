Corvinul Hunedoara şi-a ales stadionul pe care va juca în cupele europene: “Ne-au felicitat, au fost primii care ne-au întins o mână!”

, fiind prima echipă de Liga a II-a din ultima jumătate de secol care reuşeşte să câştige Cupa României. Trupa lui Florin Maxim aşteaptă o decizie din partea .

Corvinul Hunedoara va juca meciurile din cupele europene la Sf. Gheorghe!

Graţie câştigării trofeului, Corvinul Hunedoara va juca în primul tur preliminar în Europa League, ceea ce înseamnă un minimum de patru meciuri, pentru că o eventuală eliminare în turul inaugural ar duce echipa în turul doi din Conference League.

Preşedintele hunedorenilor, Dan Colesniuc, a dezvăluit că au primit invitaţia de a evolua în cupele europene la Sfântu Gheorghe, pe stadionul lui Sepsi, iar Corvinul a acceptat să joace acolo meciurile europene:

„Mă bucur că am castigat cupa, suntem un oraş, o echipă, o comunitate. Victoria este a tuturor, a celor din tribună, din galerie, care au împins echipa de la spate.

Chiar dacă am avut trei momente foarte dificile, Corvinul nu a cedat niciodată. Dintre cele trei încercări, s-a dovedit că suntem echipa foarte bine pregătită şi avem moral foarte bun, că nu vrem să pierdem niciodată.

Am luat Cupa României, am demonstrat că suntem o echipă puternică şi că meritam să mergem mai departe în Europa. Am jucat de la egal la egal cu toate echipele din Liga 1.

O să reprezentăm cu mândrie Romania şi nu o să cedăm, chiar dacă jucam cu orice echipa în Europa. O să vedeţi că luptam până în minutul 90, luptam până demonstrăm că merităm să reprezentăm Romania.

Am primit invitaţia de la Sfântu Gheorghe (n.r. – de a evolua pe teren propriu în cupele europene). Ne-au felicitat, au fost primii care ne-au întins o mână. Este un stadion care îndeplineşte toate condiţiile şi vom merge în Sfantu Gheorghe”, a declarat Dan Colesniuc, la Prima Sport.

Parcursul din Cupa României le-a adus celor de la Corvinul Hunedoara 350.000 de euro în conturi. Dar, echipa va încasa sume importante şi din participarea în preliminariile din cupele europene.