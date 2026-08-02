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Corvinul – Sepsi, LIVE VIDEO în SuperLiga, etapa 3. Informații de ultimă oră, statistici OPTA, desfășurarea meciului în timp real

Corvinul - Sepsi, SuperLiga, etapa 3. Urmărește live text, pe FANATIK, echipele de start, statisticile OPTA, clasament și toate fazele importante ale partidei de la Arad.
Adrian Baciu
02.08.2026 | 16:46
Corvinul Sepsi LIVE VIDEO in SuperLiga etapa 3 Informatii de ultima ora statistici OPTA desfasurarea meciului in timp real
SPECIAL FANATIK
Corvinul - Sepsi, LIVE VIDEO în SuperLiga, etapa 3. Live stream, echipe, fază cu fază. Sursa foto: sportpictures.eu
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Două nou-promovate în SuperLiga, Corvinul Hunedoara și Sepsi OSK, se întâlnesc duminică, de la ora 18:30, într-unul dintre cele mai interesante meciuri ale etapei a 3-a. În ciuda posturii lor, cele două formații au început curajos sezonul și au deja 3 puncte fiecare în clasament. Meciul din weekend se joacă la Arad, pe stadionul Francisc von Neuman, și este transmis de Digi Sport 1 și Prima Sport 1.

Corvinul – Sepsi în etapa 3 din SuperLiga României

Pentru acest meci, ca de altfel pentru toate celelalte care se joacă în sezonul 2026 – 2027 al SuperLigii, FANATIK le oferă cititorilor acces la toate datele OPTA esențiale: scor live, ora de start, brigada de arbitri, comentariu în timp real, formule de joc, statistici detaliate pentru jucători și clasamentul actualizat automat. Fanii au, astfel, un instrument util pentru a se bucura de fotbal. Statisticile sunt o armă importantă și pentru pariori.

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Corvinul – Sepsi este un meci în urma căruia vom vedea care dintre cele două nou-promovate poate să primească titlul neoficial de revelație în acest debut de sezon. Cu ambițiosul Florin Maxim (45 de ani) pe bancă, hunedorenii au trecut la pas de Csikszereda (3-0) în etapa inaugurală. Au mers apoi la Ovidiu, unde au pierdut cu Farul, însă doar după ce au rămas cu un om în minus. Dincolo, Sepsi a pierdut greu la Rapid (0-1, tot după un meci cu un eliminat, apoi a învins pe U Cluj, cu același scor.

Superliga · Sezon regulat · Etapa 3
Corvinul
Sepsi OSK
Arbitri
Arbitru centru: H. Feșnic Arbitru asistent 1: M. Badea Arbitru asistent 2: A. Vodă Al patrulea oficial: G. Roman VAR: I. Dima Asistent VAR: C. Marcu

Clasament SuperLiga etapa 3, înainte şi după Corvinul – Sepsi

Înainte de a se da startul partidei din etapa a 3-a, Corvinul ocupă locul 9, cu 3 puncte și un golaveraj pozitiv (3-2). Rivala din Sfântu Gheorghe este pe locul 12. În secțiunea OPTA de mai jos, aveți clasamentul SuperLigii actualizat în timp real. Aici apar toate schimbările din ierarhie. Se poate observa cine se plasează deja în zona play-off, cine dezamăgește în startul de campionat sau care sunt surprizele din acest sezon.

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# Echipă J V E Î GOL Pct
1 Univ. Craiova 3 2 0 1 9-5 6
2 FCSB 2 2 0 0 4-0 6
3 FC Argeș 3 2 0 1 2-2 6
4 Oțelul 3 1 2 0 5-4 5
5 Dinamo 3 1 1 1 6-3 4
6 Rapid 2 1 1 0 2-1 4
7 FC Voluntari 3 1 1 1 3-7 4
8 CFR Cluj 2 1 0 1 6-2 3
9 Corvinul 2 1 0 1 3-2 3
10 Farul 2 1 0 1 3-2 3
11 U Cluj 2 1 0 1 2-2 3
12 Sepsi OSK 2 1 0 1 1-1 3
13 Petrolul 3 1 0 2 1-5 3
14 FC Botoşani 2 0 2 0 3-3 2
15 UTA 3 0 1 2 2-7 1
16 Csikszereda 3 0 0 3 0-6 0

Statistici OPTA pentru pariuri la Corvinul – Sepsi: jucători, șuturi, cornere, faulturi, cartonașe, offside-uri

Pentru fanii fotbalului, tabloul meciului Corvinul – Sepsi este completat de statisticile OPTA ale jucătorilor care intră pe teren. Din minutul 1 până în ultimul de prelungire, aflați fază cu fază tot ce se întâmplă pe teren. Știți cine a șutat la (Ș) și pe poartă (ȘP), cine a fost avertizat cu galben (CG) sau eliminat (CR) sau faultat (FP), dar și câte mingi au apărat portarii celor două echipe (PAR).

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Toate informațiile apar în această secțiune în timpul jocului. Din bara de meniu poți selecta să vezi ambele formații în același timp sau separat pe fiecare în parte. Tot de acolo, cu cursorul mouse-ului, se poate vedea ce reprezintă fiecare abreviere (ex. OF – offside). Aceste statistici îi ajută mult pe pariori, întrucât casele de pariuri au în ofertele lor pronosticuri pe cartonașe, șuturi la/pe poartă, eliminări etc.

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Statisticile nu sunt disponibile.

Desfășurarea meciului Corvinul – Sepsi LIVE VIDEO comentariul în timp real

Duelul dintre Corvinul și Sepsi poate fi urmărit, mai jos, într-un live text extrem de complex și de profesionist realizat. Practic, cu acest instrument nu ratați nimic din ceea ce se întâmplă pe teren. Fazele majore (golurile, ocaziile, schimbările, minutele de prelungire acordate etc) sunt evidențiate mai îngroșat. Poți să afli rapid ceea ce contează cu adevărat din meci.

Nu există comentarii disponibile.

Echipele de start și schimbări la Corvinul – Sepsi

Echipele de start în meciul Corvinul – Sepsi vor apărea în tabelul de mai jos de îndată ce sunt disponibile oficial. Aici se poate vedea și sistemul de joc ales de cei doi antrenori, dar și componența băncilor de rezerve. Apoi, pe parcursul jocului vor fi marcate și momentele-cheie ale partidei: cartonașe, goluri, schimbări, în dreptul fiecărui fotbalist.

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Formațiile nu sunt disponibile încă.

Cele mai tari cote la pariuri Corvinul – Sepsi

Un astfel de meci nu putea să lipsească din oferta caselor de pariuri. La Superbet, gazdele primesc o cotă de 2,27 pentru un succes, egalul are 3,20, în timp ce un succes al lui Sepsi este văzut cu 3,45. Un pariu care pare a avea șanse la acest duel este ”GG – Ambele marchează” – cotă 2,00. Vorbim de două echipe care nu refuză jocul. Gazdele sunt o formație plăcută ochiului, care atacă din primul minut. Sepsi a arătat cu Rapid și cu U Cluj că poate pune probleme oricui.

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Adrian Baciu
Adrian Baciu
Adrian Baciu este redactor specializat pe zona de actualitate la Fanatik. A mai lucrat la sport1X2.net și A1.ro, în special pe tenis, dar și alte sporturi, a fost implicat în proiectul pentru pariori. Administrator și redactor al site-ului tikitaka.ro.
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