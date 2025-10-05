Fanatik SuperLiga cu Horia Ivanovici

Coşmar fără sfârşit pentru Andrei Borza: „Fractura era deplasată şi a fost nevoie de operaţie!”. Când revine pe teren

Robert Niță a anunțat, în direct la FANATIK SUPERLIGA, chinul pe care l-a îndurat Andrei Borza după accidentarea suferită la echipa națională
Mihnea Ştefan
05.10.2025 | 13:20
Coșmar fără sfârşit pentru Andrei Borza: „Fractura era deplasată şi a fost nevoie de operaţie!". Când revine pe teren
Andrei Borza, coșmar după accidentarea suferită. A avut nevoie de operație Foto: Sport Pictures

Andrei Borza a avut nevoie de operație după accidentarea suferită la ultima acțiune a echipei naționale. Robert Niță a anunțat coșmarul prin care a trecut fundașul stânga al Rapidului.

Andrei Borza, chin după accidentarea suferită

Revenirea lui Andrei Borza pe teren va trebui să se amâne. Robert a dezvăluit, în direct la FANATIK SUPERLIGA, că după o serie amplă de investigații, fotbalistul a fost operat joi, 2 octombrie.

Situația lui Borza s-a complicat teribil în ultimele luni. Fractura s-a deplasat, iar intervenția chirurgicală a fost singura variantă pentru fundașul stânga al Rapidului. Așa că, cel mai devreme Costel Gâlcă se va putea baza pe serviciile sale la finalul anului. Dacă totul decurge conform planului, fotbalistul de 19 ani va putea fi apt de joc în ultimele jocuri din SuperLiga, din luna decembrie.

„El la echipa națională s-a accidentat. În primă fază, radiografia pe care a făcut-o, toate investigațiile, nu recomandau o intervenție chirurgicală. A purtat o gheată specială, timp de o săptămână a mers cu cârje pentru a nu călca în picior. La ultimul control, când a dat gheata jos și a pus piciorul cu toată greutatea corpului, static, fără să facă niciun fel de exercițiu, a spus că simte dureri. S-au mai făcut niște investigații, s-a făcut o altă radiografie, se deplasase fractura, falangele nu mai erau aliniate. A avut și un ciot. Îți dai seama cât ghinion să ai, să te calce fix pe degetul mic?

S-a luat decizia să fie operat. A fost operat joi. I s-a pus o clemă care nu mai necesită o altă intervenție chirurgicală pentru a fi scoasă. Este un material care se absoarbe, se calcifiază când perioada de recuperare ajunge la final. A fost recuperat joi, vineri a ieșit din spital. Pe finalul anului, mai ales că se mai întrerupe încă o dată pentru echipa națională, el ar mai putea prinde 3-4 meciuri. Dar e nevoie de timp.

Repetă în fiecare săptămână radiografiile timp de trei săptămâni, ia după trei săptămâni teoretic va putea să îți dea gheata jos și să lucreze pe piciorul respectiv. Are un program separat întocmit de către doctorul echipei și fizioterapeuți, lucrează separat.

Sper într-o recuperare bună și pe finalul anului să intre câteva meciuri”, a declarat Robert Niță, în direct la FANATIK SUPERLIGA.

Cum s-a accidentat Andrei Borza

Andrei Borza s-a accidentat chiar în cel mai bun moment al carierei. Pe val la Rapid, fundașul stânga a fost convocat de Mircea Lucescu în premieră la echipa națională. Mai mult, selecționerul avea de gând să-l titularizeze cu Canada, după cum a mărturisit în direct la FANATIK SUPERLIGA.

Chinul lui Borza a plecat de la o simplă miuță la antrenament, unde un membru al staff-ului a avut o intrare mai puternică în tentativa de a-i „fura” mingea fotbalistului de la Rapid. Incidentul a fost făcut public de Victor Angelescu, indignat că giuleștenii și-au pierdut unul dintre cei mai buni jucători.

