Coșmar fără sfârșit pentru manelistul Florin Salam. Dosarul interlopilor care l-au ”amendat” cu 100.000 de euro, blocat la Curtea de Apel

Membrii clanului Duduianu care au șantajat și tâlhărit mai mulți maneliști, printre care și celebrul Florin Salam, nu a primit încă o sentință definitivă.
După cinci ani de procese, 70 de termene și o condamnare pe fond, Curtea de Apel București a stabilit o nouă modificare în structura completului de judecată ceea ce înseamnă că unele proceduri ar putea fi reluate.
Cei 13 interlopi condamnați în 2023 pentru că le-au pus taxă de protecție mai multor maneliști cunoscuți ar putea beneficia de prescripția răspunderii penale pentru mai multe infracțiunile comise în perioada 2018-2020, mai ales dacă procesul nu se finalizează în următorul an.
La data de 12 decembrie 2025, Colegiul de Conducere al Curții de Apel București a stabilit că ”președintele completului de judecată din prezenta cauză a fost degrevat de soluționarea în complet colegial a cauzelor penale”. Astfel, cauza a fost trimisă președintelui Secției a II-a Penală pentru a dispune cu privire la stabilirea completului de judecată competent să soluționeze dosarul. Următorul termen al procesului a fost stabilit pentru luna martie
Nu este prima dată când componența completului de judecată din dosarul maneliștilor se schimbă. La termenul din 14 noiembrie 2024, de la Curtea de Apel București, instanța a dispus ”reluarea judecării cauzei în apel” și a adus la cunoștința inculpaților posibilitatea de a formula declarații suplimentare, invocând principiile nemijlocirii și al continuității.
Principiul nemijlocirii impune ca instanța care soluționează cauza să cerceteze toate elementele dosarului și să administreze nemijlocit, cu excepția unor cazuri expres prevăzute de lege. Pe de altă parte, principiul continuității presupune ca aceiași judecători să participe la toate etapele procesului, de la începutul judecării până la pronunțarea hotărârii. De regulă, schimbarea completului de judecată poate atrage reluarea procesului sau a unor părți din acestea tocmai pentru ca magistrații să dea o soluție în cunoștință de cauză.
Interlopii din dosarul maneliștilor ar putea beneficia de amânările succesive mai ales dacă dosarul nu se va finaliza până în primăvara anului 2027. Atunci se împlinește termenul de prescripție pentru mai multe dintre faptele comise. Atât șantajul cât și tâlhăria calificată au opt ani termen de prescripție. Florin Salam, de exemplu, a fost agresat în martie 2019, atunci când interlopii ”l-au amendat” cu 100.000 de euro.
Pentru alte infracțiuni comise de interlopi în acest dosar, cum ar fi distrugerea sau tulburarea ordinii publice, termenul de prescripție este de cinci ani și a fost deja depășit.
Potrivit Gândul, sora manelistului a declarat, în 2020, la poliție că fratele ei nu mai poate duce o viață normală din cauza depresiei provocate de presiunile exercitate de membrii clanului Duduianu.
„Declar faptul că toate aceste presiuni, amenințări și telefoane l-au afectat pe fratele meu iar în acest moment are o stare mentală foarte proastă și este în depresie.
Fratele meu nu își poate duce un trai normal și este într-o permanentă stare de temere din cauza acestor indivizi. Dau această declarație fără știrea fratelui meu, deoarece știu că el nu ar fi fost de acord cu acest lucru”, ar fi declarat sora lui Florin Salam, potrivit sursei citate.
În octombrie 2023, interlopii din clanul Duduianu au fost condamnați la pedepse mari, în dosarul maneliștilor. Ulterior, toți au contestat decizia, procesul ajungând în faza de apel.
Victimele interlopilor au refuzat să se constituie parte civilă în dosar, renunțând la dreptul de a solicita repararea unor prejudicii materiale sau morale. Acestea sunt: Florin Stoian zis Florin Salam, Marin Marius Ioniță zis Grasu, Daniel Emilian Ioniță, Marin Marian zis Marinică Nămol, Marian Oprea zis Marius Babanu, Florian Dumitru-Cristian zis Bujilă, Adrian-Marian Bănică zis Ghiță Adriano și Leonard Mădălin Octavian Gaftone zis Leo de la Kuweit. În aceeași cauză, Ionuț Marius Florea a refuzat inclusiv calitatea de parte vătămată.
Unii dintre interlopii condamnați pe fond se află deja în spatele gratiilor în alte cauze, în timp ce alții au părăsit deja țara. Este și cazul lui Anaser Duduianu, aflat pe lista ”Most Wanted” a Poliției Române și condamnat la 5 ani de închisoare în Statele Unite pentru fraudă bancară cu dispozitive de skimming (dispozitive de furt de date de pe cardurile bancare instalate în ATM-uri).
Doar procedura de citare și de traducere a corespondenței cu autoritățile din SUA a durat aproape un an, ducând la mai multe amânări succesive ale judecării în dosarul maneliștilor.