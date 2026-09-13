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În etapa a 9-a din SuperLiga, Corvinul Hunedoara va întâlni, la Arad, deținătoarea titlului, Universitatea Craiova. Meciul este programat duminică, 13 septembrie 2026, cu începere de la ora 20:30. Oltenii sunt în revenire de formă și țintesc apropierea de liderul Dinamo. Dincolo, hunedorenii nu au mai câștigat de 3 etape. Partida din weekend este transmisă de Digi Sport și Prima Sport.

Corvinul Hunedoara: Sandu – Iacob, Ivancevic, Manolache, Neacșa – Cărăruș, Ribeiro – Yeboah, Pîrvulescu, Fabry – Espinosa.

Rezerve: Frânculescu, Drîngă, Ilie, Hrezdac, Abualnadi, Roger, Deaconu, Goodlad, Hayatu, Gillard, Okoro.

Antrenor: Florin Maxim.

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Universitatea Craiova: L. Popescu – Romanchuk, Stevanovic, Screciu – Mora, Cicâldău, Băluță, Bancu – D. Matei, Al Hamlawi, Etim.

Rezerve: Al. Maxim, Sava, Rădulescu, Teles, Roux, Al. Crețu, Lameira, Tavares, Băsceanu, Baiaram, Nsimba, Elisor.

Antrenor: Filipe Coelho.

Corvinul – U Craiova în etapa 9 din SuperLiga României

În partida de la Arad, campioana en-titre încearcă o premieră în acest sezon: prima victorie în deplasare. Elevii lui Filipe Coelho (45 de ani) nu știu încă cum este să învingi în deplasare în SuperLiga. Știința a fost bătută clar de Dinamo, apoi a remizat la Galați și în Giulești. Dincolo, Corvinul este invincibilă pe teren „propriu”: 2 victorii și 2 remize.

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Superliga Corvinul 2026-09-13T17:30:00Z Univ. Craiova

Clasament SuperLiga etapa 9, înainte și după Corvinul – U Craiova

din runda precedentă, însă nu a înscris. Eșecul cu 2-0 i-a trimis pe hunedoreni pe locul 8. De cealaltă parte, Universitatea Craiova a învins clar pe U Cluj, scor 4-0, și se menține în zona play-off, pe locul 4. Oltenii sunt la 3 puncte distanță de liderul Dinamo.

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# Echipă J V E Î GOL Pct 1 Dinamo 9 6 2 1 19-7 20 2 Rapid 9 5 3 1 11-5 18 3 Petrolul 8 5 0 3 9-10 15 4 Univ. Craiova 8 4 2 2 18-9 14 5 ▲ Farul 9 3 5 1 14-10 14 6 ▲ Sepsi OSK 9 3 4 2 7-9 13 7 ▲ FC Botoşani 9 2 5 2 13-9 11 8 ▼ FCSB 8 3 2 3 11-10 11 9 ▲ FC Argeș 9 3 2 4 5-7 11 10 ▼ Corvinul 8 2 4 2 8-6 10 11 ▼ Oțelul 8 2 4 2 9-9 10 12 ▼ CFR Cluj 8 3 1 4 12-13 10 13 ▲ UTA 9 2 3 4 13-15 9 14 ▼ U Cluj 7 3 0 4 9-13 9 15 FC Voluntari 9 2 2 5 9-20 8 16 Csikszereda 9 0 1 8 6-21 1

Statistici OPTA pentru pariuri la Corvinul – U Craiova: jucători, șuturi, cornere, faulturi, cartonașe, offside-uri

Toți jucătorii implicați cu minute în partida Corvinul – U Craiova sunt monitorizați cu atenție de statistica OPTA. Aflăm despre fiecare fotbalist de câmp dacă a tras pe (ȘP) sau spre poartă (Ș), dacă a încasat vreun cartonaș galben/roșu (CG / CR), câte faulturi a făcut (FC) și de câte ori a fost faultat (FP). Despre portari ne sunt furnizate informații despre paradele reușite (PAR) pe parcursul jocului. Casele de pariuri ofertă cote importante pe astfel de statistici: șuturi, cornere, cartonașe etc.

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Statisticile nu sunt disponibile.

Desfășurarea meciului Corvinul – U Craiova LIVE VIDEO comentariul în timp real

Pe FANATIK găsiți și un comentariu în timp real al partidei de la Arad. În această secțiune avem informații minut cu minute despre golurile, ocaziile mari, schimbările, cornerele, cartonașele, intervențiile VAR și multe alte evenimente din partidă. Toate apar mai jos, extrem de detaliate, imediat cum se petrec.

Echipele de start și schimbări la Corvinul – U Craiova

Florin Maxim și Filipe Coelho vor încerca cu siguranță să alinieze cele mai bune formații pentru această interesantă întâlnire. Primul 11 al celor două echipe va apărea mai jos. Apoi, după startul meciului, toată secțiunea primește actualizări în timp real, cu marcatori, avertizați și alte informații-cheie.

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Formațiile nu sunt disponibile încă.

Cele mai tari cote la pariuri la Corvinul – U Craiova

Casele de pariuri indică . U Craiova are o cotă de 1,92 pentru a se impune pe terenul nou-promovatei în SuperLiga. Gazdele primesc o cotă de 4,15. Un pariu pe care îl recomandă specialiștii este „Câștigă oricare dintre reprize – U Craiova” la o cotă de 1,48.