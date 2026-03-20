Sport

Coșmar după coșmar pentru Mirel Rădoi! Amintirile neplăcute cu UTA ale antrenorului de la FCSB

Mirel Rădoi are motive de îngrijorare înainte de FCSB - UTA. Antrenorul campioanei României are o istorie de dezamăgiri trăite în duelurile cu formația din Arad.
Alex Bodnariu
20.03.2026 | 10:33
SPECIAL FANATIK
Urmează UTA pentru Mirel Rădoi! Antrenorul și-a dat demisia de la Universitatea Craiova după un meci cu arădenii. Statistică de coșmar
ADVERTISEMENT

Vineri seara, FCSB primește vizita celor de la UTA Arad în etapa cu numărul doi din play-out-ul Superligii României. Mirel Rădoi speră să obțină primul succes pe banca campioanei României, după ce la debut echipa sa a obținut doar o remiză albă cu nou-promovata Metaloglobus. Statistica nu arată însă deloc bine pentru antrenor.

Mirel Rădoi, încurcat de două ori de Metaloglobus

Metaloglobus i-a provocat lui Mirel Rădoi două mari dezamăgiri în acest sezon. De altfel, este singurul antrenor din România ale cărui echipe nu au reușit să marcheze nici măcar un gol în fața lanternei roșii din Superliga României. Mai întâi a avut probleme în perioada în care o pregătea pe Universitatea Craiova, iar acum s-a lovit de același zid și la FCSB.

ADVERTISEMENT

În luna octombrie a anului 2025, Universitatea Craiova, cu Mirel Rădoi pe bancă, remiza total surprinzător pe terenul celor de la Metaloglobus. Partida s-a încheiat fără goluri, scor 0-0. Cinci luni mai târziu, FCSB, cu același Mirel Rădoi pe bancă, obținea același rezultat în fața nou-promovatei din Superliga României.

Veștile nu sunt deloc bune pentru Mirel Rădoi. După Metaloglobus pe Arena Națională, vine un alt adversar care i-a provocat dezamăgiri antrenorului. FCSB va da piept vineri seara cu UTA Arad, una dintre contracandidatele la barajul pentru cupele europene. Partida se anunță una de foc, iar statistica este împotriva antrenorului formației din capitală.

ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT

Câteva luni mai târziu, cele două echipe s-au reîntâlnit, de această dată în Bănie. A fost meciul care l-a făcut pe Mirel Rădoi să își dea demisia de la Universitatea Craiova. Oltenii, deși au dominat întreaga partidă, nu au obținut nici măcar un punct. Arădenii s-au impus cu scorul de 2-1. Rămâne acum de văzut dacă antrenorul va reuși să își ia revanșa.

Tags:
CITEȘTE cele mai bune articole pe Google News! Urmărește FANATIK.RO
Alex Bodnariu este redactor pe zona sport la Fanatik. A debutat în jurnalism la Playsport.ro. Înainte să intre în presa, a fost analist sportiv pentru o companie din Londra.
Parteneri
Marius Lăcătuș, dezamăgit crunt de fotbalistul Generației de Aur: 'Îmi era o rușine'
iamsport.ro
Marius Lăcătuș, dezamăgit crunt de fotbalistul Generației de Aur: 'Îmi era o rușine'
A apărut noua revistă Fanatik
  • FANATIK, prima revistă de sport pe hârtie lucioasă
  • 84 de pagini de emoții
A apărut noua revistă Fanatik
  • Apare pe 10 ale lunii, o revistă de NOTA 10!
  • Povești, eroi, condeie, poze premiate, NOUL FANATIK
Acum la punctele de presă!