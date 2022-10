Coșmar fără sfârșit pentru un jucător al lui Dinamo! Stă pe bară de opt luni și riscă să ajungă din nou la operație! Exclusiv

Marius Tomozei a suferit o , însă Ovidiu Burcă spera că îl va putea folosi la meciurile din această toamnă.

Continuă coșmarul pentru Marius Tomozei după accidentarea gravă suferită la genunchi

Deși Marius Tomozei a revenit la antrenamentele lui Dinamo de câteva săptămâni, FANATIK a aflat că fundașul dreapta de 32 de ani ar mai putea aștepta până când se va întoarce pe terenul de joc.

Din informațiile FANATIK, jucătorul are în continuare dureri la genunchi și ar putea avea leziuni pe menisc. Prin urmare, Tomozei are șanse să ajungă din nou la operație. Fotbalistul mai are contract cu Dinamo până la finalul sezonului și stă deja pe bară de mai bine de 8 luni.

Deși s-a antrenat cu echipa, jucătorul nu a fost pe foaia de joc la nici măcar o partidă. Astfel, Ovidiu Burcă nu poate folosi un jucător experimentat și de asemenea polivalent, care poate evolua atât în banda dreaptă, cât și în stânga.

Dinamo, vești bune cu privire la accidentarea lui Andrei Buleică

FANATIK a stat de vorbă cu , iar jucătorul era optimist că va reuși să revină pe gazon în mai puțin de șase luni: „O să vedem după operaţie ce va fi şi cât voi avea de stat. Am mai trecut prin asta şi scopul meu este să revin cât mai repede alături de colegi, la antrenamente”.

Operația a fost una reușită și se pare că recuperarea jucătorului merge excelent. Jucătorul deja se poate deplasa fără probleme la doar două săptămâni de la operație: „Sper ca în mai puţin de şase luni să revin pentru că analizele pe care le-am făcut îmi dau speranţe că nu va trebui să stau mai mult. Dar asta este viaţa de fotbalist. Nu am ce să fac decât să merg înainte şi să strâng din dinţi”.

În aceste condiții, Alin Buleică ar putea pleca în cantonamentul de iarnă cu Dinamo și să fie apt de joc la primul meci al „câinilor” din 2023 cu Unirea Constanța. Fundașul dreapta venit de la Viitorul Pandurii Târgu-Jiu s-a accidentat chiar în meciul cu fosta sa echipă. La fel ca Tomozei, Buleică poate juca și în banda stângă, iar în vară își va încheia contractul cu Dinamo.

Ovidiu Burcă l-a folosit până acum pe postul de fundaș dreapta, însă brazilianul ar fi avut o concurență mult mai mare cu Marius Tomozei și Alin Buleică, în timp ce antrenorul ar fi avut mai multe variante la dispoziție.

8 luni au trecut de la ultimul meci al lui Marius Tomozei la Dinamo

25 februarie 2023 e data la care Alin Buleică ar putea reveni pe teren, la meciul cu Unirea Constanța