Coşmar fără sfârşit pentru Dawa: “Trebuie să facă o nouă operaţie!”. Cât va lipsi camerunezul şi care e situaţia lui Ionuţ Cercel. Exclusiv

Veștile proaste vin una după alta la FCSB. Campioana României a fost eliminată din Europa League, după remiza cu Fenerbahce de pe Arena Națională, iar președintele clubului, Mihai Stoica, a anunțat că doi jucători importanți vor lipsi în următoarea perioadă din cauza unor probleme medicale.

Dawa se operează din nou! Ghinion incredibil pentru fundașul de la FCSB

Este vorba despre Ionuț Cercel, jucătorul adus sezonul precedent de la Farul Constanța, și Dawa, stoperul celor de la FCSB, care a revenit pe teren în această iarnă, după ce, . Acum, acesta a suferit o nouă accidentare și trebuie să se opereze.

Veștile nu sunt deloc bune pentru campioana României. FCSB mai are de jucat șapte meciuri în sezonul regular și este obligată să obțină maximum de puncte pentru a spera la o calificare miraculoasă în playoff-ul SuperLigii, iar Elias Charalambous va fi nevoit să facă din nou improvizații în echipa de start.

Ce probleme au Dawa și Ionuț Cercel? Mihai Stoica a făcut anunțul

, a vorbit despre situația jucătorilor accidentați. Oficialul de la FCSB a spus că Ionuț Cercel s-a operat deja și va reveni pe teren peste aproximativ 4-6 săptămâni. În schimb, Dawa urmează să ajungă pe mâna medicilor chirurgi.

„Cercel a suferit o intervenție chirurgicală. Absența sa va fi pe o perioadă de 4-6 săptămâni. Următorul care va suferi o intervenție chirurgicală este Dawa. Săptămâna viitoare va face o artroscopie. Trebuie să facă asta. Și el va lipsi cam la fel de mult. Nu e o recidivă. E altceva. E o problemă minoră. Poate juca și așa, dar e riscant. Se întâmplă. Asta e”, a declarat Mihai Stoica, la FANATIK SUPERLIGA.

Rămâne de văzut cum va reuși FCSB să gestioneze perioada următoare. În această iarnă, roș-albaștrii au mutat timid pe piața transferurilor, din dorința de a păstra nucleul de bază. Totuși, Elias Charalambous va avea bătăi de cap în alcătuirea unui prim 11.