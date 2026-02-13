Coșmar fără sfârșit pentru manelistul Florin Salam. Dosarul interlopilor care l-au ”amendat” cu 100.000 de euro, blocat la Curtea de Apel

ADVERTISEMENT

Membrii clanului Duduianu care au șantajat și tâlhărit mai mulți maneliști, printre care și celebrul Florin Salam, nu a primit încă o sentință definitivă.

Dosarul Duduienilor ar putea să se reia după cinci ani de procese și 70 de termene

După cinci ani de procese, 70 de termene și o condamnare pe fond, Curtea de Apel București a stabilit o nouă modificare în structura completului de judecată ceea ce înseamnă că unele proceduri ar putea fi reluate.

Cei 13 interlopi condamnați în 2023 pentru că le-au pus taxă de protecție mai multor maneliști cunoscuți ar putea beneficia de prescripția răspunderii penale pentru mai multe infracțiunile comise în perioada 2018-2020, mai ales dacă procesul nu se finalizează în următorul an.

La data de 12 decembrie 2025, Colegiul de Conducere al Curții de Apel București a stabilit că ”președintele completului de judecată din prezenta cauză a fost degrevat de soluționarea în complet colegial a cauzelor penale”. Astfel, cauza a fost trimisă președintelui Secției a II-a Penală pentru a dispune cu privire la stabilirea completului de judecată competent să soluționeze dosarul. Următorul termen al procesului a fost stabilit pentru luna martie

De ce se reiau procesele când se schimbă completul

Nu este prima dată când componența completului de judecată din dosarul maneliștilor se schimbă. La termenul din 14 noiembrie 2024, , instanța a dispus ”reluarea judecării cauzei în apel” și a adus la cunoștința inculpaților posibilitatea de a formula declarații suplimentare, invocând principiile nemijlocirii și al continuității.

Principiul nemijlocirii impune ca instanța care soluționează cauza să cerceteze toate elementele dosarului și să administreze nemijlocit, cu excepția unor cazuri expres prevăzute de lege. Pe de altă parte, principiul continuității presupune ca aceiași judecători să participe la toate etapele procesului, de la începutul judecării până la pronunțarea hotărârii. De regulă, schimbarea completului de judecată poate atrage reluarea procesului sau a unor părți din acestea tocmai pentru ca magistrații să dea o soluție în cunoștință de cauză.

Interlopii din dosarul maneliștilor ar putea beneficia de amânările succesive mai ales dacă dosarul nu se va finaliza până în primăvara anului 2027. Atunci se împlinește termenul de prescripție pentru mai multe dintre faptele comise. Atât șantajul cât și tâlhăria calificată au opt ani termen de prescripție. Florin Salam, de exemplu, a fost agresat în martie 2019, atunci când interlopii ”l-au amendat” cu 100.000 de euro.

Pentru alte infracțiuni comise de interlopi în acest dosar, cum ar fi distrugerea sau tulburarea ordinii publice, termenul de prescripție este de cinci ani și a fost deja depășit.

Florin Salam, băgat în depresie de clanul Duduianu

Potrivit , sora manelistului a declarat, în 2020, la poliție că fratele ei nu mai poate duce o viață normală din cauza depresiei provocate de presiunile exercitate de membrii clanului Duduianu.

„Declar faptul că toate aceste presiuni, amenințări și telefoane l-au afectat pe fratele meu iar în acest moment are o stare mentală foarte proastă și este în depresie.

Fratele meu nu își poate duce un trai normal și este într-o permanentă stare de temere din cauza acestor indivizi. Dau această declarație fără știrea fratelui meu, deoarece știu că el nu ar fi fost de acord cu acest lucru”, ar fi declarat , potrivit sursei citate.

Ce pedepse au primit interlopii care l-au terorizat pe Florin Salam

În octombrie 2023, interlopii din clanul Duduianu au fost condamnați la pedepse mari, în dosarul maneliștilor. Ulterior, toți au contestat decizia, procesul ajungând în faza de apel.

Duduianu Florin zis Anaser – 11 ani și 4 luni

Duduianu Nicolae zis Aramis – 6 ani și 11 luni.

Vențer Nicolae Mihai zis Vențer – 7 ani și 9 luni.

Duduianu Ștefan zis Lindon – 6 ani și 4 luni.

Bolcoș Cristian zis Cioară – 4 ani și 6 luni.

Radu Cristian Marius zis Păstaie – 4 ani și 4 luni.

Corporan Ion – 6 ani și 8 luni.

Olaru Cristian Mihai zis Bebiță – 5 ani și 6 luni.

Radu Mariu Sebastian zis Sebi – 5 ani și 7 luni.

Văduva Sofian zis Denom – 8 ani și 6 luni.

Văduva Ionuț zis Armando – 3 ani de închisoare cu suspendare.

Văduva Ionuț zis Ionuț al lui Seif – 8 ani și 4 luni.

Văduva Militade zis Seif – 7 ani.

Maneliștii au refuzat să ceară despăgubiri de la agresorii lor

Victimele interlopilor au refuzat să se constituie parte civilă în dosar, renunțând la dreptul de a solicita repararea unor prejudicii materiale sau morale. Acestea sunt: Florin Stoian zis Florin Salam, Marin Marius Ioniță zis Grasu, Daniel Emilian Ioniță, Marin Marian zis Marinică Nămol, Marian Oprea zis Marius Babanu, Florian Dumitru-Cristian zis Bujilă, Adrian-Marian Bănică zis Ghiță Adriano și Leonard Mădălin Octavian Gaftone zis Leo de la Kuweit. În aceeași cauză, Ionuț Marius Florea a refuzat inclusiv calitatea de parte vătămată.

Anaser Duduianu, condamnat și în SUA

Unii dintre interlopii condamnați pe fond se află deja în spatele gratiilor în alte cauze, în timp ce alții au părăsit deja țara. Este și cazul lui Anaser Duduianu, aflat pe lista ”Most Wanted” a Poliției Române și condamnat la 5 ani de închisoare în Statele Unite pentru fraudă bancară cu dispozitive de skimming (dispozitive de furt de date de pe cardurile bancare instalate în ATM-uri).

Doar procedura de citare și de traducere a corespondenței cu autoritățile din SUA a durat aproape un an, ducând la mai multe amânări succesive ale judecării în dosarul maneliștilor.