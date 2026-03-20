Coșmar după coșmar pentru Mirel Rădoi! Amintirile neplăcute cu UTA ale antrenorului de la FCSB

Vineri seara, FCSB primește vizita celor de la UTA Arad în etapa cu numărul doi din play-out-ul Superligii României. Mirel Rădoi speră să obțină primul succes pe banca campioanei României, după ce la debut echipa sa a obținut doar o remiză albă cu nou-promovata Metaloglobus. Statistica nu arată însă deloc bine pentru antrenor.

Mirel Rădoi, încurcat de două ori de Metaloglobus

Metaloglobus i-a provocat lui Mirel Rădoi două mari dezamăgiri în acest sezon. De altfel, este singurul antrenor din România ale cărui echipe nu au reușit să marcheze nici măcar un gol în fața lanternei roșii din Superliga României. Mai întâi a avut probleme în perioada în care o pregătea pe Universitatea Craiova, iar acum s-a lovit de același zid și la FCSB.

În luna octombrie a anului 2025, Universitatea Craiova, cu Mirel Rădoi pe bancă, remiza total surprinzător pe terenul celor de la Metaloglobus. Partida s-a încheiat fără goluri, scor 0-0. Cinci luni mai târziu, FCSB, cu același Mirel Rădoi pe bancă,

Urmează UTA pentru Mirel Rădoi! Antrenorul și-a dat demisia de la Universitatea Craiova după un meci cu arădenii. Statistică de coșmar

UTA Arad i-a luat deja 4 puncte lui Mirel Rădoi în acest sezon. În prima etapă a sezonului, antrenorul se afla pe banca celor de la Universitatea Craiova. Oltenii conduceau cu 3-0 și păreau că vor obține o victorie fără emoții, însă finalul a fost un coșmar pentru echipa din Bănie. Arădenii au reușit să egaleze incredibil.

Câteva luni mai târziu, cele două echipe s-au reîntâlnit, de această dată în Bănie. A fost meciul care l-a făcut pe Mirel Rădoi să își dea demisia de la Universitatea Craiova. Oltenii, deși au dominat întreaga partidă, nu au obținut nici măcar un punct. Arădenii s-au impus cu scorul de 2-1.