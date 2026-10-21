Corvinul învață de la Real Madrid! Ce le-a spus Florin Maxim jucătorilor săi că a văzut la antrenamentele lui Carlo Ancelotti. Exclusiv

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După mai multe sezoane în liga secundă, Corvinul a reușit, în sfârșit, să revină pe prima scenă, în 2026. Florin Maxim este principalul „vinovat” de transformarea acestei echipe de tradiție a fotbalului autohton. Antrenorul nou-promovatei a fost plecat o săptămână la Madrid, pe când Realul era antrenată de Carlo Ancelotti (67 de ani). Ce a remarcat tehnicianul român la pregătirile „galacticilor”.

Florin Maxim, prezent la antrenamentele lui Real Madrid din „era” Carlo Ancelotti

Florin Maxim (45 de ani) este unul dintre cei mai longevivi antrenori din fotbalul românesc de la toate nivelurile. Tehnicianul se află pe banca celor de la Corvinul încă din anul 2021. Cu el pe bancă, echipa din Hunedoara a realizat, în sezonul 2023 – 2024, una dintre cele mai importante performanțe din istoria clubului. Deși venea din Liga a 2-a, Corvinul a reușit să câștige Cupa României, în urma unui meci câștigat la loviturile de departajare contra Oțelului Galați.

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În sezonul în care a cucerit acest trofeu, unică în cariera sa. Tânărul tehnician a fost plecat, în 2023, timp de o săptămână la Madrid. El a participat și a luat lecții de la Carlo Ancelotti, într-un stagiu de practică. Într-o intervenție la FANATIK SUPERLIGA, antrenorul Corvinului a vorbit despre acest episod onorabil din cariera sa. A spus că se cunoaște cu legendarul antrenor italian încă din anul 2007.

„Eu mă cunosc de mai mult timp cu Carlo Ancelotti, de prin 2007. Nu pot să zic că mi-a dat o idee sau un sfat. De fiecare dată a fost deschis. Pe mine m-a interesat mai mult gestionarea antrenamentelor, implicarea lui în antrenamente, cum structurează antrenamentele, nu sfaturi, că sfaturi nu știu ce putea să-mi dea sau ce puteam să iau de acolo. Ei sunt în altă galaxie, de aceea li se spune galactici. Credeți-mă, dacă ajungeți în bază la ei, veți fi impresionați de ceea ce e acolo”, a spus Maxim.

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Ce a remarcat antrenorul de la Corvinul la legendarii Toni Kroos și Luka Modric: „Acționau ca un computer!”

doar de infrastructura văzută în Capitala Spaniei, ci și de calitatea antrenamentelor Realului. În 2023, pe „Santiago Bernabeu” încă evoluau legendarii Toni Kroos (36 de ani) și Luka Modric (41 de ani). Antrenorul Corvinului dezvăluie că ceea ce a văzut la cei doi l-a lăsat mască. Mai exact, la toate antrenamentele, germanul și croatul erau precum în meciurile oficiale: perfecți. Aceștia nu pierdeau nicio minge.

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„Am rămas cu niște lucruri din antrenamente. Și le tot spun asta jucătorilor mei. Toni Kroos și Luka Modric, vă dau cuvântul meu de onoare, la toate joculețele, tot ce au făcut, jocuri de posesie …nu au pierdut o minge. Repet: nu au pierdut nicio minge. Cum se mai întâmplă pe la antrenamentele noastre. Ei bine, ei acționau ca un computer. Dacă aveau șansă de reușită pasau, dacă nu, țineau mingea, dădeau pasă de siguranță. Am fost impresionat de acest lucru.

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Am fost impresionat și de modul în care gestionau fazele fixe. La fel, am fost uimit de cum gestionau totul, de atenția pentru detalii. În rest, nu știu dacă poți să pleci cu ceva idei de acolo, să vii, să le implementezi aici”, adaugă Maxim. Antrenorul Corvinului a spus că astfel de exemple, cum sunt Modric și Kroos, le dă și jucătorilor săi. „Parcă aveau grijă de copiii lor când venea mingea în posesia lor. Nu lăsau copilul din mână”.