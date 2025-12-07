Coșmar fără sfârșit pentru Blănuță la Dinamo Kiev! Ce s-a întâmplat înaintea meciului din campionat

ADVERTISEMENT

Chiar și așa, acest weekend pare cel mai negru dintre toate. Și asta pentru că lui Vladislav Blănuță i s-a întâmplat un lucru total neașteptat pentru prima dată de când a ajuns la Dinamo Kiev.

Blănuță, lăsat pentru prima dată în afara lotului la Dinamo Kiev

din cauza postărilor făcute pe rețelele de socializare, Vladislav Blănuță a trăit o premieră pe care nu și-ar fi dorit-o la meciul din deplasare cu formația Kudrivka, din etapa a 15-a.

Pentru prima dată de când a semnat cu Dinamo Kiev, atacantul în vârstă de 23 de ani a fost lăsat în afara lotului de antrenorul Igor Kostyuk. Deși nu a reușit să se impună în cele 3 luni petrecute în Ucraina, fostul jucător al lui Adrian Mititelu a fost tot timpul până acum pe foaia de joc, indiferent că era vorba de jocuri în campionat, Cupa Ucrainei sau Conference League.

Veștile rele vin în cascadă pentru Blănuță

Vladislav Blănuță a jucat doar în 10 meciuri pentru Dinamo Kiev în toate competițiile de la transferul său din luna septembrie. Atacantul român născut în Republica Moldova a prins doar 303 minute și a marcat un singur gol.

Reușita a venit în urmă cu o lună în Conference League. Blănuță ultimul gol al întâlnirii pe care formația ucraineană l-a câștigat în fața formației bosniace Zrinjski Mostar, scor 6-0.

Cifrele sunt absolut modeste, iar presa din Ucraina a scris că șefii lui Dinamo Kiev sunt pregătiți să se despartă în această iarnă de Blănuță, deși atacantul are un contract valabil până în vara lui 2030.

Atacantul, criticat vehement în Ucraina

Pe lângă problemele cu suporterii și faptul că nu pare a-i intra deloc în grații antrenorului Igor Kostyuk, Vladislav Blănuță este criticat constant în presa din Ucraina. Unul dintre cei care l-au luat în colimator este Jozef Sabo, fostul tehnician al lui Dinamo Kiev.

”Nu știu de unde l-au luat și cum l-au luat. L-au dus la Dinamo, dar nu joacă, stă pe bancă. Uneori îl mai bagă, dar nu arată nimic. Este înalt și ar trebui să marcheze cu capul, dar pentru asta e nevoie de centrări… Acum la Dinamo nu există nimic. Deci nu contează cine joacă în atac acolo.

Nu am văzut nimic special la Blănuță, astfel încât să poată deveni jucătorul principal la Dinamo. În opinia mea, atacantul trebuie să se deschidă, să se miște, să se desprindă de fundașii centrali, să fie furios și să aibă șut”, a declarat Sabo, conform .

Ucrainenii nu-l au la suflet pe Blănuță

Și asta nu este tot. Antrenorul ucrainean Oleg Fedorchuk a fost încă și mai dur cu Vladislav Blănuță, considerând că acesta este lipsit de inteligență. ”Blănuță are viteză și dinamică, dar nu înțelege jocul și nu are adaptabilitate. Seamănă cu Supryaga, dar are pașaport românesc. Există fizic și viteză, dar nu există o componentă intelectuală.

În opinia mea, un jucător ofensiv este, în primul rând, inteligent. Pentru că nu trebuie să alergi mult acolo, trebuie să găsești acele opțiuni care aduc rezultate. Acești jucători trebuie să impresioneze prin rapiditatea minții, iar în acest sens totul este mediocru la el”, a spus Fedorchuk.