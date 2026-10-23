Corvinul – U Cluj, LIVE în SuperLiga, etapa 13. Duel pentru play-off la Petroșani. Echipe de start, statistici OPTA, clasament și faze în timp real

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Meciul dintre Corvinul și U Cluj, din etapa a 13-a a SuperLigii, este programat vineri, 23 octombrie, de la ora 21:00. Duelul care va avea loc la Petroșani, pe stadionul Petre Libardi, se anunță unul de foc între două echipe care sunt în partea superioară a clasamentului.

Corvinul – U Cluj, LIVE în etapa 13 din SuperLiga României

Hunedorenii vin după și au nevoie de un joc bun și un rezultat pe măsură pentru a-și reface moralul și a continua bătălia pentru intrarea în play-off. De partea cealaltă, U Cluj a dezamăgit în runda precedentă, când , iar o nouă prestație modestă ar ridica multe semne de întrebare, în condițiile în care se vehiculează tot mai mult că antrenorul Cristiano Bergodi se află cu sabia deasupra capului.

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Superliga Corvinul 2026-10-23T18:00:00Z U Cluj

Clasament SuperLiga etapa 13, înainte de Corvinul – U Cluj

Deși este o nou promovată, trupa lui Florin Maxim are obiective îndrăznețe și încearcă să forțeze chiar și intrarea în play-off. Corvinul este pe locul 8 înaintea acestei runde, iar jocul bun dă speranțe. În ciuda faptului că a luat un singur punct în ultimele două jocuri, U Cluj este în continuare în Top 6 și toată lumea consideră că nu poate rata play-off-ul.

# Echipă J V E Î GOL Pct 1 Dinamo 12 9 2 1 27-7 29 2 Rapid 12 8 3 1 20-9 27 3 Univ. Craiova 12 8 2 2 27-9 26 4 Petrolul 12 6 2 4 15-16 20 5 U Cluj 12 6 1 5 22-20 19 6 ▲ FCSB 12 5 3 4 16-18 18 7 ▼ Farul 12 4 5 3 17-17 17 8 ▼ Corvinul 12 4 4 4 14-13 16 9 ▼ CFR Cluj 12 5 1 6 17-18 16 10 ▲ UTA 12 4 3 5 15-17 15 11 ▼ FC Botoşani 12 3 5 4 16-14 14 12 ▼ Sepsi OSK 12 3 5 4 8-13 14 13 FC Argeș 12 3 3 6 8-13 12 14 Oțelul 12 2 5 5 12-17 11 15 FC Voluntari 12 2 2 8 12-27 8 16 Csikszereda 12 0 2 10 7-25 2

Statistici OPTA pentru pariuri la Corvinul – U Cluj: jucători, şuturi, cornere, faulturi, cartonaşe, ofsaid-uri

Statisticile OPTA vor reprezenta un punct de interes înainte și în timpul partidei dintre Rapid și Corvinul Hunedoara. În platforma LIVE pot fi urmărite posesia, șuturile totale, șuturile pe poartă, cornerele, ocaziile importante, faulturile, cartonașele și ofsaidurile. Toate casele de pariuri oferă cote pe statistici precum cele enumerate anterior. Statisticile efective ale partidei vor putea fi evaluate după fluierul de start. Aici puteți vedea cine a excelat, dar și cine a lăsat de dorit în meciul de la Petroșani:

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Statisticile nu sunt disponibile.

Desfășurarea meciului Corvinul – U Cluj, LIVE VIDEO comentariul în timp real

FANATIK vă oferă partida dintre Corvinul Hunedoara și U Cluj în format LIVE, cu momentele importante ale întâlnirii de la Petroșani. Cititorii vor putea afla în timp real informații despre goluri, ocazii, șuturi periculoase, cornere, cartonașe, schimbări, faze controversate și eventuale intervenții VAR. Comentariul LIVE va fi actualizat pe parcursul confruntării, cu evenimentele importante și datele statistice disponibile. Fanii celor două formații vor putea urmări evoluția scorului și momentele decisive ale duelului din etapa a 13-a, într-o partidă care poate influența lupta pentru Top 6.

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Echipele de start și schimbări la Corvinul – U Cluj

Hunedorenii au arătat în acest sezon că au forța să revină după câte un joc mai puțin reușit, așa cum s-a întâmplat și etapa precedentă în Giulești. În plus, o victorie i-ar putea duce chiar chiar în zona de play-off, ceea ce reprezintă un impuls extraordinar. U Cluj traversează o perioadă mai grea, dar speră să treacă peste ea cu un rezultat pozitiv în partida de vineri. Echipele de start și așezările tactice vor fi prezentate înaintea fluierului de start, după publicarea formațiilor oficiale. FANATIK va urmări și schimbările efectuate de antrenori, precum și impactul acestora asupra desfășurării întâlnirii.

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Formațiile nu sunt disponibile încă.

Cele mai tari cote la pariuri pentru meciul Corvinul – U Cluj

Corvinul – U Cluj pune la dispoziție mai multe variante pe piața de pariuri: rezultatul final, totalul golurilor, ambele echipe marchează, handicap, scor corect și combinații între diferite selecții. Cotele la casele de pariuri arată că ne așteaptă un joc mai mult decât echilibrat. Victoria Corvinului are o cotă de 2.57, cea a lui U Cluj de 2.77, în timp ce la egal cota este de 3.45.